Tambalea el acuerdo del Congreso: Rincón y Walker exhortan al oficialismo a no apurar los consensos sobre nuevo proceso constituyente

Luego de una reunión con la ministra Ana Lya Uriarte, en el despacho de la Segpres ubicado en el Congreso Nacional -a la que también concurrió el jefe de bancada de diputados DC, Aldo Aedo- los senadores Ximena Rincón y Matías Walker abordaron la declaración de Chile Vamos con la que el sector desconoció el acuerdo base sobre la reanudación del proceso constituyente y con la que acusaron a ministros del Gobierno y a personeros del oficialismo de “precipitar resultados”.

De hecho esta mañana timoneles de la coalición reafirmaron la misiva. Mientras el presidente de Renovación Nacional afirmó que “anunciar un acuerdo que no existe es de una irresponsabilidad y falta de prolijidad que pone en riesgo las conversaciones”, la cabecilla de Evópoli, Luz Poblete, aseguró que “no hay acuerdo porque no hay un acuerdo formal”, por tanto señaló que “no podemos presionar diciendo que aquí hay acuerdos porque efectivamente esos detalles pueden cambiar en la medida que lo vayamos conversando”.

Sobre ello, la jefa de bancada de senadores DC, Ximena Rincón llamó a ser cuidadosos en las tratativas.”No por mucho madrugar se amanece más temprano y es importante entender que aquí hay que construir un buen acuerdo que nos permita avanzar en esa buena nueva Constitución y de repente por apurarnos, por ponernos plazos en el camino nos vamos enredando y no logramos materializar eso que todos y todas queremos”.

Consultada por las declaraciones de la ministra Vallejo sobre la materia, quien este lunes extendió la esperanza del Ejecutivo sobre los resultados que está adquiriendo el Congreso sobre el proceso constituyente, reconociendo el establecimiento de un órgano que cuenta “con la participación de los mundos que se han puesto sobre la mesa como mundo independiente, los pueblos originarios más allá de las fórmulas“, la senadora consideró que Vallejo cometió una imprecisión.

“Yo creo que la vocera se equivocó en su expresión porque además puso temas que ni siquiera habían estado en el tapete de la conversación y yo creo que hay que darles los tiempos que corresponden a la instancia que corresponde”.

En ello hizo hincapié el senador Walker. “Hemos coincidido con la ministra Uriarte en que el rol del Gobierno es de acompañamiento del proceso constituyente pero las decisiones, las deliberaciones se adoptan en el Congreso Nacional y en ese sentido fueron un error las declaraciones de la ministra Vallejo por cuanto ayer no fue parte de estos primeros acuerdos ni el tema de los independientes ni el tema de los pueblos originarios y eso generó una molestia”.

En cuanto a la postura de Chile Vamos, el legislador señaló que “yo me quedo con lo que dijo Javier Macaya, el Presidente de la UDI en la mañana en el sentido de reconocer que hubo cinco primeros acuerdos que tienen que ver con un nuevo proceso constituyente, con una nueva Constitución, con un órgano democráticamente elegido que apruebe sus normas con voto obligatorio en el plebiscito de salida y lo más importante con una comisión de expertos y expertas que acompañe el proceso”.

“Nosotros hemos hecho una propuesta concreta y es que esta comisión de expertos y expertas desde el primer minuto va entregar insumos, un anteproyecto en la línea de lo que ha planteado el expresidente Ricardo Lagos, cosa que cuando se elijan los nuevos representantes que han de redactar la nueva Constitución, probablemente en marzo, abril del próximo año cuando asuman probablemente en mayo no lo hagan sobre la base de una hoja en blanco sino con un trabajo previamente elaborado”, añadió.

Pero las declaraciones de los senadores decés contrastaron con las del presidente interino de la Falange, Aldo Mardones, quien en conversación con CNN Chile descartó que la ministra Vallejo haya incurrido en un error. “Ella constata un hecho y fue un hecho público, no fue un hecho escondido por lo tanto aquí hay que emplazar a los partidos de oposición, de Chile Vamos que reconozcan esta condición y puedan efectivamente ser claros” sostuvo.

En esa línea dijo llamarle la atención “que los partidos de Chile Vamos se desdigan del compromiso que asumieron, cuando el presidente del Senado consultó varias veces los puntos de acuerdo, hubo un consenso pleno y todos fue señalado positivamente tanto por Chile Vamos, Renovación Nacional, UDI. Solamente hubo el partido Republicano que manifestó cierta resistencia a la nueva posibilidad de un texto constitucional”, afirmó.

Esto último fue confirmado por el titular del Senado, Álvaro Elizalde, esta mañana. “Cuando varias veces en la reunión pregunté si las fuerzas políticas presentes estaban de acuerdo con la propuesta, los únicos que dijeron que no fueron del Partido Republicano”, dijo a radio ADN.

“Se dijo que en cinco puntos había acuerdo, y todo lo demás estaba pendiente de diálogo. Porque obviamente no hay un acuerdo global, eso es obvio. Y en ese contexto, después se señala que ni siquiera hubo avance”, añadió, manifestando además que “hasta ayer teníamos un avance respecto al proceso constituyente 2.0, pero al parecer las posturas han cambiado en algunos sectores que participan de este diálogo”.

Ministra Uriarte: “Hemos sido respetuosos”

Recogiendo las críticas a la ministra vocera de Gobierno, la titular de la Segpres, Ana Lya Uriarte reiteró que el Gobierno está acompañando el diálogo del parlamento sobre la reanudación del proceso. “Hicimos ver aquello que hemos sostenido como Gobierno desde hace mucho tiempo, pero no en el ánimo ni de pautear, ni de presionar, ni mucho menos de imponer visiones respecto de contenido de este acuerdo“, afirmó.

“El acuerdo al que lleguen las fuerzas políticas avanzará en el sentido que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados como conductores de este diálogo y la fuerza política determinen”, añadió, asegurando que “hemos sido respetuosos del proceso de diálogo político que se están llevando adelante las fuerzas políticas”.

“Y esa ha sido y será nuestra conducta respecto de este proceso en el que estamos presentes, un acompañamiento y solamente aquello“, cerró.

Así las cosas, la apreciación negativa sobre el abordaje de Vallejo al acuerdo base del Congreso, fue compartida por el subjefe de la bancada de diputados del PPD, Cristian Tapia. “Yo creo que sí, puede haber cometido un error. La que tiene que estar hablando ahí lógicamente es la ministra de la Segpres porque las aguas no están quietas, lo que tenemos que hacer es convocar a un buen acuerdo, a un buen consenso y ella tendrá que saber y evaluar, y el Gobierno, sí lo está haciendo bien o lo está haciendo mal”.

“La ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, ha sido súper cauta cada vez que le han pedido una opinión, porque el Gobierno no, como ha tratado de instalar la derecha, se está entrometiendo en estas decisiones. Esta es una decisión y facultad del parlamento de cómo vamos a llevar un proceso que todos chilenos y chilenas están esperando”, agregó.