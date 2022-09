0a8b94c010

David Acuña, presidente de la CUT y nuevo proceso constituyente: "Tiene que darse en condiciones similares a lo que tuvimos" El dirigente sostiene que nadie, de ningún sector puede apropiarse del camino que se quiere trazar para el país, por lo que se requiere la voluntad de diálogo de parte de todos los sectores y la participación de la ciudadanía. Daisy Castillo Sábado 10 de septiembre 2022 10:56 hrs.

En los últimos días, el tema de la continuidad del proceso constituyente y las fórmulas que se aplicarían para arribar a un acuerdo, aún no están claras. En lo que sí hay consenso es en la idea de que el país cuente con una nueva Constitución que reemplace a la de 1980. El debate sobre la continuidad del nuevo proceso constituyente se ha tomado gran parte de las informaciones que entregan los medios de prensa, donde son muchos los que han querido manifestar su opinión. Y uno de los actores relevantes de este proceso son los trabajadores. En entrevista con el Diario y Radio Universidad de Chile, David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), sostiene que nadie, de ningún sector puede apropiarse del camino que se quiere trazar para el país, por lo que se requiere la voluntad de diálogo de parte de los sectores y la participación de la ciudadanía. Acuña, se reunió este jueves con los presidentes de ambas cámaras del Congreso, el senador Álvaro Elizalde y el diputado Raúl Soto. Según el dirigente de la CUT, la reunión fue positiva, porque se están dando señales de querer avanzar en lo que sería un nuevo proceso constituyente. “La reunión fue muy productiva y planteamos los distintos temas que nos preocupaban, porque es un proceso constituyente que efectivamente continúa, que es un mandato ciudadano y nosotros como CUT acompañaremos este nuevo proceso que se desarrolla, tal como lo hemos hecho desde el principio. Nosotros, hemos participado del proceso, hicimos una iniciativa popular de norma con distintos expertos”, comentó David Acuña. El dirigente de la CUT, señaló que el interés de la entidad es continuar participando de manera activa y que este proceso se desarrolle con las mismas expectativas y con las mismas similitudes que tuvo el proceso anterior. Acuña valoró la disposición de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de reunirse con los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores como primera organización social formal. “Para nosotros, son señales de participación que nos alegran mucho”, subrayó. El camino a seguir El presidente de la CUT plantea que el nuevo proceso constituyente, “tiene que ser similar al interior. Tiene que haber una elección democrática de constituyentes, tiene que estar presente la voz de los chilenos que elijan a sus representantes para poder desarrollar este nuevo proceso. Tengamos en cuenta que hubo el rechazo de un texto y necesitamos adscribir a un nuevo texto que tiene que darse en condiciones similares a lo que, efectivamente, tuvimos”. David Acuña recalca que “hay puntos que se tienen que respetar como es la paridad, la integración de los pueblos originarios. Nosotros, creemos que eso también se tiene que respetar en esta nueva elección”. Respecto del protagonismo que el ex mandatario Ricardo Lagos pareciera estar buscando en esta nueva etapa del proceso, el presidente de la CUT, señaló que “de este proceso, no tiene que adueñarse nadie, este es un proceso democrático, es un proceso que la ciudadanía demandó en torno a un cambio constitucional, entonces, aquí no tienen que existir personas que quieran adueñarse de un proceso y quieran decir que ellos son las eminencias máximas para poder desarrollar este proceso”. Sobre el mismo punto, indicó que “sí hay personas que pueden aportar con su conocimiento, que pueden ser colaborativos como Juan Somavía, ex director de la OIT, reconocido mundialmente, un chileno que llevó el trabajo decente también al mundo y participamos con él en nuestra iniciativa popular de norma, de nuestra propuesta constituyente de la Central Unitaria de Trabajadores. Necesitamos los apoyos, pero no las personas o los protagonismos de políticos que, efectivamente, quieran llevar el proceso de manera individual”. El representante de la CUT, afirma que “es importante para los trabajadores que en el nuevo proceso constituyente, que es un proceso de cambio que ya se inició, los que llamaron a votar Rechazo para reformar, para mejorar, para avanzar, tienen que cumplir su palabra y que avancemos. Hay temas que ya están instalados en este proceso constituyente como es el hecho de poder contar con un Estado democrático de derechos, contar con paridad de género y, por sobre todo, contar con trabajo decente”.

