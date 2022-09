0a6374fb46

Covid-19 Salud Emilio Santelices y lecciones de la pandemia: “La mancomunión que se generó entre el sistema público y las universidades fue clave” El exministro de Salud se refirió al cambio de fase de la pandemia que anunció la autoridad sanitaria y a las lecciones que dejó para el sistema público la irrupción del Covid-19. Diario UChile Jueves 22 de septiembre 2022 13:31 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor y exministro de Salud, Emilio Santelices, se refirió al cambio de fase del plan Paso a Paso y al fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas y del pase de movilidad. “Creo que la mancomunión que se generó entre el sistema público y las universidades fue clave. Todo el aporte que se hizo desde la cátedra en el manejo de datos y desarrollo de vacunas es una gran lección para el país”, destacó el doctor Santelices como una de las lecciones aprendidas como país durante la pandemia. En ese sentido, la exautoridad afirmó que “una segunda lección dice relación con que haya vuelto a nuestro país la capacidad para desarrollar vacunas y en eso hay esfuerzos que se están realizando con la comunidad internacional y con la participación de la Universidad de Chile y la Universidad Católica que están llevando la delantera y esa es una gran noticia y muy tranquilizadora”. El exministro de Salud durante el mandato de Sebastián Piñera destacó también “la colaboración público-privada. Gracias a esto nuestro país no tuvo que enfrentarse al dilema de la última cama como sí tuvieron que vivirlo de forma lamentable otros países”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las diferencias existentes en materia de estadísticas respecto de lo que él propuso durante su periodo como ministro a lo que existe en la actualidad, la exautoridad señaló que “se trata de no solo tener competencia asociada a estadística como instrumento metodológico para generar data y conocimiento sino que desarrollar competencias para la ciencia de datos“. Por lo mismo, sostiene, “la visión a instalar en el tema de datos en salud es un sistema de inteligencia de datos con un departamento de inteligencia sanitaria y dicho eso, tiene que tener otro atributo que para mí es fundamental que es la transparencia y disponibilidad de datos para toda la comunidad”. Respecto del rol de la salud primaria durante la pandemia, Emilio Santelices afirmó que “uno de los aspectos fundamentales fue hacer de la atención primaria el cuartel general de la toma de decisiones locales. No olvidemos que en algún momento se llevó a cabo una disputa entre el ministro Mañalich y los alcaldes porque él no tenía esa apreciación, pero nosotros hicimos lo contrario, trabajamos con los alcaldes”. “Sin duda la gran lección es que la atención primaria es el eje fundamental no solo para el manejo de la población y pacientes crónicos, sino que para situaciones criticas como la que vivimos porque esto se jugaba en aquel entonces cuadra a cuadra. Desde esa experiencia surge el trabajo que hicimos con el profesor Basso y que posteriormente derivó en el premio Edelman que él se ganó”, agregó Santelices. Sobre el cruce entre la responsabilidad social y la libertad individual que se pudo ver en algunos aspectos de la pandemia, el exministro Santelices señaló que “afortunadamente en Chile y como consecuencia de una gran lección que nos han dado los pediatras en las historia de nuestro país, tenemos una cultura de vacunación. Nuestro país exhibe a nivel internacional de los más altos índices en vacunación y cobertura”. En ese sentido, Santelices añadió que “los pediatras por décadas han educado a las familias para que vacunen a sus niños y los protejan, entonces, eso contribuyó junto a la decisión de haber traído rápidamente vacunas a Chile, que no se generara la discusión que se vio en Europa respecto de la discrecionalidad de las personas para vacunarse o no”. Además, sostuvo Santelices, “en Chile sabemos que hay que vacunarse y protegerse por lo que hay un tema claro, en una sociedad donde vivimos en comunidad los derechos individuales se acotan al punto donde estos pueden comprometer los derechos sociales y comunitarios y, por consecuencia, yo puedo tener la decisión de no querer vacunarme, pero no puedo vulnerar a quienes me rodean por una decisión individual“. Finalmente, respecto de las condicionantes estructurales y la forma en la que atentan contra la salud de la población, Santelices afirmó que “hoy día lo que estamos conversando en el mundo internacional es cómo construir sistemas de salud resilientes, es decir, cómo somos capaces de fortalecer los diseños y perfeccionarlos de forma que lo que tiene que ver con el aspecto sanitario tengamos mejores fórmulas de financiamiento y entrega de servicios”. Foto: Agencia Aton.

