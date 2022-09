El segundo tiempo de Boric: Mandatario se vuelca a la ex Concertación pero empata fuerzas con Apruebo Dignidad en el comité político

Un intenso primer cambio de gabinete encabezó el presidente Gabriel Boric este martes en el palacio de La Moneda, dos días después de la derrota del Apruebo en el plebiscito de salida del proceso constituyente. La reestructuración del equipo del Gobierno estuvo marcado por la dilación de más de una hora de la ceremonia organizada en el patio de Los Cañones, dados los cambios de última hora en la designación del subsecretario de Educación, Nicolas Cataldo (PC) a la subsecretaría de Interior. Tras una lluvia de críticas de la oposición, el profesor de Historia y Ciencias Sociales se mantuvo en su cargo, al igual que Manuel Monsalve, quien había presentado su renuncia a Presidencia momentos antes.

Tras la polémica, el Presidente dio a conocer a su equipo definitivo, reconociendo esta como una de las deliberaciones más complejas de su carrera política. “Tenía que doler, y duele pero es necesario. Es quizás, y creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar, y lo sacaremos adelante en conjunto por los chilenos y chilenas, y por Chile”, reconoció en su alocución.

Junto con agradecer a los y las ministras salientes, que contempló a Izkia Siches (Interior), María Begoña Yarza (Salud), Claudio Huepe (Energía), Flavio Salazar (Ciencias) y el enroque de Giorgio Jackson de Segpres a Desarrollo Social, el mandatario señaló que el cambio de gabinete lo determinó “pensando en nuestro país”, y en vías de generar una nueva coordinación en el Ejecutivo y fortalecer la coalición de Gobierno.

Y es que en lo sustancial, el mandatario hizo una reconstrucción del comité político para efectos de ampliar su base de respaldo en el Congreso Nacional, donde se juega el destino de la reanudación del proceso constituyente y las principales reformas del programa de Gobierno. Es así que a esta instancia ingresó con fuerza el Socialismo Democrático, con dos figuras históricas de la ex Concertación cercanas a la ex presidenta Bahcelet: La ex alcaldesa de Santiago y otrora ministra de la Segegob, Carolina Tohá (PPD) y la hasta hace poco jefa de Gabinete de Izkia Siches, Ana Lya Uriarte.

“Este cambio de gabinete no es solo protocolar ni para una foto, aquí cambia también, como es evidente, el comité político, que es la conducción de nuestro Gobierno, y cambia con la integración de Ana Lya Uriarte, con la integración de Carolina Tohá, para darle mayor cohesión a nuestro Gobierno”, indicó el Presidente sobre la decisión.

En una vocería posterior a la ceremonia, ambas ministras agradecieron la confianza del Presidente. “Las chilenas y los chilenos esperan de nosotros que pongamos las prioridades donde la tienen ellas y ellos. Esperan que estos cambios sirvan para mejorar la manera en que atendemos sus necesidades, esperan que logremos llegar antes, esperan que podamos llegar mejor, esperan que nos hagamos cargo de su demanda de seguridad, de su demanda del diálogo”, sostuvo Tohá.

Asimismo, la segunda mujer en asumir el Ministerio de Interior, extendió su emoción al llegar a la misma cartera que su padre, Jose´Tohá, en el gobierno del ex presidente Salvador Allende. “Para mí, para mi familia, para mi partido y también para el Partido Socialista, hay una historia aquí que me liga profundamente y que lo que hace es sentir aún más en profundidad la responsabilidad y el compromiso que significa este cargo”, manifestó.

A su vez, Uriarte comprometió su voluntad “con el máximo respeto y humildad”, para encontrarse con el Parlamento. “como ministra secretaria general de la Presidencia, desde luego tengo una tarea tan desafiante y tan bella como es lograr tender los puentes, hacer los encuentros, fomentar esa civilidad, esa convivencia democrática que tiene que ponernos a todos con la mejor de nuestras voluntades para poder conseguir lo mejor para nuestro país”, afirmó, dando vuelta a la pagína a la administración de Jackson, a quien los cuestionamientos de figuras del Congreso, en particular de senadores socialistas, le significaron su salida del equipo político de Boric.

Más tarde, la abogada socialista aguardaría en el patio de Los Cañones por la salida de Siches del palacio de La Moneda. Junto al equipo que acompañó a la médico en su compleja gestión en Interior, la nueva titular de Segpres, enarboló vítores de cariño y admiración hacia la ministra saliente.

