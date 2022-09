5f6365eec4

d0ba0bf156

Nacional Política Proceso Constituyente “Obviamente que afectan a nuestras comunidades”: Municipios alertan sobre las repercusiones del retraso en el proceso constituyente Para la redacción de una propuesta constitucional que responda a los problemas más urgentes del país es que los y las jefas comunales extendieron su colaboración al proceso, llamando a que mundo municipal sea incluido en el acuerdo del Congreso. Diario Uchile Martes 20 de septiembre 2022 10:09 hrs.

Compartir en

Este martes alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana se reunieron para manifestar su apoyo a un proceso constituyente con un alto estándar democrático y una fuerte presencia de los municipios para efectos de aproximar la discusión a la ciudadanía. Para eso es que los gobiernos locales se pusieron a disposición de levantar información sobre las necesidades de los y las vecinas de modo que la propuesta de Carta Fundamental que fuera a devenir el proceso no sea rechazada en una segunda oportunidad. Además, llamaron al Congreso a apurar la definición sobre el mecanismo de redacción, en cuanto repercute en la población el rezago de los cambios. “Lo primero que necesitamos es que el mundo municipal sea incluido en este acuerdo”, indicó la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. “Necesitamos que esto se manifieste de manera expresa, la participación del mundo local y que la descentralización no sólo llegue a lo regional sino también a lo local, a los municipios“, añadió. En cuanto a los instrumentos que permitan captar la opinión de la población, la edil señaló que “hay muchos mecanismos que se pueden implementar de manera presencial, de manera electrónica. Nosotros ya hicimos previamente una consulta electrónica en muchos municipios de Chile, existe también la iniciativa Queremos Hablar de Chile que lo hicieron universidades como la Chile y la Católica (…) O sea, hay una serie de mecanismos, los cabildos u otros”. A su vez, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, abogó por la redacción de una Constitución que responda a los problemas más acuciantes de los y las vecinas. “Creemos que poner los municipios a disposición, pero de forma muy activa de tal manera de ir chequeando cuáles son los temas que se están conversando, cuáles son las soluciones que se están buscando en la Convención o en cualquier organismo que exista y poder ir haciendo chequeos intermedios con los vecinos, probablemente sería la forma ideal de evitar que se haga todo un proceso que finalmente termine en una revocación como fue recientemente“. Por su parte Emilia Ríos, alcaldesa de la comuna de Ñuñoa, destacó que el encuentro fue transversal, “con alcaldes de derecha, de izquierda, que efectivamente debido a los contactos diarios que tenemos con la ciudadanía sabemos que una nueva Constitución es necesaria”. “Creo que esto no es menor, es fundamental, porque además como país estamos viviendo un momento de incertidumbre importante. Por ejemplo lo que está pasando en el área de la salud privada y su colapso en un contexto donde no tenemos un proceso constitucional aún en marcha es una fuente de tensión que es además muy claro ejemplo de muchas áreas de derechos básicos donde hoy día no tenemos herramientas del Estado para enfrentar”, sostuvo. En esa línea Leitao aseguró que un acuerdo unánime y transversal de los y las alcaldesas en que el proceso de redacción de una nueva Constitución debe realizarse pronto. “Hay muchos temas que están pendientes y que sabemos que la implementación de una nueva Constitución no es un tema de un día para otro entonces en la medida que más se retrasa poder implementar los cambios obviamente que afectan a nuestras comunidades”, afirmó. Consultada por el mecanismo de redacción de la nueva Constitución, Leitao, señaló que si bien hay opiniones contrapuestas entre los y las jefes comunales, indicó que existe un consenso en que la fórmula debe ser paritaria y democrática. Así las cosas, señaló que “la idea no es ahondar en el mecanismo. Nosotros creemos que podemos hacer propuestas, pero no probablemente públicamente sino más bien incentivar a que este proceso, para que sea obviamente legítimo y termine bien, tiene que ser muy democrático y en eso yo espero que el Parlamento va a tomar una buena decisión“, señaló. Consultada por esta materia, dada la ambivalencia de Chile Vamos sobre el mecanismo de redacción, Matthei señaló que “el mecanismo lo tienen que discutir en otra parte. Nosotros podemos dar nuestras opiniones y darlas a conocer”. “Creo que no nos corresponde a las municipalidades hablar del mecanismo, lo que sí tenemos una experiencia riquísima en qué es lo que está pasando con la equidad territorial, qué es lo que pasa con la educación, nosotros tenemos que administrar la salud primaria, sabemos qué funciona, qué no funciona y lo sabemos en forma mucho más detallada y práctica que lo que lo saben los constituyentes que puedan ser electos o nombrados o lo que lo saben los parlamentarios, entonces realmente creemos que en esas materias que nosotros estamos involucrando de forma cotidiana, administrándolo, de verdad se nos debiera escuchar”. Imagen: Agencia ATON.

