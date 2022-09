75e67b527a

2f88158eb8

Nacional Lucía Dammert anuncia acciones legales por amenazas y artículo que califica como un “ataque personal” La ex jefa de asesores de La Moneda dijo ser víctima de un ataque de desinformación al vincularla a un ex alto funcionario del gobierno de México investigado por narcotráfico en EE.UU. “Me condenaron basados en un texto lleno de falsedades”, señaló. Diario Uchile Miércoles 21 de septiembre 2022 13:48 hrs.

Compartir en

Con acciones legales responderá la ex jefa de asesores de La Moneda y académica experta en seguridad Lucía Dammert, luego que el medio electrónico Interferencia señalara que su salida del cargo se debía a una investigación por narcotráfico contra un ex alto funcionario del gobierno de Felipe Calderón en México. En el artículo se afirma que Dammert era investigada por el FBI norteamericano en este caso en calidad de testigo contra quien fuera el principal responsable de la lucha antidrogas en tierras aztecas entre 2006 y 2012. Desde los Estados Unidos a través de un comunicado, el Gobierno de Chile dio a conocer que aprovechó la visita oficial a la ONU para hacer las consultas a las autoridades norteamericanas respecto a una investigación que involucrara a Dammert. En el escrito se afirma que “dicha información es falsa” y que la académica “no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.”. La propia Dammert reaccionó a través de su cuenta en Twitter donde adelantó que presentará acciones legales por estos hechos. “La magnitud del daño personal y profesional generado es enorme, por lo que he decidido ejercer las acciones legales necesarias para dejar en evidencia su intencionalidad”, señaló. Además, agregó que “en los últimos días he sido víctima de un ataque de desinformación iniciado por un medio digital que puso en duda mi calidad moral y responsabilidad profesional. Dicho medio publicó una nota hilando un conjunto de mentiras, todas las cuales han sido negadas por las fuentes citadas, incluidos el FBI, la Canciller Urrejola y la Embajadora (Paula) Narváez”. Dammert indicó que “la evidencia es suficiente para afirmar que he sido objeto de un incomprensible e intencionado ataque personal. Lamento profundamente esta campaña de desinformación y la amplificación oportunista que varios actores públicos le dieron a pesar de haber desmentido todo rápidamente. Me condenaron públicamente basados en un texto lleno de falsedades y a todos ellos los hago responsables de las amenazas que he recibido por diversos medios”. La académica aprovechó de “agradecer a todos quienes me han apoyado en este difícil momento e invitar a reflexionar sobre lo corrosivos que son este tipo de hechos para la vida en sociedad. No podemos seguir avanzando por un camino de mentiras y amenazas que sólo limitan la capacidad de diálogo y debate en nuestro país, horadando progresivamente la convivencia democrática”. En los últimos días he sido víctima de un ataque de desinformación iniciado por un medio digital que puso en duda mi calidad moral y responsabilidad profesional. 1/6 — Lucía Dammert (@LuciaDammert) September 21, 2022

Con acciones legales responderá la ex jefa de asesores de La Moneda y académica experta en seguridad Lucía Dammert, luego que el medio electrónico Interferencia señalara que su salida del cargo se debía a una investigación por narcotráfico contra un ex alto funcionario del gobierno de Felipe Calderón en México. En el artículo se afirma que Dammert era investigada por el FBI norteamericano en este caso en calidad de testigo contra quien fuera el principal responsable de la lucha antidrogas en tierras aztecas entre 2006 y 2012. Desde los Estados Unidos a través de un comunicado, el Gobierno de Chile dio a conocer que aprovechó la visita oficial a la ONU para hacer las consultas a las autoridades norteamericanas respecto a una investigación que involucrara a Dammert. En el escrito se afirma que “dicha información es falsa” y que la académica “no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.”. La propia Dammert reaccionó a través de su cuenta en Twitter donde adelantó que presentará acciones legales por estos hechos. “La magnitud del daño personal y profesional generado es enorme, por lo que he decidido ejercer las acciones legales necesarias para dejar en evidencia su intencionalidad”, señaló. Además, agregó que “en los últimos días he sido víctima de un ataque de desinformación iniciado por un medio digital que puso en duda mi calidad moral y responsabilidad profesional. Dicho medio publicó una nota hilando un conjunto de mentiras, todas las cuales han sido negadas por las fuentes citadas, incluidos el FBI, la Canciller Urrejola y la Embajadora (Paula) Narváez”. Dammert indicó que “la evidencia es suficiente para afirmar que he sido objeto de un incomprensible e intencionado ataque personal. Lamento profundamente esta campaña de desinformación y la amplificación oportunista que varios actores públicos le dieron a pesar de haber desmentido todo rápidamente. Me condenaron públicamente basados en un texto lleno de falsedades y a todos ellos los hago responsables de las amenazas que he recibido por diversos medios”. La académica aprovechó de “agradecer a todos quienes me han apoyado en este difícil momento e invitar a reflexionar sobre lo corrosivos que son este tipo de hechos para la vida en sociedad. No podemos seguir avanzando por un camino de mentiras y amenazas que sólo limitan la capacidad de diálogo y debate en nuestro país, horadando progresivamente la convivencia democrática”. En los últimos días he sido víctima de un ataque de desinformación iniciado por un medio digital que puso en duda mi calidad moral y responsabilidad profesional. 1/6 — Lucía Dammert (@LuciaDammert) September 21, 2022