Con la emoción que la cruzó toda la jornada, Siches dijo estar “contenta y feliz por el gran equipo que parte en este segundo tiempo. Creo que el Presidente ha nuevamente tenido una gran visión de consolidar un equipo que viene con nuevos bríos, lo que necesita el país en estos momentos”, señaló.

“Creo que Carolina Tohá es una tremenda mujer. Confío en ella, creo que lo va a hacer excelente en el Ministerio del Interior, como también con la continuidad de nuestro subsecretario Manuel Monsalve, con nuestro subsecretario de Desarrollo Regional, también con el subsecretario Vergara”, añadió. También dirigió palabras para Uriarte, manifestando que la ahora secretaria de Estado es “una mujer que he aprendido a querer demasiado, que creo que va a ser la mejor Segpres del mundo”.

“Este gabinete cumple el objetivo, un segundo tiempo para el Gobierno, para con más fuerza y confianza seguir trabajando por el bienestar del país”, cerró Siches, para luego abandonar la sede de Gobierno.

Boric empata fuerzas entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad

La reestructuración del comité político no sólo estuvo marcada por el fichaje de ambas mujeres concertacionistas, sino también por la integración del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. “He decidido, desde antes de estas últimas vertiginosas horas para que no caigamos en especulaciones, invitar a este comité político a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien creo ha demostrado de manera clara tener la capacidad lograr grandes acuerdos, acuerdos a veces improbables que es lo que más necesita nuestro país en este momento”, anunció el Presidente.

Una deliberación sobre la que evitó referirse Jara cuando fue consultada por la prensa en su paso por el palacio de La Moneda. “Me parece que hoy día hemos vivido un momento importante, un cambio de gabinete en el cual el Presidente refuerza las tareas que tenemos que llevar adelante y en eso vamos a estar como hemos estado desde el día uno del Gobierno abocados a seguir trabajando“, señaló.

Las reacciones del Parlamento

Aquilatando el cambio de Gabinete, la jefa de bancada de senadores de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón expresó que “la ciudadanía quiere que se resuelvan los problemas, quiere encuentro y moderación”.

“Por lo tanto, nosotros lo que pedimos, es que el nuevo gabinete asuma el desafío de dar respuesta a la ciudadanía. Y que el Gobierno, en este llamado que ha hecho a todas las fuerzas políticas, construya un acuerdo que permita avanzar de manera clara y categórica en esa línea“, añadió.

Desde la oposición, la jefa de bancada de senadores RN, Paulina Núñez, cuestionó el criterio del Mandatario. “Después del resultado del domingo hubiéramos esperado que el Presidente diera un giro hacia el Socialismo Democrático, incluso con alguien que se hubiera manifestado por la opción del rechazo, pero el Presidente ha ejercido su atribución de hacer un cambio de gabinete y esperamos que las nuevas autoridades logren sintonizar con las urgencias de la ciudadanía, porque las demandas sociales no pueden seguir esperando”, sostuvo.

Asimismo, acusó improvisación en el cambio de gabinete. “El respeto a la ciudadanía respecto de las decisiones que está tomando el Ejecutivo, y no que a última hora se produzcan estos cambios, es clave para recuperar confianza, para dar certeza y para poder avanzar de buena manera. Después de todo lo ocurrido el domingo, de lo holgado del rechazo al trabajo que se hizo en la convención, lo mínimo que el gobierno tiene que hacer, algo de sentido común, es actuar sin improvisaciones”, indicó.

Desde el partido Comunista, la diputada Alejandra Placencia, descartó una improvisación de parte del Gobierno, aduciendo que la restructuración “hasta que no se oficializa eso no lo podemos asumir como un hecho”. Además, consideró perjudicial para las designaciones la actitud que manifestó la derecha frente al arribo de Cataldo a la subsecretaría de Interior. “Creo que aquí se ha visto su intención antidemocrática, su intención a hacer veto a un partido político que ha sido históricamente republicano como el Partido Comunista, que ha sido respetuoso de las leyes, leal a los Gobiernos a los cuales hemos participado entonces creo que aquí ha habido un intento de superioridad moral que la derecha no tiene”, expresó.

“Intentar hacer un veto me parece no sólo impropio, sino que me parece que demuestra que acá hay sectores que siguen teniendo resistencia a los cambios y que su capacidad para ponerse a disposición de las transformaciones que Chile necesita, incluido un segundo proceso constituyente”, criticó Placencia.