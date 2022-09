7ac4a2e88a

6156e22444

Política Proceso Constituyente Rafael Prohens: “El proceso constitucional no ha terminado pero tampoco hay que apurarlo” El senador de Renovación Nacional sostuvo que no hay que apresurar los plazos para elaborar una nueva propuesta constitucional y se mostró partidario de que sea el Congreso el que redacte el texto. Diario UChile Jueves 8 de septiembre 2022 15:30 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de Renovación Nacional, Rafael Prohens, se refirió al debate por la continuidad del proceso constituyente y la agenda legislativa luego de la victoria del Rechazo en el plebiscito constitucional. “Todavía hay muchos temas pendientes que la gente expuso cuando salió a la calle y manifestó sus malestares. Eso sigue vigente, no se trata, no se aborda, estamos más preocupados de volver a un conflicto que es ver si hacemos o no una nueva Constitución y dejamos de lado las pensiones, seguridad, listas de espera, educación y otras cosas más que la sociedad siente que es lo prioritario para ellos”, fue lo que señaló el parlamentario ante la consulta respecto de su interpretación de los resultados del domingo. Siguiendo esa línea, el senador recalcó que “este es un proceso que no ha terminado, pero que tampoco hay que apurarlo. Hay mucha ansiedad de parte de quienes lideran los partidos políticos de tratar de sacar esto lo antes posible. Hay que analizarlo, esperar, van a venir de seguro encuestas en los próximos días donde la opinión pública dará su veredicto sobre ciertas cosas y sobre eso uno debiera trabajar y no solo respecto del pensamiento de los partidos políticos solamente”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, sobre el compromiso de avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho, el parlamentario sostuvo que “es innegable que hay un grupo de personas que está viviendo en condiciones que no son las que todos quisiéramos. Pero hay que entender que para que el país pueda ir en ayuda de esa gente y focalice bien la ayuda tenemos que ser un país que crezca y que dé desarrollo y no un Estado que haga todo, porque así nos fue mal en el pasado”. Siguiendo ese punto, el militante de Renovación Nacional complementó señalando que “hoy no podemos seguir culpando al sistema anterior cuando hoy los que estamos en el Senado hemos llegado a un acuerdo y hemos eliminado la traba de los dos tercios que existía y que muchos parlamentarios de Gobierno usaban como retórica. La Constitución trabajémosla, hagámosla en forma paralela, pero solucionemos los problemas de la gente hoy con leyes que realmente les afecta”. De todas formas, el senador Prohens fue enfático en señalar que “el Estado subsidiario a mí no me gusta porque crea dependencia y tenemos un problema estructural en nuestro país que todas las entidades que existan en el país hacen que la gente dependa del poder local, regional o nacional y eso no me gusta porque hacemos a las personas muy dependientes del Estado de Chile”. Respecto de los plazos del proceso, el parlamentario de RN sostuvo que “de partida no haría nada hasta después del 18 de septiembre. El país se estresó mucho durante 2 años, salimos recién de un plebiscito de salida, entonces por qué apresurar, tenemos que hacer que la sociedad vuelva a su ritmo normal y regalémonos un plazo para que los partidos y la sociedad civil presenten sus propuestas de las modificaciones que se tienen que hacer a futuro”. “El mejor plazo es aquel que se hace con tranquilidad y que se define cuando está decantado todo lo que nosotros queremos para el mejor vivir de los chilenos. Yo puedo llegar al 11 de marzo y a lo mejor tener todo solucionado para poder seguir avanzando o puede que no lo tenga. Poner una fecha sin saber si vamos a llegar a ese acuerdo bien yo no lo haría”, complementó el senador Prohens. Sobre quién debería redactar la nueva propuesta constitucional, Rafael Prohens afirmó que “sé que nosotros tenemos una mirada por parte de la sociedad que no es la mejor, pero creo que el Congreso, con buenos especialistas de todos los sectores, incluido la sociedad, es el lugar donde debe redactarse la Constitución, el resto ya lo probamos, no salió bien, Chile no está en condiciones de gastar una brutalidad de dinero nuevamente y todas esas cosas hay que meditarlas”. El senador señaló respecto del Gobierno que “el Presidente Boric dijo que su Gobierno dependía del plebiscito y de la aprobación de la Constitución que hicieron los convencionales, por lo tanto, este Gobierno sí dependía de lo que pasara el 4 de septiembre, como cambió el escenario ellos se quedaron con las manos vacías y no saben cómo abordar el tema”. De todas formas, hizo una crítica a los dirigentes de su sector que han condicionado el futuro de los proyectos y afirmó que “cuando a mí me dicen que no están los votos es porque no hay voluntad para solucionar los problemas de la gente. Así lo veo de claro, acá no se trata de votos, se trata de buscar la solución. Estamos de acuerdo