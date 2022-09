aeaa6fbd0c

Política ¿Antes del 11 de septiembre 2023?: partidos debaten plazos y fórmulas en primera reunión sobre nuevo proceso constituyente En el encuentro participaron parlamentarios de todos los sectores, jefes de bancada y presidentes de partidos políticos. A juicio de algunos, el país debería tener una nueva Constitución antes de que se conmemoren los 50 años del golpe de Estado. Daisy Castillo Miércoles 7 de septiembre 2022 22:16 hrs.

Como un avance en medio de un convulsionado ambiente político que se hizo aún más latente el pasado domingo con el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, se podría calificar el encuentro sostenido entre senadores, diputados, jefes de bancada y presidentes de partidos, en lo que fue la primera reunión para establecer los márgenes de un nuevo proceso constituyente. La cita fue en el Congreso en Valparaíso y un segundo encuentro se realizará el próximo lunes en Santiago. Uno de los aspectos que llamó la atención es el consenso entre parlamentarios de diferentes bloques políticos de la necesidad de una nueva Constitución y que el período entre la elección, la elaboración del texto y el plebiscito de salida, sea durante el 2023. El diputado y jefe de la Bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, en conversación con la Radio y el Diario Universidad de Chile, señaló que la idea es que antes del 11 de septiembre del próximo año, el país tenga una nueva Constitución. Además, aseguró que los partidos no descartan la formación de una nueva Convención Constituyente, cuyos integrantes sean electos en forma democrática. Según el propio diputado Aedo, los parlamentarios del Partido por la Gente y el Partido Republicano, manifestaron, en el marco de la reunión, que no están de acuerdo con la idea de que se instale una nueva Convención Constituyente. Las reacciones sobre este encuentro vinieron de todos lados. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde dijo que “lo más importante es que hay voluntad para poder ponernos de acuerdo en un mecanismo democrático, participativo e institucional que permita avanzar hacia una Constitución nacida en democracia y que sea expresión de un apoyo transversal en la sociedad chilena”. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto afirmó que “el primer consenso es que vamos a avanzar juntos sin prisa pero sin pausa”. El senador, Manuel José Ossandón, sostuvo que “me da la impresión de que la solución va a ir por una mezcla con expertos y no refundando Chile, sino que buscando las cosas buenas que hay del texto que se rechazó, más las constituciones anteriores y ojalá sea gente que tenga mucha representatividad. Yo siempre he dicho que me encantaría que si hay una comisión de expertos y que además estén todos representados, sea presidida por una persona como don Ricardo Lagos, alguien que dé garantías a todos”. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, planteó que “estamos muy contentos con el diálogo en el sentido de que todos los sectores reconocemos la necesidad de habilitar este proceso constituyente que hay que proponer al país para tener una nueva asamblea ciudadana que elabore una nueva Constitución”. Agregó que para conseguir ese objetivo, los plazos serán breves, pero advirtió que no por eso, “hay que hacer las cosas sin meditarlas y sin medir los resultados”. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió a al mecanismo que buscará impulsar. “Dije que este proceso no había comenzado ahora, sino que por mandato de la Presidenta Bachelet. Después esto se olvidó y obligatoriamente en octubre de 2019 se tuvo que retomar. En ese proceso estamos ahora… Somos partidarios de una Convención electa al 100% y los otros criterios se van a fijar a partir del lunes”. La jefa de bancada de senadores RN, Paulina Núñez, indicó que “es muy importante entender que mientras más nos demoremos, menos certezas se le entregan a la ciudadanía y hoy día el país no está en un escenario para no tener claridad de cómo vamos a continuar. Las certezas que tenemos que entregarle a la ciudadanía tiene que ser, ojalá, de acuerdos mayoritarios y transversales, y es el Congreso Nacional -donde están representadas mayoritariamente todas las fuerzas políticas de nuestro país- donde se debe lograr un acuerdo similar, han dicho algunos, al que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2019, es decir, donde todos estemos de acuerdo de los plazos, los bordes y la instancia”.

