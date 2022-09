5f6365eec4

d0ba0bf156

Política Proceso Constituyente Carlos Cuadrado: “Cuando el contralor limita la labor pedagógica de los alcaldes limita la esencia de la política” El alcalde de Huechuraba se refirió a la demanda de mayor participación por parte de los municipios en el proceso constituyente y aseguró que falta "dialogar más" con Contraloría para evitar las limitaciones que se vivieron en el proceso anterior. Diario UChile Martes 20 de septiembre 2022 13:31 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el alcalde Huechuraba Carlos Cuadrado Prats, se refirió al proceso constitucional y el rol de los representantes comunales en el debate en torno a la redacción de una nueva Constitución. “Creemos que somos una entidad que puede dar credibilidad y confianza a los ciudadanos en esta nueva etapa. Nosotros lo que solicitamos es que seamos oídos y respetados en lo que nosotros representamos”, afirmó el edil a propósito de la solicitud que los alcaldes y alcaldesas realizaron para tener un mayor protagonismo en el proceso constitucional. Respecto de la poca incidencia que tuvieron los municipios en el proceso anterior, el alcalde de Huechuraba sostuvo que “tuvimos un portazo fuerte por parte de la Convención Constitucional seguramente por los propios motivos que propiciaron su fracaso: algo de soberbia, de autoritarismo, maximalismo, pero luego también en el proceso de difusión de la carta redactada era absurdo el rol de Contraloría de vetar a los actores municipales”. “Nosotros tenemos la voluntad de participar, la nueva estructura de la Asamblea y ese comité consultivo puede dar pie a que seamos mejor escuchados que antes y las conversaciones previas con el contralor hará que nos visualice como colaboradores de un proceso trascendental para el país y no como personas que quieren utilizar un momento histórico para beneficio personal”, añadió el alcalde Cuadrado. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las atribuciones de los municipios en este tipo de procesos, Carlos Cuadrado señaló que “creo que el contralor para evitar un desmadre en su imaginación, limitó una labor que es eminentemente política. La política es eminentemente una labor pedagógica, por lo tanto, el ciudadano sabe que la autoridad electa tiene mayor información que la que el ciudadano común tiene y el acto de lealtad y de responsabilidad que tiene un funcionario público es transmitir el máximo de información para que ese ciudadano al momento de tomar decisiones se equivoque lo menos posible”. En ese sentido, el edil afirmó que “cuando el Contralor limita la labor esencial de la política que es la labor pedagógica que cumple, al limitar la labor de los alcaldes de transferir la información que va a ser útil al momento de tomar una decisión tan trascendental, está limitando la esencia de la política y en ese sentido creo que ha faltado más diálogos con el contralor”. El alcalde Carlos Cuadrado recalcó que “faltó información y faltó responsabilidad de quienes no supieron asumir la responsabilidad que el pueblo les otorgaba. El pueblo le dio a la Convención Constitucional una misión y una tarea que no supieron cumplir porque el pueblo la rechazó una por falta de información, otros porque no les gustó el texto, otros porque no les gustó la forma en que se desarrolló el proceso que debía haber sido intachable”. Respecto de cómo debería continuar el proceso, el edil de Huechuraba recalcó que “debe respetar la voluntad del pueblo manifestada abiertamente en la consulta ciudadana que hicimos los alcaldes, en el plebiscito de entrada y que también se manifiesta en las encuestas, por lo tanto, tiene que ser de una forma participativa, al igual que fue la Convención Constitucional con personas electas por los ciudadanos”. El alcalde añadió que “ya se ha avanzado algo producto del trabajo que ya fue hecho y que salió bastante caro, por lo tanto, no debería desestimarse el trabajo previo que realizó la Convención anterior y en ese sentido, sería interesante consultar a quiénes aprobamos la Constitución qué era aquello que no me gustaba de la nueva Constitución y a aquellos que rechazaron haberles preguntado o preguntarles ahora, de lo que tu rechazaste qué rescatarías y de eso ya se tiene un mínimo común para avanzar”. Finalmente, el nieto del exComandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, se refirió a la polémica en torno a los dichos del Presidente Gabriel Boric luego de la Parada Militar quien en su cuenta de Twitter dijo estar “Muy orgulloso de poder representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil”. “Lo que señaló el Presidente responde a algo que todavía no se ha internalizado suficiente por parte de los ciudadanos y, posiblemente, en el pensamiento colectivo de Chile de que el Ejército y las Fuerzas Armadas no están sometidas, absolutamente, al control del poder civil”, indicó al respecto el edil.