Revelan placa en memoria de Sebastián Acevedo El recordatorio está en el lugar donde en 1983 se inmoló demandando la devolución de sus hijos que habían sido detenidos y permanecían en un centro de la CNI sometidos a torturas. "Entregó su vida para salvar la de sus hijos", dijo su hija Candelaria Diario Uchile Miércoles 14 de septiembre 2022 13:59 hrs.

Tras más de seis meses, en los que permaneció cerrada la Plaza Independencia de Concepción producto de los trabajos que allí se realizaron, finalmente hoy se descubrió la placa que recuerda a Sebastián Acevedo. Este recordatorio se ubica justo frente a la Catedral penquista, lugar en el cual un 11 de noviembre de 1983 Sebastián Acevedo se inmoló pidiendo la liberación de sus hijos Galo y María Candelaria, quienes habían sido apresados por la CNI. Es por esto, que para la familia de Sebastián el hecho de tener esta placa es de suma importancia, no solo para ellos, sino que también para todos a quienes su historia ha inspirado. “Allí, un hombre de 50 años entregó su vida para salvar la de sus hijos y de muchos otros compañeros que estaban sufriendo los vejámenes y la tortura en nuestro país”, señaló María Candelaria Acevedo, hija de Sebastián, luchadora por los derechos humanos y hoy diputada. Su hermana Erika, en tanto manifestó que para ellos, como familia “la memoria es algo a lo que no vamos a renunciar nunca. Pensamos que un país sin memoria no tiene futuro y no es solo un slogan, sino que es una convicción que tenemos como familia”. Agregó que esta placa, es sin duda un reconocimiento a su padre, pero también para todos quienes fueron víctimas de la dictadura y espera “que las próximas generaciones deben conocer la historia como es, y donde ninguna persona deba optar por inmolarse para conocer el paradero de sus hijos”. El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz señaló por su parte que este día es un momento histórico para la ciudad, pero no solo por la relevancia del centro cívico, sino que también porque “nosotros quisimos entregar esta placa, en este lugar donde cae Sebastián Acevedo, para que las próximas generaciones y las actuales sepan que este lugar no puede ser destruido, que es transversal para todos y todas”. Finalmente la diputada María Candelaria Acevedo agradeció el gesto del municipio, y a todos aquellos que hicieron posible que esta placa se mantenga en la Plaza de la Independencia, siendo un recuerdo patente y un aliciente para seguir “buscando la verdad, la justicia y la reparación en nuestro país”.

