Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Senador José Miguel Insulza (PS): “Una constitución que no tiene clara una forma de gobierno no es una constitución” El legislador dijo tener esperanzas de arribar a un consenso para la elaboración de un nuevo texto constitucional, aunque desestimó la idea de tenerlo listo antes de los 50 años del Golpe de Estado. Diario UChile Sábado 17 de septiembre 2022 10:14 hrs.

A la espera de retomar las conversaciones entre los distintos partidos políticos, el ex ministro y senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, se mostró optimista ante la posibilidad de llegar a un acuerdo para la elaboración de una nueva constitución. En entrevista con El Mercurio, el parlamentario destacó la necesidad de superar los errores cometidos por la disuelta Convención Constitucional y se mostró partidario de que el nuevo órgano elabore un nuevo texto más breve, en la que participen expertos, “no para votar, sino para asesorar a los que votan”, y “con bordes más claros”. En particular, Insulza insistió en sus críticas sobre el diseño del sistema político en la propuesta anterior, señalando que “el proyecto de la Convención era bastante bueno, tal vez demasiados verbos y adjetivos, en la parte de los derechos. Los derechos estaban claros y eso es bueno. Pero una constitución que no tiene clara una forma de gobierno no es una constitución”. También comentó que “si hubiera dicho unicameral me hubiera parecido pésimo; di todas las razones para que no fuese así, pero por último era un camino, al cual ha ido el Perú con los resultados que conocemos. Si hubiera dicho bicameral, se supone que es con atribuciones similares, pero ese tipo de asimetrías no eran propios para Chile, que tiene un régimen presidencial”. Sin embargo, consultado sobre si la continuación del Senado sería una limitación, apuntó que “si me pongo a poner bordes ahora la negociación no termina nunca. Puedo decir cosas generales y no exigencias. Mientras menos digamos del acuerdo al público, más posibilidades va a haber de sacar el acuerdo. Y no es cocina. Quiero una nueva constitución y creo que lo que salga de las conversaciones, y de la institución que se cree a partir de eso, porque ni siquiera le hemos puesto nombre, lo que salga de ahí será lo que sea la constitución y debe ser sometida a plebiscito de salida vinculante con votación obligatoria. Y tomando todas las medidas antes para evitar un nuevo fiasco”. En cuanto a la idea de que los exmandatarios participen en el proceso, sostuvo que” yo no sería un obstáculo para eso, pero no me imagino a los cuatro expresidentes sentados en una mesa escribiendo una constitución mientras el país espera”. “Eso ni siquiera ha sido mencionado en las reuniones. Más bien se ha mencionado que deberíamos tener una conversación o algo de ese tipo”, aseveró. Por otra parte, el senador José Miguel Insulza calificó como imposible la opción de tener lista la nueva Carta Fundamental antes de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. “Yo dije en una reunión del Partido Socialista que termináramos el acuerdo antes del 18 de este mes para terminar la constitución antes del 11 de septiembre de 2023, pero si no se puede hacer la elección de convencionales antes de abril, como lo dijo el presidente del Servel, entonces difícilmente una Convención de seis meses va a hacer la gracia, si queremos una buena Convención”.

