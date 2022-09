17dfa6901c

Nacional Política Comité de Ministros acoge parcialmente reclamaciones al proyecto Las Salinas del grupo Angelini en Viña del Mar El saneamiento del terreno continuará y sigue pendiente un pronunciamiento sobre la construcción del proyecto inmobiliario de 19 torres en la zona. Osciel Moya Plaza Lunes 12 de septiembre 2022 14:32 hrs.

El Comité de Ministros acogió este lunes, de manera parcial, las reclamaciones del proyecto Las Salinas en Viña del Mar, con lo que se dio cabida a que se realice un saneamiento del terreno para eliminar los agentes contaminantes que existen en el lugar, pero esto no habilita la construcción inmobiliaria. Así lo informó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien precisó que “el Comité de Ministros, después de un análisis técnico exhaustivo, determinó acoger parcialmente dichos recursos respecto a la compatibilidad territorial”. Indicó que si bien se mantendrá la calificación favorable del proyecto, éste no habilita la construcción de un proyecto inmobiliario. Además, se decidió incluir condiciones para aumentar la información y participación ciudadana, como el plan de monitoreo del suelo, aguas subterráneas y contaminantes. No obstante, sobre la construcción de departamentos, el Comité de Ministros no se pronunció. Recordemos que el proyecto del grupo Angelini con una inversión de 55 millones de dólares, contaba desde el año 2020 con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable y consistía en el Saneamiento del Terreno Las Salinas para después construir de 19 torres de departamentos en Viña del Mar, lo que generó la resistencia del municipio y las organizaciones ciudadanas y medioambientales. La decisión del Comité del Ministros también establece que el titular del proyecto deberá implementar un “un sitio web accesible a todo el público mediante el cual informará, en lenguaje claro y de fácil comprensión, cada una de las tapas del proyecto, detallando su ejecución. Además, deberá considerar la posibilidad de que cualquier interesado pueda hacer consultas”. “Además, el titular deberá instalar carteles de información en la zona de acceso de la faena, realizar charlas periódicas del proyecto y de su ejecución, folletos, y cualquier otra forma de difusión, siempre con el objeto de entregar información clara, fidedigna y actualizada del proyecto”, agregaron. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, agradeció la disposición del Gobierno para avanzar en esta decisión y lo principal es que se pone expresamente que este proceso de saneamiento no constituye estudio fundado para levantar el riesgo como lo establece el Plan Regulador Comunal. Indicó que esto “significa que una empresa que estuvo más de 100 años contaminando y con prácticas negligentes, hoy día puede aprovecharse de comprar el resto de los lotes de ese terreno para construir y gastar 55 millones de dólares en el proceso de saneamiento y luego poder edificar inmueble en cuestión que muy sentida por la ciudadanía viñamarina”. “Si acudimos a esto, es porque no hubo otra instancia para ser escuchados. Y me quedo con que hay un compromiso para mejorar los procesos de diálogo, y que hoy las necesidades de aquellas cosas que son importantes para los territorios de Chile, sean al fin considerados”, explicó sobre su emplazamiento al Gobierno. “Agradezco que no se haya rechazado sin más la invalidación. Yo fui parte de las personas que generaron más de 560 observaciones el año 2018, y hasta antes del viernes ese proyecto se aprobaba”, añadió. Por ello, precisó que esto se relaciona con el medioambiente y la sostenibilidad de la vida el día de mañana. En este sentido, agradeció la disposición del Gobierno a acoger la opinión de la ciudadanía. Sin embargo, el plan del megaproyecto ha recibido una serie de críticas, debido a que estiman que el proyecto de la Inmobiliaria Las Salinas causará perjuicios negativos, como sería un eventual riesgo a la salud, debido a que la remoción de tierra provocará dispersión de contaminantes. Gonzalo Pavez, del Movimiento Parque Las Salinas de Viña del Mar, señaló que este proyecto pone en riesgo la vida de las personas y que jamás ha sido estudiada la salud en Viña del Mar. “Son 100 años de exposiciones, como en Quintero y Puchuncaví, y hoy en la realidad, se pretende enterrar la verdad sobre la contaminación hacia nuestros familiares. Nosotros seguimos enterrando vecinos y vecinas producto de enfermedades cancerígenas, no queremos volver a ser una zona de sacrificios como lo fuimos durante un año. La vida tiene que estar por sobre interés monetario de la familia Angelini y eso el gobierno lo tiene que entender”, precisó.

