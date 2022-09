Crisis DC: 600 militantes piden renuncia de la mesa directiva y Provoste replica aduciendo que “solo los motiva una reflexión inconducente”

No bastó con la renuncia del alcalde de La Granja, Felipe Delpin, a la presidencia de la Democracia Cristiana. Luego que se ratificara al ex diputado Aldo Mardones como timonel subrogante, se dio a conocer una misiva firmada por 600 militantes que exigen la salida de todos los integrantes de la mesa directiva. Ello en razón de que sus miembros, a excepción de Gianni Rivera y Joanna Pérez, promovían la opción del Apruebo en el plebiscito constitucional de este domingo.

Pese a que la decisión de volcarse a la alternativa que visaba la propuesta constitucional fue sometida a la votación de la tienda polícia, los militantes firmantes de la carta sostuvieron que “la directiva DC nos llevó por el camino erróneo, dejándonos hoy expuestos a una difícil posición política y de representación frente al nuevo desafío político, el gran acuerdo nacional para una nueva y buena Constitución”.

Del emplazamiento a la mesa se refirió la senadora y tercera vicepresidenta nacional de la DC, Yasna Provoste. “Quiero decirles que aquellos que quieren colocar su energía en otro proceso, allá quienes lo quieran hacer, con toda claridad: la mesa no va a dejar el mandato por el que fuimos elegidos. Y por lo tanto continuaremos en este proceso, además que ya hemos definido un itinerario claro de renovación de distintas estructuras de nuestro partido, incluyendo el Tribunal Supremo, el propio consejo y posteriormente la renovación de las estructuras territoriales”, sostuvo en una reunión del Consejo Nacional del Partido, según consignó La Tercera.

En esa línea señaló que “nuestro desafío es pasar de la crítica a la propuesta alternativa de un modelo de sociedad y esto no se hace aislándonos, no se hace con el camino propio, no se hace inspirados solo entre cuatro paredes, necesitamos dialogar sin perder de vista hacia donde nos encaminamos”.

“Ojalá aquellas personas que solo los motiva una reflexión inconducente, un debate ideológico bizantino, realmente dejen trabajar a aquellos que, como lo hace la mesa, como lo hace nuestros presidentes regionales, como la gran mayoría de los militantes, que tienen en el horizonte un mejor espacio para que las familias de nuestro país puedan desarrollarse en mejores condiciones de vida”, añadió.

Más allá de lamentar la renuncia de Delpin a la presidencia de la falange, Provoste aseguró que ella da cuenta que “la institucionalidad funciona y que al asumir nuestro primer vicepresidente como presidente interino es una muestra de la capacidad que ha tenido la mesa de trabajar en equipo con todos aquellos que creen que es posible trabajar en unidad en la diversidad”.

Por su parte, la diputada y sexta vicepresidenta de la DC, Joanna Pérez aseguró que ella y su “gente” manifestaron su disposición a dar un paso al costado previo al plebiscito. “No estamos a la altura de lo que pide toda la militancia, y lo digo con fraternidad: no podemos seguir llevando el partido como se ha llevado”, aseveró.

“Qué es lo que pedimos, es que se asuma esa responsabilidad política y que esta mesa, de una vez por todas, también sea capaz de, unánimemente, dar un paso al costado”, afirmó.