Ciencias Educación Nacional Sergio Lavandero: “No hay ninguna posibilidad de que como país lleguemos a otro nivel de desarrollo si no tenemos una educación pública de calidad” Recientemente reconocido con el Premio Nacional de Ciencias Naturales, el doctor en Bioquímica destacó la importancia que tiene el Estado en el progreso científico del país y planteó la necesidad de avanzar en inversiones de largo plazo. Diario UChile Miércoles 31 de agosto 2022 9:32 hrs.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Bioquímica y químico farmacéutico de la Universidad de Chile, Sergio Lavandero, se refirió a su reconocimiento con el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022. Es en ese marco que apuntó a la importancia de hacer llegar la ciencia a las personas, destacando el rol que tienen aquellos que trabajan en el área para la consecución de este objetivo. “Nosotros como científicos tenemos que acostumbrarnos a salir de nuestras cuatro paredes y estar en estrecho contacto con nuestra sociedad”, expresó. También auto reconocido como “hijo de la educación pública”, Lavandero hizo mención del aporte que tuvo su formación en el desempeño de su carrera, señalando que el hecho de haber sido reconocido con este galardón “se debe a que tuve el privilegio de pasar al Instituto Nacional y también a la Universidad de Chile. No hay ninguna posibilidad de que nosotros como país lleguemos a otro nivel de desarrollo si es que no tenemos una educación pública de calidad masiva, pero también una inversión en lo que es ciencia, tecnología e innovación y que estimulemos el emprendimiento”. Precisamente, sobre estas materias comentó que “hay una responsabilidad de Estado. El diagnóstico por muchos gobiernos de distinto color político ha sido el mismo: que hay que invertir, que tenemos muy baja inversión, pero cuando tuve la oportunidad de conversar en ese entonces como precandidato con el Presidente Boric y con el actual ministro Ciencias (Flavio Salazar), creo que lo tienen claro, pero hay que pasar de la promesa a la acción”. “Hasta la fecha hemos tenido solo promesas. Estamos expectantes y probablemente está comenzando el período de discusión del nuevo presupuesto y ahí vamos a ver una señal clara de si se mueve la aguja en alguna magnitud. Pero hay que tenerlo claro: para hacer un salto cuántico, hay que hacer un nivel de inversión como lo hacen otros países, no basta una variación pequeña, se requiere realmente algo bastante grande porque ese desarrollo económico tiene que venir de la mano de ciencia, tecnología e innovación y emprendimiento”, enfatizó. Asimismo, afirmó que “el sector privado tiene que pasar de una visión extractivista a una visión más moderna de la economía. Hay algunos indicios sobre todo en la gente joven (…) Pero necesitamos que tanto el sector público como privado hagan esto. No hay país en que las dos cosas no ocurran”. Por lo mismo, enfatizó en que “hay que tener claro que cuando se invierte a largo plazo, no es una inversión inmediata. Creo que algo que ocurrió en la pandemia no solamente en Chile, sino en muchos países del mundo, es reconocer que la ciencia tuvo un tremendo valor en ayudarnos a la pandemia. Hoy día la gente común y corriente habla del PCR. De hecho, cuando lanzamos el primer proyecto de investigación especial al principio daba la impresión de que parecía un juguete de ciertos científicos, se pensaba que no tenía aplicación, hoy día puedes ver que no solamente en el diagnóstico del Covid se usa en el diagnóstico del VIH, en la agricultura, en la salmonicultura. Por lo tanto, muchas veces no nos damos cuenta de las implicancias que a largo plazo tienen estos descubrimientos científicos”. “Entonces, independiente de lo que pensemos políticamente, el progreso de Chile pasa por una inversión de largo plazo en todas estas áreas tanto en el sector público como privado, pero tiene que ser considerable”, recalcó. En cuanto a las medidas que ha impulsado el Estado de Chile para la formación de profesionales en el extranjero, Lavandero consideró que, si bien siempre es positivo invertir en la gente joven para que salga y conozca otras realidades, “en mi opinión fue un plan un poco pobre, en el sentido de que no basta con mandar gente fuera, sino que nosotros tenemos que desarrollar un mecanismo completo de reinserción. Esto significa contratar a esta gente joven en las universidades públicas, privadas u otros centros de investigación o en el sector productivo, hay que desarrollar infraestructura, darles financiamiento”. Por lo tanto, señaló que “cuando uno hace estos planes no basta con mandar la gente afuera. Siempre va a ser positivo y valoro lo de las becas, pero en mi opinión es incompleto lo que hemos hecho”.

