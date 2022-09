b31fdad0b0

Luis Mariano Rendón y retiro de busto de Merino: "Es injustificable que gobiernos progresistas hayan permitido homenajes al golpismo" El abogado valoró el retiro de la estatua de Merino de la Escuela Naval, pero criticó que en forma "vergonzosa" las ministras de Defensa y Justicia hayan "validado estos homenajes, diciendo que era un asunto de decisión exclusiva de la Armada" Osciel Moya Plaza Jueves 22 de septiembre 2022 20:43 hrs.

El presidente de la Fundación Memoria Histórica, abogado Luis Mariano Rendón, valoró el retiro del busto del ex jefe de la Armada, José Toribio Merino, de la Escuela Naval de Valparaíso, pero lamentó que los gobiernos progresistas que ha tenido el país, hayan permitido la permanencia de los símbolos de la dictadura en espacios públicos o instituciones del Estado. El profesional, junto a organizaciones de la sociedad civil, recurrió a los Tribunales de Justicia para retirar los homenajes al régimen y los genocidas, como ocurrió primero, en el mes de junio, con el retiro de la estatua de Merino del Museo Marítimo Valparaíso y ahora desde la Escuela Naval. Rendón afirmó que este es “un paso relevante que forma parte del trabajo que como Fundación Memoria Histórica venimos realizando hace varios años y nuestro objetivo es lograr erradicar todos los símbolos de la dictadura que aún existen en espacios públicos e incluso en instituciones del Estado, como las fuerzas armadas o las policías”. Agregó que es inaceptable que aún permanezcan los símbolos de la dictadura que “fue un régimen que se caracterizó, fue condenado en el mundo y en los tribunales chilenos, por violar los derechos humanos y por lo tanto, sus jerarcas no pueden ser objeto de ningún homenaje. Es por eso que hemos logrado anteriormente también, por sentencia judicial, que el Ejército tuviera que retirar los homenaje que increíblemente aún mantenía a Manuel Contreras y hemos logrado también, por sentencia judicial, que la Armada vaya retirando una serie de homenajes que mantenía al cabecilla de golpe Estado, usurpador del mando de la Armada y responsable de violación a los derechos humanos Toribio Merino”. Rendón afirmó que por una sentencia lograron que se retirara una estatua del museo marítimo en Valparaíso y ahora el busto que se encontraba al interior del Escuela Naval. “Creemos que esto es muy positivo y va en la línea de normalizar la situación de las fuerzas de defensa chilena y que estas efectivamente sean y se sientan patrimonio de todos los chilenos y chilenas y no de un sector político del país, como desgraciadamente fue en el pasado”. En esa línea, el profesional lamentó que hayan tenido que recurrir a la Justicia para que los símbolos del régimen sean retirados y no haya existido voluntad política de los gobiernos democráticos progresistas para hacer lo que es correcto. “Nosotros tenemos un juicio muy crítico respecto de todos los gobiernos democráticos que han venido después de la dictadura particularmente aquellos progresistas, los de derecha, de Sebastián Piñera era relativamente esperable que no hiciera nada ningún cambio de esto, pero todos los gobiernos progresistas particularmente desde la época de (Ricardo) Lagos, donde ya no había ningún riesgo de involución golpista, ni nada por el estilo. Es realmente injustificable que hayan permitido, que hayan tolerado estos homenajes al golpismo, este culto a la dictadura habiendo bastado sencillamente una orden del Presidente de la República, a través del ministro o ministra de Defensa, para que sean retiradas y eso no ocurrió en ninguno de estos gobiernos”. Agregó que esto tampoco ocurrió en el actual gobierno de Gabriel Boric. “En forma vergonzosa, tanto a la ministra de Defensa Maya Fernández, como la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, cuando nosotros en uno de estos recursos nos dirigimos también contra ellas, para que tuviera la oportunidad de pronunciarse, terminaron validando estos homenajes y diciendo que era un asunto de decisión exclusiva de la Armada”, precisó Rendón. Por ello, indicó que “nos parece que es un abandono de deberes que tienen, incluso que tienen en la normativa internacional, en orden de dar garantía de no repetición. Estos homenajes a los cabecillas del golpe de Estado o a los violadores de los derechos humanos es todo lo contrario a una garantía de no repetición, es una amenaza de repetición y los gobiernos no han cumplido con su deber evidentemente”. El profesional afirmó que continuará con las acciones judiciales para retirar otros símbolos de la dictadura y de Merino de recintos de la Armada. En ese sentido, valoró que esta institución no haya apelado a la resolución judicial, lo que se puede entender como un intento por dar vuelta la página y abrir un nuevo trato con la sociedad. Afirmó que también están en curso otros recursos contra Carabineros donde se mantienen “homenajes a los jerarcas de la dictadura, particularmente a César mendoza, lo que resulta inaceptable, que fue un usurpador del mando policial y responsable de gravísimas violaciones a los DDHH y Carabineros es una de las instituciones más comprometidas en las violaciones a los DDHH, a la par con el Ejército, y además, Mendoza fue obligado a renunciar por la misma Junta de gobierno por los crímenes de los profesionales comunistas”. Finalmente, Rendón indicó que espera que las acciones judiciales se resuelvan rápidamente para que Carabineros elimine todo símbolo de culto a la dictadura.

