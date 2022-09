6097f14034

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Mario Desbordes por diálogo constituyente: “La ola electoral hoy día no está mucho para los extremos” El ex ministro y ex presidente de RN dijo esperar llegar a un acuerdo para la redacción de una nueva constitución los primeros días de octubre y cuestionó el rol del PC y Republicanos en el proceso de negociaciones. Diario UChile Jueves 15 de septiembre 2022 10:56 hrs.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el ex presidente de Renovación Nacional y ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, profundizó sobre el desarrollo del nuevo proceso constituyente que se abrió tras ganar el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. En medio de las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas, Desbordes reafirmó el compromiso mayoritario de la centroderecha para trabajar en una nueva constitución y llegar a un acuerdo lo más transversal posible para dichos efectos. Asimismo, sostuvo que respecto a las coaliciones de gobierno “creo que está la misma dinámica y muchos que quieren seguir el proceso, otros que no sé si están tan convencidos porque uno ve cuando el PC quiere mantener exactamente las mismas reglas y los demás partidos no están de acuerdo, no solo Chile Vamos”. En ese sentido, comentó que “si uno ve la propuesta PS-PPD claramente modifica bastante lo que fue el sistema donde se elige la Convención anterior y uno se pregunta por qué el PC insiste, al principio quiere mantener ciertas banderas al inicio de las negociaciones, pero creo que sobre todo tiene que ver con que la ola electoral hoy día no está mucho para los extremos creo que, al revés, está para los sectores más moderados y esto es centroizquierda y centroderecha”. “¿Le conviene hoy día una elección al Partido Republicano? No, no le conviene, por eso se están oponiendo (a la nueva Carta Fundamental), esa es la principal razón. Por su puesto les interesa mantener la constitución tal cual, pero sobre todo tiene que ver con que si sacan sus cuentas no les conviene. Creo que lo mismo le pasa al PC, no le conviene una elección mañana”, expresó. Por lo mismo, recalcó que en el caso de la postura de Republicanos y de la derecha más dura “estuvieron escondidos durante toda la campaña porque cada vez que abrían la boca le aportaban al Apruebo y, entonces, nunca estuvieron y hoy día aparecen como si fueran ganadores de un proceso que no es de ningún partido, es un proceso ciudadano”. Del mismo modo, apuntó que tanto en Chile Vamos como en Apruebo Dignidad todavía no hay un consenso respecto de cuál será el mecanismo para redactar el texto constitucional y añadió que “espero que se llegue a un acuerdo luego, ojalá entre los primeros días de octubre a más tardar tengamos ya claro cómo se va a escribir y quiénes van a escribir la nueva constitución, espero que sea un órgano electo”. En cuanto a la determinación de Chile Vamos de no concurrir a la reunión para continuar el diálogo constituyente que estaba fijado para hoy, el ex timonel RN insistió en la molestia que provocó en el sector los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señalando que “no debió haber opinado” sobre las conversaciones en curso y refrendó los dichos de la titular de la Segpres, Ana Lya Uriarte, al sostener que el rol del gobierno es de acompañamiento del proceso. “La ministra Vallejo se anticipó y dijo que hay acuerdo en varios puntos y entre ellos mencionó los escaños reservados y los independientes y en eso no hay acuerdo, no se ha conversado. La propuesta del PS-PPD no contempla listas de independientes, al revés. En el tema de los escaños reservados, yo no tengo problema con que haya escaños reservados, pero siempre y cuando haya escaños en proporción a la cantidad de votos válidamente emitidos, no 15 escaños asegurados”, manifestó. Sobre esto último, explicó que “votaron 90 mil personas para 15 escaños, uno puede decir sí se justifica porque los pueblos originarios son menos, pero quiero hacer presente que son un millón 700 mil personas las que se autodefinen así, pero además que la gran mayoría de los electores de los pueblos originarios de los que votaron no lo hicieron en el padrón especial, no quisieron (…) Eso no funcionó bien, entonces, hay que corregirlo”.