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el alcalde Huechuraba Carlos Cuadrado Prats, se refirió al proceso constitucional y el rol de los representantes comunales en el debate en torno a la redacción de una nueva Constitución. “Creemos que somos una entidad que puede dar credibilidad y confianza a los ciudadanos en esta nueva etapa. Nosotros lo que solicitamos es que seamos oídos y respetados en lo que nosotros representamos”, afirmó el edil a propósito de la solicitud que los alcaldes y alcaldesas realizaron para tener un mayor protagonismo en el proceso constitucional. Respecto de la poca incidencia que tuvieron los municipios en el proceso anterior, el alcalde de Huechuraba sostuvo que “tuvimos un portazo fuerte por parte de la Convención Constitucional seguramente por los propios motivos que propiciaron su fracaso: algo de soberbia, de autoritarismo, maximalismo, pero luego también en el proceso de difusión de la carta redactada era absurdo el rol de Contraloría de vetar a los actores municipales”. “Nosotros tenemos la voluntad de participar, la nueva estructura de la Asamblea y ese comité consultivo puede dar pie a que seamos mejor escuchados que antes y las conversaciones previas con el contralor hará que nos visualice como colaboradores de un proceso trascendental para el país y no como personas que quieren utilizar un momento histórico para beneficio personal”, añadió el alcalde Cuadrado. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las atribuciones de los municipios en este tipo de procesos, Carlos Cuadrado señaló que “creo que el contralor para evitar un desmadre en su imaginación, limitó una labor que es eminentemente política. La política es eminentemente una labor pedagógica, por lo tanto, el ciudadano sabe que la autoridad electa tiene mayor información que la que el ciudadano común tiene y el acto de lealtad y de responsabilidad que tiene un funcionario público es transmitir el máximo de información para que ese ciudadano al momento de tomar decisiones se equivoque lo menos posible”. En ese sentido, el edil afirmó que “cuando el Contralor limita la labor esencial de la política que es la labor pedagógica que cumple, al limitar la labor de los alcaldes de transferir la información que va a ser útil al momento de tomar una decisión tan trascendental, está limitando la esencia de la política y en ese sentido creo que ha faltado más diálogos con el contralor”. El alcalde Carlos Cuadrado recalcó que “faltó información y faltó responsabilidad de quienes no supieron asumir la responsabilidad que el pueblo les otorgaba. El pueblo le dio a la Convención Constitucional una misión y una tarea que no supieron cumplir porque el pueblo la rechazó una por falta de información, otros porque no les gustó el texto, otros porque no les gustó la forma en que se desarrolló el proceso que debía haber sido intachable”. Respecto de cómo debería continuar el proceso, el edil de Huechuraba recalcó que “debe respetar la voluntad del pueblo manifestada abiertamente en la consulta ciudadana que hicimos los alcaldes, en el plebiscito de entrada y que también se manifiesta en las encuestas, por lo tanto, tiene que ser de una forma participativa, al igual que fue la Convención Constitucional con personas electas por los ciudadanos”. El alcalde añadió que “ya se ha avanzado algo producto del trabajo que ya fue hecho y que salió bastante caro, por lo tanto, no debería desestimarse el trabajo previo que realizó la Convención anterior y en ese sentido, sería interesante consultar a quiénes aprobamos la Constitución qué era aquello que no me gustaba de la nueva Constitución y a aquellos que rechazaron haberles preguntado o preguntarles ahora, de lo que tu rechazaste qué rescatarías y de eso ya se tiene un mínimo común para avanzar”. Finalmente, el nieto del exComandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, se refirió a la polémica en torno a los dichos del Presidente Gabriel Boric luego de la Parada Militar quien en su cuenta de Twitter dijo estar “Muy orgulloso de poder representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil”. “Lo que señaló el Presidente responde a algo que todavía no se ha internalizado suficiente por parte de los ciudadanos y, posiblemente, en el pensamiento colectivo de Chile de que el Ejército y las Fuerzas Armadas no están sometidas, absolutamente, al control del poder civil”, indicó al respecto el edil.