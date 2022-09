d0345e0ca5

aa50de955e

Nacional Política Proceso Constituyente Carmen Hertz: “Estamos en este momento en manos de la derecha y la ultra derecha” A propósito de la frustrada llegada de Nicolás Cataldo a la subsecretaría de Interior, la diputada del PC señaló que "la responsabilidad de frenar esto no es solo del Gobierno, también de sus coaliciones y es una responsabilidad de la sociedad". Diario UChile Miércoles 7 de septiembre 2022 14:01 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, se refirió al cambio de gabinete y a la frustrada llegada del militante de su partido Nicolás Cataldo a la subsecretaría de Interior. “En este país la derecha y la extrema derecha, se permiten hacer una verdadera pataleta y aplicar de facto el perverso artículo octavo transitorio de la Constitución de Pinochet, recordando cuando la gente era vetada por su ideología política. Ellos de facto aplican esto, no tienen autoridad alguna, la extrema derecha es la heredera de la dictadura pinochetista y de quienes propiciaron el crimen y el exterminio en este país”, señaló la parlamentaria a propósito del hecho que marcó el ajuste ministerial. En esa línea, la diputada sostuvo que “siento que es muy peligroso el papel que está jugando la derecha y la extrema derecha en este país, que entre otras cosas, pretenden apoderarse del 62% de la población que votó Rechazo”. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la decisión del Gobierno de no nombrar a Cataldo como subsecretario de Interior, la diputada Carmen Hertz respondió que “es muy lamentable que se haya aceptado esta situación porque la presión tuvo efecto. Estamos en este momento en manos de la derecha y la ultra derecha para ver si seguimos con el proceso constituyente y qué va a salir de ese proceso constituyente y qué va a pasar y eso lo estamos aceptando nosotros y eso es peligroso para la democracia”. La abogada experta en materias de Derechos Humanos recalcó que “la responsabilidad de frenar esto no es solo del Gobierno, es una responsabilidad de las coaliciones que apoyan al Gobierno y es una responsabilidad de la sociedad. Los movimientos sociales tienen responsabilidad, todos tenemos responsabilidad, no es posible que estos sectores que son herederos del golpismo se hayan apropiado de conceptos como la democracia o los derechos humanos o la gobernanza y la sensatez”. Carmen Hertz aclaró que “el Partido Comunista es un partido que no va a exigir nunca cargos ni está en los gobiernos, ni tampoco forma parte de las coaliciones de gobierno por repartija de cargos. Ningún gobierno del cual hemos formado parte ha sido esa nuestra intención. La historia del Partido Comunista es otra, lo que le interesa al Partido Comunista representa a un sector de la población y esto que ocurrió ahora provoca un malestar, pero no solo en el PC, he escuchado a muchas personas que conocen a Cataldo su malestar”. Respecto de las razones que llevaron al triunfo del Rechazo a la nueva Constitución, la diputada Carmen Hertz señaló que “son muchos los factores que confluyeron. En seis meses nos hemos farreado un estallido social, que nadie puede desconocer y sucesivos triunfos electorales“. En ese sentido, la parlamentaria detalló que “está la campaña desatada desde que se instaló la Convención en su contra y luego contra el contenido del texto. Aprovecharon conductas excéntricas e inapropiadas de algunos convencionales que le hicieron un daño enorme a la Convención y que, por cierto, fueron portada de todos los medios”. Carmen Hertz fue enfática en señalar que “hubo incapacidad nuestra para contrarrestar la desinformación y las noticias falsas. No tuvimos una estrategia para contrarrestar porque la hegemonía mediática de la derecha es algo conocido, no es una sorpresa”. Otro factor que identifica la diputada Carmen Hertz es que “la derecha se escondió, los rostros de la derecha dura se escondieron detrás de los ‘Amarillos por Chile’, son ellos los que aparecen como los sensatos, los moderados, frente a este otro sector que éramos los insensatos, los maximalistas y los partisanos”. “Nosotros no tuvimos una estrategia adecuada para llegar a las personas y mostrar la realidad y la ausencia de políticas sociales durante este tiempo también pasó la cuenta. Porque los abusos que dieron origen al estallido ninguno ha sido resuelto, es cierto que quedaron atrás de la agenda por la seguridad y la inmigración, lo cual también son hechos reales, pero los abusos siguen ahí, incólumes”, sentenció la diputada Hertz. Siguiendo ese punto, la parlamentaria recalcó que “nuestro Gobierno no implementó las políticas públicas sociales adecuadas, entonces, lo que ocurre es un conjunto de factores porque estando una población abusada durante décadas