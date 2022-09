64007f4780

Nacional Política Proceso Constituyente Senadora Carmen Gloria Aravena, por reformas del Gobierno: "Habrá que rearmar estas propuestas en algo más aterrizado a lo que la ciudadanía ha dicho" Al analizar el plebiscito, la senadora exhortó al Presidente a ordenar al Frente Amplio y al Partido Comunista para la discusión de un nuevo proceso constituyente. En ello entregó las claves para entender el triunfo del Rechazo en la Araucanía Diario Uchile Martes 6 de septiembre 2022 11:03 hrs.

En conversación con Radioanálisis, la senadora Carmen Gloria Aravena (Ind- RN), abordó el resultado del plebiscito de salida y la reanudación del proceso constituyente al que convocarán este miércoles los timoneles del Congreso Nacional, y esta jornada, el Presidente Gabriel Boric, en la reunión a la que convocó a todos los partidos políticos. Una materia sobre la cual ha discutido la bancada de Renovación Nacional que integra la legisladora para efectos de promover un proceso acotado que temine con la incertidumbre de la ciudadanía. “Desde el estallido social hemos tenido un tiempo de convulsión política y social muy grande y los chilenos también tienen aguante, pero también hay un sector de la población, hay que ver redes sociales y algunas encuestas, que ya no quiere más guerra. Hay gente que incluso plantea que no debería haber nada, pero obviamente hay un compromiso muy importante de mi sector que tiene que cumplir por el bien de Chile y por lo tanto tendremos que ser capaces de buscar una solución eficiente, bien hecha y con el menor tiempo posible”, sostuvo Aravena al respecto. Pero para arribar a un consenso de todas las fuerzas políticas, Aravena dijo esperar que el Gobierno asuma un rol importante en términos de ordenar a Apruebo Dignidad. “Lo que a mí más me preocupa es que claramente el discurso del sector que representa el Presidente, y por lo menos un sector, yo diría Frente Amplio y el Partido Comunista, no puede seguir insistiendo con una mirada de lo que quiere la ciudadanía que no es necesariamente lo que más representa y hoy día tenemos que abrirnos a las necesidades urgentes de los ciudadanos que no fueron representadas en la constituyente”, afirmó. En ese sentido, la legisladora consideró necesario “ir estableciendo ciertos márgenes de lo que uno cree”, respecto a lo que quiere la ciudanía. “Efectivamente queremos un sistema de salud más fortalecido, sí, pero tampoco la ciudadanía está disponible para una eliminación completa de los sistemas privados porque es de sano juicio entender que el sistema público hoy día no resiste a la población completa, lo mismo que respecto al sistema de pensiones”, comentó. En esa línea, la parlamentaria señaló que hay agendas del Gobierno que deben ser revisadas. “Un sistema de reparto en un cien por ciento, no es lo que la gente hoy día votó como algo beneficioso para ellos y por lo tanto vamos a tener que discutir las mismas reformas que tenía el Ejecutivo dibujadas y habrá que rearmar estas propuestas en algo que realmente sea más aterrizado a lo que la ciudadanía ha dicho“. Rechazo en la Araucanía Respecto a los elementos a considerar para entender la imposición del Rechazo en la Araucanía, donde la opción concitó un 73 por ciento de los votos, la senadora partió por explicar que la región es sumamente conservadora. Ello al margen de “la situación de conflicto que hemos vivido por 25 años”. “Es una región muy agrícola, muy campesina y esas son condiciones que hacen mirar el mundo un poco distinto”, precisó “Por otro lado, no podríamos negar que la situación de conflicto evidentemente genera e instala una condición anticipada de rechazo frente a situaciones que quizás la gente, con el nivel de incertidumbre que vivimos, evidentemente rechaza, pero por otro lado, hay una población cercana al 32 de población mapuche, más de 2 mil 500 comunidades indígenas y en su gran mayoría las comunas que tienen más población indígena son las que rechazaron la Constitución”, añadió. En esa línea, Aravena afirmó que las demandas de la población mapuche han sido difíciles de canalizar mediante las consultas indígenas, debido a la disrupción de grupos violentos en las instancias. “No dejaron ninguna posibilidad de que las personas pudieran opinar”, indicó, relevando la necesidad de despejar los requerimientos de los pueblos originarios. “Hay un tema que no es menor que es recoger la opinión de los pueblos indígenas respecto a unos temas que les atañen que tienen que ver con plurinacionalidad, multiculturalidad, reconocimiento de pueblos indígenas, situación de la revisión de la Ley respecto de si queremos más tierras, o queremos compensaciones que también son alternativas que algunas organizaciones de pueblos indígenas, al menos en mi región han planteado como alternativa”. “¿Queremos tierras individuales o queremos tierras colectivas? Casi todo lo que se alcanzó a hacer, que lamentablemente no se pudo sistematizar porque no fue completa, ellos plantean propiedad individual de la tierra y no colectiva porque más allá de que ellos viven en comunidad (…) son muy claros respecto al tema del comercio, de la propiedad individual”, afirmó Aravena, acotando que “yo no soy quién para decir lo que piensan, pero tenemos que ser capaces de buscar alternativas para poder recoger y saber interpretar este Rechazo que claramente es diferente al de Santiago”. Si bien Aravena vaticinó un camino largo para la construcción de una nueva Constitución, considerando el plazo que adelantó el Servel para iniciar otro proceso, la senadora exhortó a avanzar en las políticas que solucionen las urgencias de la ciudadanía. “El proceso no va a ser tan rápido como uno quisiera y el Senado hoy día y el Parlamento en general aprobó una propuesta de 4/7 que cambia el escenario respecto a estas mayorías que era muy difíciles de alcanzar para hacer modificaciones a la Constitución vigente, por lo tanto creo que esta es una herramienta que hay que usar, y como se dice en chileno ‘caminar y mascar chicle'”. “Tenemos las condiciones para que se produzca un nuevo proceso constituyente y tiene que ser eficiente, lo más ágil posible y que represente a la mayoría de los chilenos, pero en forma paralela no nos podemos quedar estáticos”, afirmó, aduciendo que “hay urgencias que el Senado y la cámara de Diputados pueden abordar en conjunto con el Gobierno y por eso es tan importante la apertura de ellos también y la apertura nuestra para generar estos equilibrios y buscar el camino de soluciones que obviamente la Constitución nueva tiene que abordar, pero nosotros podemos buscar soluciones mientras tanto”. En ese sentido, indicó que “sabemos que no todo pasa por la Constitución y sería una excusa muy burda que es que vamos a esperar una nueva Constitución para resolver problemas urgentes del país”. Imagen: Agencia Aton

