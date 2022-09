Senador García Ruminot por presupuesto 2023: Con el foco en seguridad y salud

En conversación con Radioanálisis, el senador de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Hacienda del Senado, José García Ruminot, abordó la elaboración del presupuesto 2023 a pocos días que el Gobierno presente su primer proyecto del año venidero al Congreso Nacional, en un contexto marcado por la recesión económica a causa de la sostenida inflación y factores internacionales.

Dando cuenta de los énfasis que debiera contemplar el presupuesto, Ruminot apuntó a responder a demandas acuciantes de la ciudadanía, aumentando los fondos para el robustecimiento del control y persecución de la delincuencia. “Nuestras policías están con vehículos obsoletos, requieren de mayor tecnología, el crimen organizado hay que combatirlo con las herramientas más modernas posibles, entonces creo que ahí tenemos la necesidad de poner recursos que permitan entregar todos estos elementos a nuestras policías”, consideró.

Por lo demás, advirtió que “se requiere ir a buscar en países desarrollados que tengan la disponibilidad de los productos, de los vehículos, drones, en fin y eso significa un trabajo administrativo y un trabajo de búsqueda bien importante”.

En ese sentido indicó que “es curioso porque este año 2022 hay plata, las dos ministras del Interior, Izkia Siches, en su momento y Carolina Tohá ahora, por ejemplo, han señalado que hay 5 mil 500 millones de pesos disponibles para la compra de vehículos de Carabineros y la PDI pero cuando se salen a buscar al mercado internacional no se encuentran todos lo que se necesitan o se puede encontrar la mitad o menos de la mitad“, añadió.

La seguridad es un ítem sustancial, recalcó Ruminot, considerando el tipo de delitos que han aumentado en estos últimos años. “Los vehículos que se requieren para el desarrollo de la labor policial dado la complejidad que está teniendo el crimen organizado, el tipo de delincuencia al que se tienen que enfrentar las policías hacen que toda la implementación sea bastante más sofisticada”.

“Por ejemplo a mí en la Araucanía los Carabineros me dicen, ‘mire, a algunos lugares solo podemos llegar con vehículos blindados’, eso hace cuatro, cinco, diez años atrás era impensado. Nos enfrentabamos igual a situaciones de crimen organizado, a situaciones de terrorismo, de delincuencia muy dura, pero nadie pensaba que Carabineros tendría que llegar a algunos lugares con vehículos blindados”, agregó.

Otro de los ejes prioritarios para el parlamentario es la salud pública. “Con ocasión de la pandemia la listas de espera en salud, se trate de cirugía, se trate de consultas de especialidades han aumentado considerablemente. Esas enfermedades, las patologías se van agravando con el paso del tiempo, muchas personas fallecen esperando una operación o fallecen esperando una consulta de especialidades, por lo tanto hacer un esfuerzo grande quizás en convenio con los Gobiernos Regionales para poder disminuir las listas de espera, poder atender a las personas y concretar la consulta de especialidades, los diagnósticos, las intervenciones quirúrgicas es también algo muy urgente”, sostuvo.

Abordando las metas del Gobierno para este presupuesto, el parlamentario exhortó a morigerar el endeudamiento fiscal. “El ministro de Hacienda ha señalado que para el presupuesto 2023 va a pedir una autorización de endeudamiento por 12 mil millones de dólares. Es una cifra importante, es una cifra significativa pero, en el contexto es una cifra que ya comienza a ser más moderada”, comentó.

“Eso estaría significando que el déficit fiscal con el cual se está pensando el proyecto de presupuesto 2023 debiera estar en torno entre 3 a 4 puntos del Producto Interno Bruto, porque el endeudamiento normalmente equivale exactamente a lo que nos falta a los ingresos fiscales para poder financiar el presupuesto”, añadió, acotando que “no necesariamente va a significar que se va a endeudar (el Gobierno) concretamente en esa cifra, puede ser menos”.

Así las cosas, Ruminot hizo hincapié en la importancia de disminuir la deuda del país, en atención a la cantidad de recursos que se van por conceptos de intereses, que ascienden a los 3 mil millones de dólares. “Muchas veces los economistas dicen que Chile tiene una deuda baja, si, lo que pasa es que si pagamos 3 mil millones de dólares sólo por concepto de intereses, con tasas de interés que todo el mundo está subiendo, esos mismos recursos compiten con las otras necesidades que tiene la población: mejores pensiones, más inversión en vivienda, en salud, en obras públicas, en seguridad públicas, en fin”.

En materia de inversión pública, el parlamentario advirtió los escollos administrativos que existen a la hora de ejecutar los presupuestos, dando cuenta de una problemática que se ha agudizado por motivo de la pandemia, pero que se ha prolongado en el marco de este año.“Los Gobiernos Regionales están a esta fecha con una ejecución presupuestaria inferior al 30 por ciento”, afirmó.

“No basta con decir que vamos a tener recursos importantes en materia de inversión, todos los años lo hemos tenido y todos los años esas platas no se ejecutan, esas platas no se concretan, esas obras no se materializan, esos beneficios para la población no se materializan, entonces yo creo que tan importante como tener cifras significativas en inversión pública es dejar todas aquellas dificultades que tiene para concretarse”, aseveró.