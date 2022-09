0a530bc22a

Política Diputado Leonardo Soto por una Constitución escrita por “expertos” y el Congreso: “Me parece que comenzó el tongo de la derecha” El parlamentario cuestionó la postura que están adoptando los partidos de derecha, asegurando que ellos quieren, una vez más, armar una carta fundamental entre cuatro paredes. Daisy Castillo Viernes 9 de septiembre 2022 14:08 hrs.

Hace sólo unos días se iniciaron las conversaciones y diálogos para avanzar en la continuidad del proceso constituyente, pero bastaron sólo horas para que el ambiente de supuesta “calma” entre los diferentes sectores políticos se comenzara a esfumar. Si bien, no hay nada aún definido, ya está generando polémica la actitud de la derecha, respecto a que la Constitución la escriban expertos y el Congreso. El diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, manifestó su incomodidad por la insistencia de los sectores de Chile Vamos que buscan la fórmula para redactar el texto de lo que pueda ser la nueva Constitución entre cuatro paredes, siguiendo la vieja práctica de la “cocina”. “Me parece que comenzó el tongo de la derecha más grande del último tiempo. Durante la campaña del plebiscito, estuvieron todos de acuerdo transversalmente de que el proceso constituyente debía continuar y por medios democráticos. La legitimidad democrática de la continuidad del proceso constituyente era esencial para que el pueblo chileno sintiera cercana la nueva Constitución”, aseguró el diputado, Soto. El parlamentario cuestionó de manera categórica las intenciones que persiguen los sectores de oposición, planteando que “a sólo días del plebiscito y del triunfo de la opción que ellos abrazaron como fue el Rechazo, están mostrando su verdadera cara, el rostro de los que siempre se han opuesto a los cambios, a sabiendas que una Constitución elaborada por un conjunto de expertos provenientes de las universidades de derecha, con parlamentarios de derecha, ninguno con un mandato expreso para elaborarla, no va ser aceptada por la ciudadanía”. A juicio del diputado Leonardo Soto, “ellos están pavimentando el camino para hacer fracasar el nuevo proceso constituyente, con propuestas alejadas del sentido común irreales y engañosas, porque tales expertos no existen, sino que son muchos constitucionalistas de derecha, liberales o conservadores”. El militante del Partido Socialista también advirtió sobre “las oscuras intenciones” de la derecha al pretender que el Congreso y un Comité de Expertos hagan la nueva Constitución. Sobre eso señaló que “lo que la derecha está queriendo hacer es volver a la Comisión Ortúzar que es una Comisión de expertos de la dictadura que elaboraron la Constitución de 1980 y que sólo firmaron los cuatro comandantes en jefe. Ese camino es el que nos condujo a este resultado y, por lo tanto, es completamente inviable”. Soto añadió que “creo que lo más importante que debe tener una Constitución para que sea querida y respetada por el pueblo es que tiene que ser elaborada por representantes electos expresamente por el pueblo. Por lo tanto, a mí me parece que ese derecho los ciudadanos chilenos lo hicieron prevalecer en el plebiscito de inicio, donde el 78% de los chilenos dijeron lo mismo. Hoy día, lo que cabe es cumplir con el compromiso contraído con la ciudadanía y elaborar las características y el mecanismo de una nueva Constitución, obviamente recogiendo las enseñanzas y lecciones que dejó este proceso, las negativas que, muchos las conocemos, pero también algunas positivas”. Asimismo, recalcó que es necesario ponerse de acuerdo en las condiciones de funcionamiento de este nuevo cuerpo democrático, quizás, sostuvo Soto, con un mandato más definido para que no partan de cero y no pretendan refundar una sociedad que no existe con ideas que tampoco están instaladas en el pueblo”.