Este martes alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana se reunieron para manifestar su apoyo a un proceso constituyente con un alto estándar democrático y una fuerte presencia de los municipios para efectos de aproximar la discusión a la ciudadanía. Para eso es que los gobiernos locales se pusieron a disposición de levantar información sobre las necesidades de los y las vecinas de modo que la propuesta de Carta Fundamental que fuera a devenir el proceso no sea rechazada en una segunda oportunidad. Además, llamaron al Congreso a apurar la definición sobre el mecanismo de redacción, en cuanto repercute en la población el rezago de los cambios. “Lo primero que necesitamos es que el mundo municipal sea incluido en este acuerdo”, indicó la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. “Necesitamos que esto se manifieste de manera expresa, la participación del mundo local y que la descentralización no sólo llegue a lo regional sino también a lo local, a los municipios“, añadió. En cuanto a los instrumentos que permitan captar la opinión de la población, la edil señaló que “hay muchos mecanismos que se pueden implementar de manera presencial, de manera electrónica. Nosotros ya hicimos previamente una consulta electrónica en muchos municipios de Chile, existe también la iniciativa Queremos Hablar de Chile que lo hicieron universidades como la Chile y la Católica (…) O sea, hay una serie de mecanismos, los cabildos u otros”. A su vez, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, abogó por la redacción de una Constitución que responda a los problemas más acuciantes de los y las vecinas. “Creemos que poner los municipios a disposición, pero de forma muy activa de tal manera de ir chequeando cuáles son los temas que se están conversando, cuáles son las soluciones que se están buscando en la Convención o en cualquier organismo que exista y poder ir haciendo chequeos intermedios con los vecinos, probablemente sería la forma ideal de evitar que se haga todo un proceso que finalmente termine en una revocación como fue recientemente“. Por su parte Emilia Ríos, alcaldesa de la comuna de Ñuñoa, destacó que el encuentro fue transversal, “con alcaldes de derecha, de izquierda, que efectivamente debido a los contactos diarios que tenemos con la ciudadanía sabemos que una nueva Constitución es necesaria”. “Creo que esto no es menor, es fundamental, porque además como país estamos viviendo un momento de incertidumbre importante. Por ejemplo lo que está pasando en el área de la salud privada y su colapso en un contexto donde no tenemos un proceso constitucional aún en marcha es una fuente de tensión que es además muy claro ejemplo de muchas áreas de derechos básicos donde hoy día no tenemos herramientas del Estado para enfrentar”, sostuvo. En esa línea Leitao aseguró que un acuerdo unánime y transversal de los y las alcaldesas en que el proceso de redacción de una nueva Constitución debe realizarse pronto. “Hay muchos temas que están pendientes y que sabemos que la implementación de una nueva Constitución no es un tema de un día para otro entonces en la medida que más se retrasa poder implementar los cambios obviamente que afectan a nuestras comunidades”, afirmó. Consultada por el mecanismo de redacción de la nueva Constitución, Leitao, señaló que si bien hay opiniones contrapuestas entre los y las jefes comunales, indicó que existe un consenso en que la fórmula debe ser paritaria y democrática. Así las cosas, señaló que “la idea no es ahondar en el mecanismo. Nosotros creemos que podemos hacer propuestas, pero no probablemente públicamente sino más bien incentivar a que este proceso, para que sea obviamente legítimo y termine bien, tiene que ser muy democrático y en eso yo espero que el Parlamento va a tomar una buena decisión“, señaló. Consultada por esta materia, dada la ambivalencia de Chile Vamos sobre el mecanismo de redacción, Matthei señaló que “el mecanismo lo tienen que discutir en otra parte. Nosotros podemos dar nuestras opiniones y darlas a conocer”. “Creo que no nos corresponde a las municipalidades hablar del mecanismo, lo que sí tenemos una experiencia riquísima en qué es lo que está pasando con la equidad territorial, qué es lo que pasa con la educación, nosotros tenemos que administrar la salud primaria, sabemos qué funciona, qué no funciona y lo sabemos en forma mucho más detallada y práctica que lo que lo saben los constituyentes que puedan ser electos o nombrados o lo que lo saben los parlamentarios, entonces realmente creemos que en esas materias que nosotros estamos involucrando de forma cotidiana, administrándolo, de verdad se nos debiera escuchar”. Imagen: Agencia ATON.