Nacional Política seguridad Presidente Comisión de Defensa: “La ministra ha explicado todas las medidas que ha tomado” El diputado Andrés Jouannet destacó que las medidas adoptadas por la titular de Defensa, Maya Fernández, permitirán arrojar las responsabilidades sobre el hackeo de miles de documentos del Estado Mayor Conjunto. Diario Uchile Sábado 24 de septiembre 2022 12:10 hrs.

Desde la Región de la Araucanía viajó el diputado y presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, Andrés Jouannet, para reunirse la tarde del viernes con la ministra del ramo, Maya Fernández, para abordar detalles del masivo hackeo de documentos del Estado Mayor Conjunto conocido en los últimos días. En la oportunidad, el parlamentario subrayó el trabajo de la secretaria de Estado con el objetivo de determinar las responsabilidades en este hecho. “La ministra ha explicado todas las medidas que ha tomado”, señaló Jouannet, quien agregó que “todos tenemos que trabajar, primero para subsanar este grave problema que tenemos”. “Este es un problema de Estado. Y como problema de Estado lo estamos enfrentando así. En esto no pueden haber mezquindades ni pequeñeces, porque aquí estamos hablando de la seguridad nacional, estamos hablando de las Fuerzas Armadas que son de todos los chilenos”, comentó. El parlamentario destacó también el reemplazo en menos de 24 horas del jefe del Estado Mayor Conjunto luego de la renuncia del general de Ejército Guillermo Paiva por su responsabilidad en esta filtración. En su lugar asumió el vicealmirante José Luis Fernández, quien comenzó de forma inmediata a conducir la instancia castrense. Al respecto, el legislador dijo que el encuentro con la ministra Fernández es indistinta de la citación a la que fue convocada para el martes de la próxima semana, reunión a la que concurrirá junto al subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, y el nuevo jefe de la EMCO. “También va a concurrir el día martes a la comisión”, adelantó. Sobre las acciones judiciales y el sumario administrativo en el Estado Mayor, Jouannet subrayó que “todas estas investigaciones van a arrojar responsables, porque aquí hay responsables. Y eso es lo que se tiene que determinar y dejar que esas instituciones funcionen”, además de precisar que “ellos irán revelando quiénes son los responsables. De ser civiles, tendrán que concurrir a la justicia civil y ahí la Fiscalía tendrá que hacerse parte”. “Este es un tema que no lo vamos a farandulizar, que no lo vamos a banalizar. Este es un tema que tiene que demostrar de lo que está hecho este país, porque estamos hablando de la seguridad de todos los chilenos”, indicó, para luego reconocer que “tenemos un problema grave, no lo vamos a esconder”. Jouannet adelantó además que este tema debe ser abordado desde dos perspectivas. El primero es avanzando con el proyecto sobre ciberseguridad que está en el Senado y, por otra parte, acoger el apoyo ofrecido por otros países en esta materia. En ese sentido, recordó la oferta hecha por el recién asumido embajador de Israel en Chile, quien puso a disposición conocimiento en esta materia, así como Alemania y Estados Unidos.