al alza, sale a la calle, no le podemos decir que solo la pandemia paralizó esto, también se paralizó por la falta de conducción del proceso y la falta de respuestas a las demandas. No logramos diferenciarnos claramente del gobierno anterior”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, se refirió al cambio de gabinete y a la frustrada llegada del militante de su partido Nicolás Cataldo a la subsecretaría de Interior. “En este país la derecha y la extrema derecha, se permiten hacer una verdadera pataleta y aplicar de facto el perverso artículo octavo transitorio de la Constitución de Pinochet, recordando cuando la gente era vetada por su ideología política. Ellos de facto aplican esto, no tienen autoridad alguna, la extrema derecha es la heredera de la dictadura pinochetista y de quienes propiciaron el crimen y el exterminio en este país”, señaló la parlamentaria a propósito del hecho que marcó el ajuste ministerial. En esa línea, la diputada sostuvo que “siento que es muy peligroso el papel que está jugando la derecha y la extrema derecha en este país, que entre otras cosas, pretenden apoderarse del 62% de la población que votó Rechazo”. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la decisión del Gobierno de no nombrar a Cataldo como subsecretario de Interior, la diputada Carmen Hertz respondió que “es muy lamentable que se haya aceptado esta situación porque la presión tuvo efecto. Estamos en este momento en manos de la derecha y la ultra derecha para ver si seguimos con el proceso constituyente y qué va a salir de ese proceso constituyente y qué va a pasar y eso lo estamos aceptando nosotros y eso es peligroso para la democracia”. La abogada experta en materias de Derechos Humanos recalcó que “la responsabilidad de frenar esto no es solo del Gobierno, es una responsabilidad de las coaliciones que apoyan al Gobierno y es una responsabilidad de la sociedad. Los movimientos sociales tienen responsabilidad, todos tenemos responsabilidad, no es posible que estos sectores que son herederos del golpismo se hayan apropiado de conceptos como la democracia o los derechos humanos o la gobernanza y la sensatez”. Carmen Hertz aclaró que “el Partido Comunista es un partido que no va a exigir nunca cargos ni está en los gobiernos, ni tampoco forma parte de las coaliciones de gobierno por repartija de cargos. Ningún gobierno del cual hemos formado parte ha sido esa nuestra intención. La historia del Partido Comunista es otra, lo que le interesa al Partido Comunista representa a un sector de la población y esto que ocurrió ahora provoca un malestar, pero no solo en el PC, he escuchado a muchas personas que conocen a Cataldo su malestar”. Respecto de las razones que llevaron al triunfo del Rechazo a la nueva Constitución, la diputada Carmen Hertz señaló que “son muchos los factores que confluyeron. En seis meses nos hemos farreado un estallido social, que nadie puede desconocer y sucesivos triunfos electorales“. En ese sentido, la parlamentaria detalló que “está la campaña desatada desde que se instaló la Convención en su contra y luego contra el contenido del texto. Aprovecharon conductas excéntricas e inapropiadas de algunos convencionales que le hicieron un daño enorme a la Convención y que, por cierto, fueron portada de todos los medios”. Carmen Hertz fue enfática en señalar que “hubo incapacidad nuestra para contrarrestar la desinformación y las noticias falsas. No tuvimos una estrategia para contrarrestar porque la hegemonía mediática de la derecha es algo conocido, no es una sorpresa”. Otro factor que identifica la diputada Carmen Hertz es que “la derecha se escondió, los rostros de la derecha dura se escondieron detrás de los ‘Amarillos por Chile’, son ellos los que aparecen como los sensatos, los moderados, frente a este otro sector que éramos los insensatos, los maximalistas y los partisanos”. “Nosotros no tuvimos una estrategia adecuada para llegar a las personas y mostrar la realidad y la ausencia de políticas sociales durante este tiempo también pasó la cuenta. Porque los abusos que dieron origen al estallido ninguno ha sido resuelto, es cierto que quedaron atrás de la agenda por la seguridad y la inmigración, lo cual también son hechos reales, pero los abusos siguen ahí, incólumes”, sentenció la diputada Hertz. Siguiendo ese punto, la parlamentaria recalcó que “nuestro Gobierno no implementó las políticas públicas sociales adecuadas, entonces, lo que ocurre es un conjunto de factores porque estando una población abusada durante décadas al alza, sale a la calle, no le podemos decir que solo la pandemia paralizó esto, también se paralizó por la falta de conducción del proceso y la falta de respuestas a las demandas. No logramos diferenciarnos claramente del gobierno anterior”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá: