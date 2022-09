Reingeniería en La Moneda: Presidente alista cambio de Gabinete y oficialismo prepara propuesta de nueva Convención

“Fue un comité político reflexivo, autocrítico, donde reconocemos la derrota de todas las fuerzas que estuvimos por el Apruebo”, declaró este lunes el timonel de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, mismo que la noche de este domingo estuvo a cargo de dar lectura al comunicado de los partidos oficialistas, donde reconocieron el triunfo del Rechazo en el plebiscito; reafirmaron su compromiso con el Presidente y el programa de Gobierno; y llamaron a continuar con el proceso de redacción de una nueva Constitución.

Así, este lunes los presidentes de las colectividades entregaron un balance más digerido sobre el resultado del referéndum, reconociendo mea culpas, pero avizorando una oportunidad para dar con una propuesta de nueva Constitución adecuada para el país.

“Nadie podría decir que este es un escenario que queríamos. Efectivamente reconocemos con humildad que el pueblo de Chile ha hablado y cuando el pueblo de Chile habla no existen aquí vencedores y vencidos sino que tenemos una respuesta reflexiva, masiva de la ciudadanía que nos hace pensar mucho con autocrítica y que nos hace pensar cómo podemos mejorar hacia adelante“, sostuvo la vocera de Convergencia Social, Ximena Peralta.

En ese sentido, la dirigenta frenteamplista, sostuvo que el oficialismo se toma con templanza el resultado de este domingo y con la claridad de que “el pueblo de Chile quiere una nueva Constitución“. “Hemos conversado, hemos comunicado nuestros puntos de vista sobre cómo podemos tomar esta nueva oportunidad que nos da Chile y como podemos además cumplir las expectativas que nuestro pueblo tiene y lo vamos a hacer con toda la responsabilidad, y con todo el cariño que tenemos porque el anhelo de cambios y el anhelo de justicia sigue plenamente vigente”, afirmó.

A su vez, el timonel Comunista, Guillermo Teillier, reconoció que el partido tiene varias autocríticas sobre su rol en el proceso, no obstante señaló que ellas se darán cuenta cuando puedan ser socializadas a la interna de la colectividad. En ello, destacó el nivel de participación de estos comicios y defendió la aplicación del voto obligatorio en cuanto sincera la voluntad de la ciudadanía.

“De repente hay una votación y sale un Gobierno con un 30 por ciento, 25 por ciento, entonces que bueno que las cosas se empiezan a transparentar en nuestro país. Esto ha sido una lección de democracia del pueblo de Chile, queramos o no, nos duela, no nos duele, pero al fin se abre esta compuerta y tendremos que aprender a cómo trabajar con ello porque las voluntades se conquistan y tenemos que conquistar a todo el pueblo que participa y lo ideal es que participen todos”, sostuvo.

Quien desvinculó la derrota del Apruebo con el Gobierno fue el senador Latorre, extendiendo “la convicción de que el Gobierno continúa y continúa con su programa de reformas, algunas de las cuales están presentadas en el Parlamento”.

“Estaba el ministro Marcel hablando por ejemplo de la reforma tributaria, se viene la reforma de pensiones y en eso la convicción del Presidente Boric que nos transmitió que acá no hay una renuncia al programa de Gobierno y que es importante distinguir que por una parte, el pueblo de Chile rechazó un texto constitucional que se plebiscitó el día 4 de septiembre y otra cosa es el Gobierno con su programa que lo llevó a La Moneda, y ese programa continúa“, aseveró.

El acuerdo previo a las negociaciones

Más de un dirigente del oficialismo anunció que los partidos volverían a reunirse este lunes fuera de la sede de Gobierno, con el objetivo de consensuar un mecanismo de redacción de la nueva Constitución previo a las negociaciones en el Congreso. “Esto se está fraguando en este momento, entre hoy y mañana”, señaló Teillier, sobre la forma en cómo van a discutir en el Parlamento la reforma constitucional que abre el nuevo proceso.

“Hoy día mismo vamos a continuar entre todos los partidos políticos para ver cual es esa ingenieria de la que se ha hablado”, señaló la presidenta del partido Socialista, Paulina Vodanovic, dando cuenta de esas conversaciones.

“Hay que sacar lecciones aprendidas del proceso, evidentemente el proceso hizo que la ciudadanía no empatizara con la propuesta de nueva Constitución más allá del contenido de ella”, afirmó, añadiendo que”esa crítica y la autocrítica necesaria la vamos a hacer con tiempo, con un proceso de reflexión profunda y ya hemos tomado nota de aquellas cosas que puedan ser esenciales, como la paridad, que ya está instalada, la representación de los pueblos indígenas, que de alguna manera sea representativa al porcentaje de ellos en Chile”.

