Presidente Boric: "No cometan el error de creer que el rechazo al texto de la Convención, significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile. Eso no es así" En el palacio de La Moneda, mandatario encabezó el acto oficial de conmemoración de las víctimas del golpe de Estado ocurrido hace 49 años. Diario Uchile Domingo 11 de septiembre 2022 12:53 hrs.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó en el Palacio de La Moneda, un evento de conmemoración por los 49 años desde el golpe de Estado. En su primer 11 de septiembre como jefe de Estado, Boric enfatizó en la importancia de una nueva Constitución para alcanzar cambios que permitan dejar atrás ese espacio oscuro de la historia. Declaración enmarcada en el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida el pasado 4 de septiembre. “Sabemos que el legado de quienes han venido luchando en continuo por una patria más justa desde hace tanto tiempo, no caduca. A quienes vienen a convidar a arrepentirnos de las convicciones que tenemos, les decimos claramente que nosotros no renunciamos, que vamos a defender firmemente el mandato por el cual llegamos acá, que es un mandato de transformación, un mandato de diálogo, un mandato de generar condiciones de vida digna para nuestro pueblo. Y ese camino de cambios pasa también por hacerse cargo de tener una nueva Constitución escrita en democracia”, expresó el Mandatario en la ceremonia. Agregó que “estamos trabajando en conjunto con el Parlamento para aunar las voluntades necesarias y llegar a acuerdos que permitan delinear ese futuro en el corto plazo. Y ante las voces que poco a poco parecieran deslizar, que quieren recular respecto a los compromisos adquiridos con el pueblo de Chile, me permito también hacerles una reflexión”. La máxima autoridad del país subrayó “que los resultados del plebiscito del pasado domingo no son apropiables por nadie en particular. Y no cometan el error de creer que el que se haya rechazado el texto propuesto por la Convención, significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile. Eso no es así”. “Nosotros tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar por encontrarnos, pero como bien decía nuestra ministra del Interior, ‘no cambiar no es una opción’. Lo decía también nuestra ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo; lo dice hoy también nuestra ministra Segpres, Ana Lya Uriarte”, prosiguió. Boric afirmó que en el Gobierno entienden “que la democracia toma su tiempo, y estoy profundamente convencido que durante nuestro periodo tendremos una Constitución de la cual todos y todas, más allá de nuestras legítimas diferencias políticas, podamos sentirnos orgullosos”. En esta misma línea, el Presidente recalcó lo expresado incluso antes del plebiscito del pasado domingo 4 de septiembre: “Yo confío firmemente en la sabiduría del pueblo. Y eso significa no despreciar, no ningunear las decisiones que toma el pueblo. Porque a diferencia de hace 49 años, la derrota que sufrimos en las urnas -quienes estábamos por la opción que fue derrotada del Apruebo- fue una derrota democrática, a diferencia de hace 49 años que fueron las armas, la violencia, la ignominia, la traición, la que pretende imponerse”. “Cuando se pierde democráticamente, se aprende, nos fortalecemos. A veces, la victoria marea, hace perder perspectiva. En cambio, en la derrota se fortalecen las convicciones. Nos ayuda a avanzar, como tengo la convicción que nos llama el pueblo de Chile, con mucha decisión, con gradualidad; pero sin renunciar”, enfatizó. Y añadió que “los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para arribar a un texto que refleje los anhelos de justicia y dignidad que han sido expresados colectivamente tantas veces a lo largo de nuestra historia” Insistió en que “como he repetido hasta el cansancio y lo vamos a ejercer en la práctica, seremos leales a ese mandato, gobernando también con la conciencia de las necesidades urgentes de nuestro pueblo hoy día: la seguridad, el costo de la vida, las listas de espera en salud, la falta de vivienda. Estaremos ahí trabajando incansablemente para solucionar cada uno de esos problemas todos los días. Eso es lo que nos tiene que mover. Como decía Allende, ‘las cosas sencillas del bienestar del pueblo'”. Al finalizar su discurso, el gobernante anunció la materialización del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos en Dictadura: “Nos hemos comprometido a seguir buscando incansablemente a los detenidos desaparecidos”. “Mil ciento noventa y dos (1192) detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están. No es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar”, aseveró. Y agregó que tal como fue expresado “el 1 de junio de la Cuenta Pública y hoy comparto con ustedes la materialización de ese compromiso con la puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda, que se va a realizar en conjunto de manera participativa con las agrupaciones familiares de víctimas, no algo impuesto por el Estado”. Adelantó que “seguiremos cultivando la memoria, porque estamos convencidos de que la memoria no es un ejercicio de pasado, no es un ejercicio puramente intelectual, sino que es un ejercicio movilizador”. “Hay algunos que parecieran creer que la derrota nos debilita, nos desestabiliza. No es necesario que mientan. Aquí estamos firmes y vamos a seguir trabajando por construir un Chile más justo”, puntualizó.

