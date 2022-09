cd1df5d6ba

3e40a80c9d

Entrevista Internacional Política Diputado Marcos Ilabaca por impasse con Israel: “No podemos cerrar los ojos a las graves violaciones a los derechos humanos que se están desarrollando en Cisjordania” El parlamentario PS calificó como "valiente" la decisión del presidente Gabriel Boric de postergar la recepción de las cartas credenciales del embajador Gil Artzyeli y descartó que este hecho suponga un rompimiento de las relaciones diplomáticas. Natalia Palma Sábado 17 de septiembre 2022 13:36 hrs.

Compartir en

Tras el impasse ocurrido el jueves pasado entre el Gobierno y el embajador de Israel, el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, respaldó la determinación del presidente Gabriel Boric de suspender a última hora la reunión que tenía programada ese día para la recepción de las cartas credenciales del representante diplomático. Lo anterior, debido a la muerte de un joven palestino a manos del Ejército israelí en Cisjordania, según fuentes de La Moneda. Esta situación ha generado una fuerte controversia en distintos sectores políticos, suscitando, incluso, la reacción Israel, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que este hecho “perjudica gravemente las relaciones entre los dos países” y convocó al embajador de Chile “para una conversación de reprimenda”. Al respecto, el parlamentario del oficialismo sostuvo que “creo que el presidente Boric fue tremendamente valiente, toda vez que día a día se asesina, se generan cientos de violaciones a los derechos humanos, Naciones Unidas lo ha condenado en múltiples ocasiones y pareciera que el mundo ha normalizado este tipo de acciones en Cisjordania, los ataques a palestinos y el asesinato de niños, niñas y adolescentes”. Por lo mismo, sostuvo que el mandatario “en una actitud absolutamente valiente hace un acto de protesta literalmente y da muestras de que en Chile no se van a tolerar este tipo de violaciones a los derechos humanos. El asesinato de un niño anteayer fue un hecho grave”. De todas maneras, el legislador recalcó que “aquí el Gobierno de Chile no ha roto relaciones diplomáticas con Israel porque la recepción de las cartas credenciales se postergó y el embajador designado va a ser recibido por el Gobierno. Por lo tanto, tampoco entiendo la tremenda batahola que ciertos grupos en nuestro país han armado”. “Me gustaría esa misma solidaridad con otro tipo de acciones. Creo que el tratar de generar dividendos políticos pequeños por parte de un grupo determinado no corresponde. Lo que deberíamos hacer es mirar hacia delante y no tratar de hacer escalar un hecho político, un acto de protesta que es absolutamente válido y valiente”, expresó. Según Ilabaca esta sobrerreacción se debe “porque saben que ellos (Israel) están permanentemente violando los derechos humanos de millones de palestinos. Entonces, tratan de dar una señal al mundo también de que, si alguien intenta decir algo respecto a estas violaciones graves, ellos van a actuar de la misma manera. Hoy día el mundo del gobierno israelí tiene sus tentáculos por todas partes y aprovechan esto para actuar en impunidad. Hace dos meses asesinaron a una periodista, hace dos semanas cerraron todas las ONGs de derechos humanos de Palestina, tratándolos de grupos terroristas y hoy día asesinan nuevamente a un joven”. Por lo que apuntó que “los actos que permanentemente desarrolla el gobierno, las Fuerzas Armadas israelí son graves e insisto, el que un presidente de la República haya postergado la recepción de las cartas credenciales creo que no da para la tremenda sobrerreacción que ha desarrollado el gobierno israelí y la comunidad judía en Chile. Creo que éste no es un ataque al pueblo judío en ningún caso”. En esa línea, comentó que “Chile en particular ha recibido bien a todos los migrantes porque han sido un aporte al desarrollo de nuestro país, pero no podemos cerrar los ojos a las tremendos y graves hechos de violaciones a los derechos humanos que se están desarrollando hoy día en Cisjordania, en territorio ocupado palestino”, enfatizó. “Esperemos a ver lo que sucede, el Presidente va a recibir las cartas credenciales. Chile nunca ha tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas con Israel. Te aseguro que, si no hubiera ocurrido ese mismo día el asesinato de este joven palestino, no hubiera sucedido nada. Son hechos tan graves y pareciera que las resoluciones permanentes de Naciones Unidas en orden a declarar que el Estado israelí se ha transformado en un Estado que ha estado asesinando y desarrollando crímenes de humanidad, crímenes de apartheid, es normal y lo cierto es que no lo es. Lo anormal es no hacer nada”, expresó. Por ello consideró que la decisión del Mandatario da cuenta de que “Chile, a pesar de lo pequeño que es, lo más seguro que esto pase a la anécdota internacional, toda vez que no tenemos la influencia internacional que tienen otros, en definitiva, va a marcar por lo menos la postura del país”.