Sobre sus intransables para el nuevo proceso, Teillier relevó la importancia de mantener la paridad absoluta y de que “estemos todos representados, que no dejemos de lado a independientes y que tampoco borremos una realidad. Algunos quieren borrar de que en Chile no existen pueblos originarios. Existen. Ahora, cómo, eso es lo que no sé”, reconoció.

Abundando en las lecciones aprendidas, el líder de Acción Humanista, Tomás Hirsch, señaló que “efectivamente la Convención tuvo momentos en las cuales generó distancia de la ciudadanía, crítica, desazón, frustración, en cuestiones de forma y de estilo”. Si bien señaló que el texto que emanó de la Constitución es bueno en términos de mejorar los derechos de la ciudadanía en múltiples aspectos, reparó en que “también hay temas que generaron confusión, duda, temor, que se prestaron para las fake news que instaló la derecha”.

La idea del oficialismo es tener una idea consensuada ante la oposición, que aceptó concurrir a la reunión de todos los partidos políticos este martes en el palacio de La Moneda. Sobre ello, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, indicó que “nosotros vamos con la mejor disposición a hablar con el Presidente Boric”. “Estamos convencidos de que es necesario un entendimiento amplio que permita efectivamente darnos una Constitución que sea un pacto de convivencia y una casa para todos, pero sin premura en las fechas”, añadió sobre el asunto.

Sin embargo, a la cita no acudirá el partido Republicano, desde donde se declararon en “proceso de reflexión” sobre el futuro del país y el triunfo holgado del Rechazo.

Cambio de Gabinete

Un inminente cambio de Gabinete se concretaría esta semana, con alta probabilidad de que se materialice este martes. En él se contemplaría una reestructuración mayor, que contempla la salida de la ministra de Interior, Izkia Siches y del titular de Segpres, Giorgio Jackson del equipo político de La Moneda. En los ministerios sectoriales, se baraja la salida de la ministra de Salud, María Begoña Yarza, la ministra de Minería, Marcela Hernando y la designación del Ministerio de Desarrollo Social, del cual renunció hace pocos días Jeanette Vega.

Así, entre los referentes que se manejan en el Palacio para reconfigurar el comité político, está la ex alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá; la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, y el exdiputado de la misma tienda, Marco Núñez. Asimismo, ha dado vuelta la idea de designar Segpres al actual Subdere, Miguel Crispi, correligionario de Jackson en Revolución Democrática.

El cambio fue consultado a la ministra Vallejo esta jornada. “El Presidente fue muy claro en señalar el día de ayer que iba a haber ajustes, pero no me corresponde a mi decir cuáles son esos ajustes ni el momento de esos ajustes”, reparó. Aún así sostuvo que “la conversación que tuvimos con los partidos evidentemente fueron sumamente claros y enfáticos, y nosotros valoramos profundamente aquello, de acompañar y respaldar la decisión que le corresponde al Presidente de la República para definir los ajustes necesarios que él considere para su equipo de Gobierno, para enfrentar los desafíos que tenemos por delante desde el día de hoy”.

En esa línea la secretaria de Estado aseveró que “cuando el presidente evalúa hacer ajustes entonces lo está haciendo para el bien del país y en eso tenemos que estar todos disponibles a dar un paso al costado si es que el presidente así lo determina”.

Consultado por el cambio de Gabinete que se fragua en el segundo piso de La Moneda, el presidente del partido Liberal, Patricio Morales, indicó que “nosotros hemos conversado con él (el Presidente), le hemos manifestado que cuenta con nuestro apoyo, tanto como Socialismo Democrático como Apruebo Dignidad vamos a poner por delante el interés de Chile y él sabe que cuenta con nuestro apoyo para hacer el cambio de Gabinete que él estime conveniente y nosotros pondremos toda nuestra experiencia y todo nuestro trabajo para que de este resultado Chile salga más fortalecido”.

Sobre el asunto, Latorre sostuvo que “hay conversaciones en curso y más que un reequilibrio pensaría en un gabinete que ayude a impulsar el programa de Gobierno y generar las mayorías necesarias en el Congreso, porque tenemos conciencia que no tenemos los votos”.

“Creo que son temas serios, el Presidente cuenta con el apoyo de todos los partidos de Gobierno para hacer todos los ajustes pertinentes, se ha ratificado esa voluntad por todos los asistentes al comité político hoy día, por lo tanto él es el que toma las decisiones y detrás de él vamos a estar todos“, añadió Vodanovic.