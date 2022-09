831da94cd2

Economía Nacional Política “Los precios de los alimentos han batido todos los récords”: Senador Flores llama al Gobierno a actuar sobre el alza de la canasta básica El legislador emplazó al Ejecutivo a subsanar el alza de los alimentos en atención al valor que ha concitado la canasta básica, que en agosto pasado, ascendió al valor mensual de 59 mil pesos por persona. Diario Uchile Lunes 19 de septiembre 2022 10:19 hrs.

El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, reiteró un llamado de atención al Ejecutivo por la “vulnerabilidad alimentaria” presente en el país. Ello tras darse a conocer el informe del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que sostiene que el alza en la canasta básica “representa una variación mensual de 1,8% y una variación acumulada de 22,4% en los últimos doce meses”. “Los precios de los alimentos han batido todos los récords y han superado todo lo esperado. Vuelvo a hacer un llamado de atención al Gobierno, porque hace seis años hemos insistido en la vulnerabilidad por depender de las importaciones; no hemos tenido respuesta, excepto un documento que sale de lo que también solicitamos, el comité de seguridad alimentaria, de solo el informe de Odepa, no está funcionando”, señaló el legislador, acusando que “la institucionalidad tradicional ha entregado un informe, pero el debate de la discusión y participación de todos los involucrados en la cadena de distribución no se ha escuchado”. En esa línea aseveró que “estamos hablando de algo esencial y de un derecho básico como es el de los alimentos en la mesa de las familias del país y cuando esto escasea, es grave. La canasta básica necesaria para la buena alimentación de las chilenas y los chilenos creció más de 22 puntos en un año y esto es más que preocupante”. Cabe señalar que, en agosto recién pasado, la canasta básica de alimentos alcanzó un valor mensual de 59.063 pesos por persona, la línea de pobreza por persona equivalente un valor de 207.917 pesos y la línea de pobreza extrema por persona equivalente un valor de 138.611 pesos. El informe del Observatorio Social apuntó que el 84% de los productos que componen la canasta básica de alimentos experimentó un aumento en sus precios. Imagen: Agencia ATON.