Tras el impasse ocurrido el jueves pasado entre el Gobierno y el embajador de Israel, el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, respaldó la determinación del presidente Gabriel Boric de suspender a última hora la reunión que tenía programada ese día para la recepción de las cartas credenciales del representante diplomático. Lo anterior, debido a la muerte de un joven palestino a manos del Ejército israelí en Cisjordania, según fuentes de La Moneda. Esta situación ha generado una fuerte controversia en distintos sectores políticos, suscitando, incluso, la reacción Israel, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que este hecho “perjudica gravemente las relaciones entre los dos países” y convocó al embajador de Chile “para una conversación de reprimenda”. Al respecto, el parlamentario del oficialismo sostuvo que “creo que el presidente Boric fue tremendamente valiente, toda vez que día a día se asesina, se generan cientos de violaciones a los derechos humanos, Naciones Unidas lo ha condenado en múltiples ocasiones y pareciera que el mundo ha normalizado este tipo de acciones en Cisjordania, los ataques a palestinos y el asesinato de niños, niñas y adolescentes”. Por lo mismo, sostuvo que el mandatario “en una actitud absolutamente valiente hace un acto de protesta literalmente y da muestras de que en Chile no se van a tolerar este tipo de violaciones a los derechos humanos. El asesinato de un niño anteayer fue un hecho grave”. De todas maneras, el legislador recalcó que “aquí el Gobierno de Chile no ha roto relaciones diplomáticas con Israel porque la recepción de las cartas credenciales se postergó y el embajador designado va a ser recibido por el Gobierno. Por lo tanto, tampoco entiendo la tremenda batahola que ciertos grupos en nuestro país han armado”. “Me gustaría esa misma solidaridad con otro tipo de acciones. Creo que el tratar de generar dividendos políticos pequeños por parte de un grupo determinado no corresponde. Lo que deberíamos hacer es mirar hacia delante y no tratar de hacer escalar un hecho político, un acto de protesta que es absolutamente válido y valiente”, expresó. Según Ilabaca esta sobrerreacción se debe “porque saben que ellos (Israel) están permanentemente violando los derechos humanos de millones de palestinos. Entonces, tratan de dar una señal al mundo también de que, si alguien intenta decir algo respecto a estas violaciones graves, ellos van a actuar de la misma manera. Hoy día el mundo del gobierno israelí tiene sus tentáculos por todas partes y aprovechan esto para actuar en impunidad. Hace dos meses asesinaron a una periodista, hace dos semanas cerraron todas las ONGs de derechos humanos de Palestina, tratándolos de grupos terroristas y hoy día asesinan nuevamente a un joven”. Por lo que apuntó que “los actos que permanentemente desarrolla el gobierno, las Fuerzas Armadas israelí son graves e insisto, el que un presidente de la República haya postergado la recepción de las cartas credenciales creo que no da para la tremenda sobrerreacción que ha desarrollado el gobierno israelí y la comunidad judía en Chile. Creo que éste no es un ataque al pueblo judío en ningún caso”. En esa línea, comentó que “Chile en particular ha recibido bien a todos los migrantes porque han sido un aporte al desarrollo de nuestro país, pero no podemos cerrar los ojos a las tremendos y graves hechos de violaciones a los derechos humanos que se están desarrollando hoy día en Cisjordania, en territorio ocupado palestino”, enfatizó. “Esperemos a ver lo que sucede, el Presidente va a recibir las cartas credenciales. Chile nunca ha tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas con Israel. Te aseguro que, si no hubiera ocurrido ese mismo día el asesinato de este joven palestino, no hubiera sucedido nada. Son hechos tan graves y pareciera que las resoluciones permanentes de Naciones Unidas en orden a declarar que el Estado israelí se ha transformado en un Estado que ha estado asesinando y desarrollando crímenes de humanidad, crímenes de apartheid, es normal y lo cierto es que no lo es. Lo anormal es no hacer nada”, expresó. Por ello consideró que la decisión del Mandatario da cuenta de que “Chile, a pesar de lo pequeño que es, lo más seguro que esto pase a la anécdota internacional, toda vez que no tenemos la influencia internacional que tienen otros, en definitiva, va a marcar por lo menos la postura del país”.