“La soberbia no es buena consejera”: Oficialismo rechazó dichos de senador Chahuán por nuevo proceso constituyente

Con las conversaciones entre las distintas fuerzas políticas en pausa, parlamentarios continúan barajando opciones sobre cómo dirigir el nuevo proceso constituyente, tras rechazarse el proyecto de nueva constitución en el plebiscito del 4 de septiembre. Esto, especialmente luego de la decisión de partidos de Chile Vamos de no asistir a la reunión convocada para mañana jueves, cuyo objeto era continuar los diálogos constituyentes, en señal de descontento por los dichos de personeros del oficialismo y del Ejecutivo sobre un supuesto consenso para la elaboración del texto. En particular, causaron molestia en el sector las palabras de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien en una publicación en redes sociales comunicó que “la suma de voluntades de los distintos partidos ha logrado encauzar democráticamente este nuevo proceso constituyente que tendrá un órgano electo, con independientes, PP.OO, paritario y con apoyo de expertas y expertos”, lo cual fue interpretado como un “pauteo” por parte de La Moneda, considerando que estas vinieron poco después de que los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Álvaro Elizalde y Raúl Soto, respectivamente, anunciaran un acuerdo de cinco puntos. Bajo ese contexto fue que representantes de la oposición emplazaron al gobierno a restarse de la mesa de conversaciones, junto con solicitar el reordenamiento de las fuerzas que componen dicha instancia. El diputado y jefe de bancada RN, Andrés Longton, insistió sobre este último punto y cuestionó que “si el problema que tiene el Gobierno con ser parte de estos diálogos, es que las opiniones públicas que han dado parecieran ser incidentes también y parecieran querer desviar la agenda de temas primordiales como la seguridad, que hoy día está absolutamente desbordada (…) Mientras el Gobierno insista en apresurar o hablar de acuerdos, obviamente que esas conversaciones tienden a enturbiarse y eso es lo que no queremos”. El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, confirmó una primer acercamiento entre Chile Vamos y el Partido de la Gente en el Senado “para aproximar posiciones”. “Luego, creo yo, tanto RN como la UDI y Evópoli debiéramos llegar con nuestras propuestas, tratar ojalá de consensuarlas con el PDG para hacer una propuesta común al foro que se decida, que va a tener que ser ahí una tarea del presidente Elizalde, distinto a como se ha llevado adelante”, enfatizando en sus reparos sobre la mesa que ha estado llevando los diálogos. “Esto ha sido una suerte de asamblea muy grande y donde la verdad que, ya lo vimos en la propia Convención, no suelen llegar a muchos acuerdos o resultados. Entonces, se requiere que sean grupos representativos, que tengan voto, y esos están básicamente en la Cámara de Diputados y en el Senado”, aseveró. “La soberbia no es buena consejera” En tanto, en el oficialismo cuestionaron las declaraciones del senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, quien en entrevista con TVN remarcó que Chile Vamos no se dejaría pautear por el Gobierno, pero que la coalición sí podría hacerlo en caso contrario, puesto que la administración del presidente Gabriel Boric “es minoría en el Senado y en la Cámara”. El diputado y jefe de bancada PPD-independientes, Cristián Tapia, manifestó que “acá no fue la derecha la que ganó el día 4 de septiembre, fue el pueblo que dijo no queremos este texto constitucional. En la última reunión del lunes recién pasado todos prácticamente salimos abrazados, tomados de la mano, y porque la ministra Vallejo hace un pequeño comentario, andan todos sensibles, como que la derecha en el día de hoy puede pautear, me parece una tremenda falta de respeto”. Mientras, el diputado del Partido Socialista Marcos Ilabaca, desdramatizó la determinación adoptada por Chile Vamos y apuntó a ver esta situación como una oportunidad. “Aquí no hay malos ni buenos, aquí no hay vencidos ni vencedores. Creo que hay que cuidar las palabras, tenemos que cuidar la forma en la cual nos estamos comunicando y le diría al senador Chahuán que generalmente la soberbia no es una buena consejera”, afirmó. Asimismo, el parlamentario adelantó que los diálogos sobre el proceso constituyente debieran reanudarse a partir de la próxima semana y defendió como esencial la participación del gobierno, especialmente en lo que respecta al rol de la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte. “Ella ha sido importante dentro de todo este proceso, de hecho no ha entorpecido y ha estado ahí para facilitar el proceso de discusión”, dijo.

