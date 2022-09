“Es una falta de respeto”: Ministra Vallejo responde a críticas de la derecha sobre arribo de Cataldo a Interior

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas sobre el nombramiento de Nicolás Cataldo a la subsecretaría de Desarrollo Regional, decisión que dio a conocer hoy Presidencia dando cuenta de la integración del hasta ahora Subdere, Miguel Crispi (RD) a la Unidad de Seguimiento de Compromisos Presidenciales en el segundo piso de La Moneda

“Es una falta de respeto al trabajo de profesionales altamente capacitados en las labores que se han desempeñado tanto técnicas como políticas“, afirmó Vallejo. “Lo mismo lo dijeron de una gran ministra como Jeannette Jara en un desprecio hacia una mujer que ha sido impecable en el trabajo, entonces lo que yo creo que subyace en general es un ánimo de atacar y golpear al Gobierno más que una argumentación sostenida en evidencia y realismo”, añadió.

Las declaraciones de Vallejo apuntan hacia los cuestionamientos que dio a conocer la derecha contra el otrora subsecretario de Educación, particularmente desde Renovación Nacional. El presidente de la colectividad, Francisco Chahuán, criticó la decisión del Ejecutivo, aduciendo que “Guillermo Teillier pareciera que está gobernando Chile”.

“No le bastó al Partido Comunista haber tenido una frustrada posibilidad de enviar a Nicolás Cataldo a la Subsecretaría de Interior, ahora lo nombran en la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Ciertamente el Gobierno tiene que comenzar a gobernar y saber ciertamente hacia dónde se va a inclinar, a buscar acuerdos con la oposición o finalmente insistir en consolidar una coalición con un programa de Gobierno que tiene pocas posibilidades de viabilidad si es que no tiene acuerdo con la oposición”, sostuvo.

A Chahuán se sumó el jefe de bancada de diputados RN, Andrés Longton, quien indicó que “con justa razón no se había sumado (Cataldo) a la Subsecretaría de Interior, porque no cree en el orden público, no cree en el uso legitimo de la fuerza por parte de las policías”. En esa línea reclamó que “hoy día se le haya dado un premio de consuelo, principalmente por la presión que ejerció el Partido Comunista”.

“Si el Presidente Boric sigue gobernando bajo la presión de un partido que fue duramente castigado el domingo en las elecciones, que no cree en estos elementos que son básicos para la familias chilenas que tienen que ver con la seguridad, lamentablemente quiere decir que este gobierno no entendió nada de lo que pasó el domingo y lamentablemente va a tener una agenda deteriorada como la ha tenido hasta ahora en materias de seguridad y orden público”, añadió.

Así las cosas, las declaraciones de Vallejo no fueron las únicas vertidas en función de respaldar el desembarco de Cataldo en Interior. La diputada y presidenta de la Comisión de Género de la Cámara, Carolina Tello, destacó el desempeño profesional de su correligionario. “Me parece que el nombramiento de Nicolás Cataldo como subsecretario de Desarrollo Regional viene a reconocer, no solo la excelente gestión que ha realizado en la cartera de Educación, sino además a darle una mirada transformadora a labor esencial en materia de desarrollo de las regiones que esta subsecretaría realiza” sostuvo.

“Para mí va en la dirección correcta en el sentido de fortalecer el proceso de descentralización que en regiones como la nuestra, como la Región de Coquimbo, a la cual represento, se hace urgente”, agregó.

Cabe destacar que el ex subsecretario de Educación fue reprochado fuertemente por la derecha al darse a conocer su designación a la subsecretaría de Interior, previo al cambio de Gabinete. El sector cuestionó antiguos tweets de Cataldo en el que criticaba el actuar de Carabineros y utilizaba el término Wallmapu.