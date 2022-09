f3d3c9d2bc

Nacional seguridad Vicepresidenta Tohá por filtración de correos: “Hay una responsabilidad de mando en lo que pasó” La grave filtración de datos significó la renuncia del general Guillermo Paiva como jefe del EMCO. Tohá indicó que se cursaron las medidas desde el Ministerio de Defensa, incluyendo un oficio al CDE para que persiga las responsabilidades del caso. Diario Uchile Viernes 23 de septiembre 2022 10:01 hrs.

La vicepresidenta, Carolina Tohá, se refirió a la filtración de correos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) y aseguró que ninguna autoridad de Gobierno fue informada oportunamente del hackeo, por lo que aseveró que hubo una “responsabilidad de mando”. A través de un comunicado ayer en la tarde, la ministra de Defensa, Maya Fernández, anunció el inicio de un sumario administrativo al interior del EMCO, una vez que se conociera una filtración masiva de correos electrónicos desde esta institución. “Hay una investigación en curso. Varias investigaciones en realidad. Hay un sumario interno, hay una presentación ante la Justicia Militar; ofició hoy la ministra Fernández también al Consejo de Defensa del Estado para que represente al Ministerio de Defensa en esas investigaciones. Entonces el detalle de las responsabilidades sólo lo va a revelar las investigaciones. Pero hay una responsabilidad de mando en lo que pasó y que es la que se hizo efectiva en este caso”, declaró Tohá. La vicepresidenta señaló que ninguna autoridad fuera del Estado Mayor estaba informada de la filtración de correos y “lo que estaba avisado es que habían vulnerabilidades en la seguridad”. Por eso el Ministerio de Defensa tomó medidas y se presentaron apoyos para el reforzamiento de la seguridad informática. No obstante, la secretaria de Estado no acusó a la institución militar de conscientemente ocultar información y reiteró que “aquí hay una investigación en curso”, por lo que no se anticipará a eso. A raíz de lo sucedido, el presidente Gabriel Boric instruyó a la ministra de Defensa a que volviera a Chile, debido a que Fernández acompañaba al jefe de Estado en su viaje a Nueva York en el marco de la Asamblea de General de la ONU. Tohá manifestó que ante una situación de este calibre no era necesario un protocolo para darse cuenta que se trataba de un tema delicado, por lo que aprovechó de destacar la rápida acción del mandatario y de la titular de Defensa. “La ministra instruyó en el acto un sumario, llegando aquí agregó medidas adicionales como la solicitud al CDE, y es como se debe actuar ante cosas de este tipo, informando a todas las partes que corresponden y tomando todas las medidas de resguardo, porque la seguridad en materia de defensa es particularmente relevante para el país”, dijo. La grave filtración de datos de Estado significó la renuncia del general Guillermo Paiva como jefe del organismo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Tohá no quiso entrar en detalles o en calificaciones al respecto, pero sí afirmó que “claramente si estamos viviendo esta situación es porque hay cosas que fallaron” ya que “no debe suceder que información del Estado Mayor Conjunto se filtre de esta manera”.

