Nacional Política Proceso Constituyente Ignacio Villalobos, alcalde de Petorca y apoyo de la comuna al Rechazo: "La gran cantidad de noticias falsas que circularon, provocaron temor en la ciudadanía" El edil, planteó que la ciudadanía no ha dicho en ningún momento que no construyamos un nuevo proceso, de manera que, todos, tienen la responsabilidad de trabajar juntos. Daisy Castillo Martes 6 de septiembre 2022 11:52 hrs.

El alcalde de Petorca, Ignacio Villalobos, sostiene que, tras los resultados del reciente plebiscito de salida, todos quienes ejercen cargos públicos, cargos políticos y han sido electos democráticamente, “tenemos de cierta manera responsabilidades cívicas”. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el edil indicó que “Petorca ha sido utilizada de muchas maneras como bandera de lucha para diferentes razones, pero la sintonía con ese discurso, la ciudadanía necesita ser visibilizados con temas hídricos, necesita ser visibilizado con el tema de la equidad y la salud, el tema también de las oportunidades en la educación. Hay muchas cosas que, quizás, no fueron discutidas”. Hay que señalar que las comunas de la Provincia de Petorca, Papudo, La Ligua, Cabildo, Zapallar y Petorca, rechazaron todas la propuesta de nueva Constitución. Esta provincia, está ubicada en la Región de Valparaíso, con poco más de 80 mil habitantes, que abarca cinco comunas y que ha sido noticia desde hace al menos tres años, por la escasez hídrica. Según el edil, Ignacio Villalobos, también influyó en el respaldo que alcanzó la opción del “Rechazo”, la gran cantidad de noticias falsas que circularon y que, a su juicio, provocaron temor en la ciudadanía. “Estas noticias que no son reales y que, además, provocan ciertos grados de inseguridad y miedo en la gente que no tiene cultura política, que no tiene educación cívica y con todo eso, prácticamente la propuesta de Constitución demonizada totalmente, era como la copia feliz del Edén de transformación como países como Venezuela y Cuba y que, además, venían a borrar la existencia, la identidad rural, cosa que no es cierto”, puntualizó. Agregó que “cuando se toca el sentido de pertenencia de un pueblo, nuestra identidad rural, la gente se vuelve temerosa. Lo mismo que si se pone en duda la posibilidad de seguir sembrando el sentido de lo huaso, de la cueca o el rodeo que son elementos fundamentales de nuestra identidad. Las tradiciones van a permanecer siempre, porque finalmente, son parte de nuestra cultura y creo que también se juega con la ignorancia o, tal vez, con la ingenuidad de nuestras personas del sector rural”. Ignacio Villalobos planteó que, al final de cuentas, todo el escenario que se creó en base a noticias que no se ajustan a la realidad, “le ha traído réditos políticos a quienes son militantes de partidos, que son activistas y es sabido por todos que aquí hay inversiones no menores de cantidades de dinero para pagar medios de comunicación, medios digitales, sea cuál sea”. El edil aseguró en forma categórica que “lo que no podemos permitirnos como comunas rurales es que no dejemos de lado la continuidad del proceso constituyente con el cual la gente sí estuvo de acuerdo. Esto no es la finalización de un proceso, es del comienzo de algo, porque la gente dijo que no quería este texto, pero no ha dicho en ningún momento que no construyamos un nuevo proceso y, en ese camino, es donde tenemos que sumarnos todos y todas, tanto la gente que se inclinó por el Apruebo como quienes votaron por el Rechazo”. Ignacio Villalobos, sostuvo, además que “hay que abrirse un camino, no es un gallito entre la izquierda y la derecha conservadora que nos han tenido divididos por este largo tiempo. Es el momento de abrir un nuevo camino, un nuevo proceso de conversación donde se escuchen todas las voces”.

