Nacional Política Proceso Constituyente Pablo Iglesias critica “violencia mediática” contra embajador de Chile en España El ex líder de Podemos señaló la polémica desatada a raíz de las afirmaciones del diplomático Javier Velasco, se debe a que la derecha “está borracha de poder tras su éxito en el plebiscito” del 4 de septiembre. Diario Uchile Jueves 22 de septiembre 2022 8:55 hrs.

Como violencia y acoso mediático calificó el ex líder de Podemos de España Pablo Iglesias, la reacción en Chile ante las afirmaciones del embajador de Santiago en Madrid, Javier Velasco, quien explicó que el estallido social de octubre de 2019 se debió a 30 años de desigualdad. El político español presentó al diplomático en el encuentro realizado el martes último en el Forum Nueva Economía donde hizo la afirmación luego de la pregunta de uno de los asistentes al evento. En un hilo en su cuenta en Twitter, Iglesias se refirió a lo ocurrido explicando el origen de la respuesta que consideró “provocó una campaña de acoso mediático hasta el punto de preguntar al presidente Boric en Nueva York por la misma”. Aquí va un ejemplo de violencia y acoso mediáticos. El pasado martes, presenté al embajador de Chile en el Forum Nueva Economía en Madrid. Javier Velasco hizo una exposición brillante y respondió a todas las preguntas que se le formularon. Abro Hilo pic.twitter.com/syLo1EYk7v — Pablo Iglesias (@PabloIglesias) September 22, 2022 “¿Qué cosa terrible pudo decir Velasco? La siguiente: “Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana” Léanla otra vez. Sí, no dijo más que eso”, precisa Iglesias. El ex parlamentario de Podemos agregó que “se podría acusar a Velasco de haber dicho una perogrullada, a saber, que la desigualdad es una de las causas principales del estallido social. No hace falta, ciertamente, ser doctor en Sociología para verlo. Pero no se le puede acusar de mentir”. Iglesias continúa indicando que “a Velasco le atacan porque habría ofendido a los partidos de la llamada Concertación que gobernaron aquellos años, algunos de los cuales están hoy en el gobierno de Boric y han aumentado su peso tras el éxito del Rechazo”. Además, puntualiza que “pedir explicaciones a la portavoz del gobierno y al Presidente por una frase ponderada y absolutamente irrebatible es violencia y acoso mediático. Pero ¿A que responde?”. Para el ex dirigente político, esta situación se debe “básicamente a que la derecha mediática chilena está borracha de poder tras su éxito en el plebiscito y adelantan sus líneas de combate ideológico hasta el punto de hacer un escándalo de que se diga que había desigualdad durante los gobiernos de la Concertación”. Junto con incluir las respuestas dadas ayer por el propio Presidente Gabriel Boric sobre el tema y la vocera Camila Vallejo, donde ambos señalaron que no se puede hacer una polémica de una constatación de lo ocurrido en Chile en las últimas tres décadas, Iglesias se pregunta qué hacer frente a la violencia y el acoso mediáticos. Al respecto sostiene que la única posibilidad que queda es “luchar, crear, poder mediático de izquierdas”. Entre las críticas al embajador de Chile en España estuvieron las voces de los ex cancilleres Mariano Fernández y Heraldo Muñoz, además de los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Álvaro Elizalde y Raúl Soto.

