Cultura Infancia Nacional Salud Fundación Integra entrega consejos para vivir unas Fiestas Patrias sanas, seguras y en familia La entidad entregó una serie de consejos para evitar que las fiestas se conviertan en un mal recuerdo para la familia, en especial para los más pequeños. Se reitera el cuidado con los más pequeños y también observar su alimentación. Diario Uchile Jueves 15 de septiembre 2022 15:31 hrs.

Quedan poco para comenzar las celebraciones dieciocheras, el zapateo y los pie de cuecas. Pero antes de festejar con todo a la Patria, la Dirección de Promoción y Protección a la Infancia de Fundación Integra nos invita a tomarnos un minuto e informarnos de cómo se puede pasar un “18” más seguros y en familia. Al salir, siempre debe haber un adulto cuidando a los niños y niñas, para evitar extravíos. Si salen en auto, no olvidar la silla de niños y si lo hacen a pie, es importante transitar por los pasos habilitados. Antes de salir a un lugar con mucha gente, enséñale a tu hijo/a cómo pedir ayuda si le pasa algo o se pierde (Carabineros, Cruz Roja u otro lugar seguro). Anota los datos de emergencia en un papel, guardarlo en algún bolsillo de la ropa de tu hijo/a y explícale que lo porta ante cualquier eventualidad. Es sencillo y después lo agradecerán. Siempre mantén las bebidas alcohólicas lejos del alcance de niños y niñas No permitas que se acerquen a las parrillas o lugares con fuego. Explícale los riesgos No juegues con hilo curado ni le enseñes a los niños/as cómo hacerlo, es un material peligroso. Cuida la alimentación de tus hijos/as y no caigas en la tentación de darles comida en exceso. Evita las bebidas y ofrece agua, agua mineral o jugos naturales sin azúcar. A la hora de comer, si tienes sopaipillas o empanadas, elige el tamaño pequeño o tipo cóctel. Los postres pueden ser frutas picadas o mote con huesillos sin azúcar. Por último, respeta los horarios de alimentación y sueño de tus hijos/as. Un buen dormir es importante para su salud y desarrollo. El jefe Nacional del Departamento de Prevención de Riesgos, Abraham Chávez Inzunza, nos comenta que también “es importante recordar a los adultos que, si van a beber, no conduzcan y pasen las llaves a quien no lo haga. Es un mensaje que las autoridades entregan todos los años, pero siempre es útil reiterar” destacó. Este año por otro lado tendremos celebraciones distintas, “hay que recordar que el Covid-19 sigue entre nosotros y no podemos olvidarnos del autocuidado, cumpliendo con las medidas preventivas mínimas, como son el uso correcto de la mascarilla en ambientes cerrados y el lavado frecuente de manos, entre otras acciones”. Con estos consejos que entrega Fundación Integra, esperamos que las familias puedan aprovechar estos días para pasar tiempo juntos en un ambiente más sano y seguro.

