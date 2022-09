b8f4f15e0b

Nacional Plebiscito Política Alcalde de PAC reflexiona ante resultado del plebiscito: “Algo se hizo muy mal entre el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida” Luis Astudillo, sostuvo que el texto constitucional priorizó temas que eran importantes, pero que no le hacían sentido a la población, así como la consagración de Chile como un Estado plurinacional. Joana Carvalho Lunes 5 de septiembre 2022 21:01 hrs.

La imposición del Rechazo a nivel nacional en el plebiscito de salida fue implacable, incluso en sectores en que la tendencia suponía un triunfo del Apruebo. Así ocurrió en la Región Metropolitana, en donde la propuesta constitucional solo fue aprobada por 5 de las comunas de la región: Maipú (51,15%) , Ñuñoa (50,41%), Pedro Aguirre Cerda (54,85%), Puente Alto (50,97%) y San Joaquín (53,88%). En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el alcalde de Pedro Aguirre Cerda (PAC), Luis Astudillo (IND), sostuvo que los resultados de ayer fueron un “duro revés” para quienes trabajaron para que la propuesta de nueva Constitución se aprobara. El edil señaló que la ciudadanía apoyó fuertemente el cambio constitucional, pero lo que desmostró la votación de ayer es que “algo se hizo muy mal entre el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida”. Según el análisis y reflexión de Astudillo, el texto fundamental que fue rechazado no abordó los temas que más afligían a la ciudadanía. “Creo que no se puso por delante temas que eran mucho más relevantes, temas que eran secundarios pero que no dejan de ser importantes como el poder declararnos como un Estado plurinacional, no le hizo mucho sentido a las personas en general“, señaló. La autoridad de PAC opinó que los chilenos y chilenas son muy nacionalistas, por lo que el ruido que en un momento hizo la fake news de que la Convención Constitucional acabaría con los símbolos patrios generó bastante confusión entre las personas. En esa misma línea, comentó que las dudas ante la propiedad de los inmuebles también generó mucha desconfianza sobre la propuesta y aquello “redundó en el resultado que sostuvo un triunfo aplastante del Rechazo”. Además, el conocido como “doctor del pueblo” mencionó que la conducta de algunos convencionales “que trataron de imponer algunos temas que no eran del agrado de chilenas y chilenos”, también fue causante de la derrota del Apruebo. “Todo eso empezo a sumarse y a generar esta ola de gente que no quedó convencida de esta propuesta constitucional, pero sí estoy convencido y quedó claro en el plebiscito de entrada que el pueblo de Chile tampoco está de acuerdo con la Constitución de 1980“, destacó y recalcó la importancia de “volver a reflexionar, juntarse y hacer una nuevo texto que pueda concitar la mayoría”. De acuerdo a lo expuesto por Astudillo, la estrategia de campaña del Apruebo tuvo un sencillo despliegue en la comuna de PAC, y consistió en recorrer distintos sectores de la comuna para expresarle a las personas la importancia de aprobar el texto constitucional, haciendo énfasis en ciertos anhelos como el derecho a la salud, educación digna y mejores pensiones. “Conversamos con la gente en las ferias y cosas típicas como banderazos y caravanas. No hicimos eventos masivos como los Apruebazos que se hicieron en otros sectores, pero yo creo que lo que nos dio buenos resultados fue el haber conversado con la gente”, indicó. Así, reconoció que la población de la comuna “participa activamente de esos procesos democráticos con conciencia social y todo esos ingredientes se fueron mezclando para que la comunidad quisiera aprobar la propuesta de nueva Constitución”. El alcalde afirmó que su comuna aún quiere un Chile más justo, más digno y con igualdad de oportunidades. “Lo que estaba esperando la comuna de Pedro Aguirre Cerda es que podamos tener una mejor distribución de las riquezas, de los recursos (…) estaba esperando que se garanticen los derechos básicos para poder tener salud, una comuna más segura y mayor sensación de paz”, señaló. En ese sentido, Astudillo destacó que la necesidad de la mejor distribución de los recursos es un factor posible de constatar cuando se observan comunas que tienen mayores ingresos municipales, versus lo que viven los sectores periféricos.