que hay que reformar las pensiones, estamos de acuerdo en terminar con las listas de espera, estamos de acuerdo con mejorar la educación, cómo no vamos a ser capaces de alcanzar acuerdos”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa aquí:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de Renovación Nacional, Rafael Prohens, se refirió al debate por la continuidad del proceso constituyente y la agenda legislativa luego de la victoria del Rechazo en el plebiscito constitucional. “Todavía hay muchos temas pendientes que la gente expuso cuando salió a la calle y manifestó sus malestares. Eso sigue vigente, no se trata, no se aborda, estamos más preocupados de volver a un conflicto que es ver si hacemos o no una nueva Constitución y dejamos de lado las pensiones, seguridad, listas de espera, educación y otras cosas más que la sociedad siente que es lo prioritario para ellos”, fue lo que señaló el parlamentario ante la consulta respecto de su interpretación de los resultados del domingo. Siguiendo esa línea, el senador recalcó que “este es un proceso que no ha terminado, pero que tampoco hay que apurarlo. Hay mucha ansiedad de parte de quienes lideran los partidos políticos de tratar de sacar esto lo antes posible. Hay que analizarlo, esperar, van a venir de seguro encuestas en los próximos días donde la opinión pública dará su veredicto sobre ciertas cosas y sobre eso uno debiera trabajar y no solo respecto del pensamiento de los partidos políticos solamente”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, sobre el compromiso de avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho, el parlamentario sostuvo que “es innegable que hay un grupo de personas que está viviendo en condiciones que no son las que todos quisiéramos. Pero hay que entender que para que el país pueda ir en ayuda de esa gente y focalice bien la ayuda tenemos que ser un país que crezca y que dé desarrollo y no un Estado que haga todo, porque así nos fue mal en el pasado”. Siguiendo ese punto, el militante de Renovación Nacional complementó señalando que “hoy no podemos seguir culpando al sistema anterior cuando hoy los que estamos en el Senado hemos llegado a un acuerdo y hemos eliminado la traba de los dos tercios que existía y que muchos parlamentarios de Gobierno usaban como retórica. La Constitución trabajémosla, hagámosla en forma paralela, pero solucionemos los problemas de la gente hoy con leyes que realmente les afecta”. De todas formas, el senador Prohens fue enfático en señalar que “el Estado subsidiario a mí no me gusta porque crea dependencia y tenemos un problema estructural en nuestro país que todas las entidades que existan en el país hacen que la gente dependa del poder local, regional o nacional y eso no me gusta porque hacemos a las personas muy dependientes del Estado de Chile”. Respecto de los plazos del proceso, el parlamentario de RN sostuvo que “de partida no haría nada hasta después del 18 de septiembre. El país se estresó mucho durante 2 años, salimos recién de un plebiscito de salida, entonces por qué apresurar, tenemos que hacer que la sociedad vuelva a su ritmo normal y regalémonos un plazo para que los partidos y la sociedad civil presenten sus propuestas de las modificaciones que se tienen que hacer a futuro”. “El mejor plazo es aquel que se hace con tranquilidad y que se define cuando está decantado todo lo que nosotros queremos para el mejor vivir de los chilenos. Yo puedo llegar al 11 de marzo y a lo mejor tener todo solucionado para poder seguir avanzando o puede que no lo tenga. Poner una fecha sin saber si vamos a llegar a ese acuerdo bien yo no lo haría”, complementó el senador Prohens. Sobre quién debería redactar la nueva propuesta constitucional, Rafael Prohens afirmó que “sé que nosotros tenemos una mirada por parte de la sociedad que no es la mejor, pero creo que el Congreso, con buenos especialistas de todos los sectores, incluido la sociedad, es el lugar donde debe redactarse la Constitución, el resto ya lo probamos, no salió bien, Chile no está en condiciones de gastar una brutalidad de dinero nuevamente y todas esas cosas hay que meditarlas”. El senador señaló respecto del Gobierno que “el Presidente Boric dijo que su Gobierno dependía del plebiscito y de la aprobación de la Constitución que hicieron los convencionales, por lo tanto, este Gobierno sí dependía de lo que pasara el 4 de septiembre, como cambió el escenario ellos se quedaron con las manos vacías y no saben cómo abordar el tema”. De todas formas, hizo una crítica a los dirigentes de su sector que han condicionado el futuro de los proyectos y afirmó que “cuando a mí me dicen que no están los votos es porque no hay voluntad para solucionar los problemas de la gente. Así lo veo de claro, acá no se trata de votos, se trata de buscar la solución. Estamos de acuerdo que hay que reformar las pensiones, estamos de acuerdo en terminar con las listas de espera, estamos de acuerdo con mejorar la educación, cómo no vamos a ser capaces de alcanzar acuerdos”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa aquí: