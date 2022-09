2df9e2fef3

f16959a5d5

Nacional Política Proceso Constituyente Senador Chahuán al Gobierno: “Ni acuerdo con cueca ni tampoco pauteo respecto de los bordes o contenidos” El Presidente de RN enfatizó que la labor del Ejecutivo deben ser los problemas de la ciudadanía en materia de delincuencia y situación económica. Varias de las propuestas planteadas ayer son consideradas como “intransables” en Chile Vamos. Diario Uchile Sábado 24 de septiembre 2022 11:09 hrs.

Compartir en

Un Estado Unitario, tres poderes del Estado y la protección del derecho a la vida y la propiedad, son algunos de los “bordes” planteados por los partidos de Chile Vamos en la reunión sostenida este viernes en la sede del Congreso en Santiago, donde se reunieron los partidos políticos con representación parlamentaria para avanzar hacia una nueva propuesta constitucional. Sin embargo, lo planteado por este sector de la oposición sería “el marco mínimo” con el cual estarían dispuestos a continuar en esta iniciativa luego que el primer documento entregado por la Convención Constituyente el 4 de julio fuera rechazada ampliamente en el plebiscito del 4 de septiembre. “Lo que dijo la ciudadanía ese día fue un país en unidad”, recalcaron los dirigentes de Chile Vamos a la salida del encuentro, destacando que hay temas que no son debatibles desde su perspectiva. “Varias de ellas son acordadas como ‘intransables’ para varios, a propósito de la experiencia anterior. Recordemos que parte de la voluntad de definir un nuevo proceso es no cometer los mismos errores y los excesos que se cometieron en el proceso anterior”, señaló al respecto la presidenta de Evópoli, Luz Poblete. Sin querer ahondar en los temas de fondo, el presidente de RN, Francisco Chahuán, aprovechó de dar una nueva señal al Gobierno respecto a su labor en este proceso: sólo como acompañante. “Necesitamos que el Gobierno de manera paralela y no condicionada, pueda dedicarse a hacer la pega, debe dedicarse a resolver los dolores sociales, debe dedicarse a resolver los problemas de orden público, debe dedicarse a apurar la reforma previsional y la reforma a la salud que los chilenos esperan”, precisó. Además, profundizó puntualizando que con el Ejecutivo no habrá “ni acuerdo con cueca del 18 ni tampoco pauteo respecto de cuáles o cuántos debieran ser los bordes o contenidos; lo que nosotros queremos señalar es que acá es acompañamiento, porque acá quien tiene que resolver, de acuerdo a la propia delegación que hizo el Ejecutivo, es el Congreso Nacional que debe habilitar el nuevo proceso”. Respecto a la función del Presidente Gabriel Boric, Chahuán indicó que “tiene que entender que tiene que facilitar el diálogo, facilitar que las fuerzas políticas sean capaces de ponerse de acuerdo y no pautear”, rechazando las afirmaciones del mandatario que pidió mayores definiciones respecto de “los bordes”. Mientras, el presidente de la UDI, Javier Macaya, fue más claro al señalar que hay elementos base para seguir discutiendo, los que además serán el rayado de cancha para el resto del debate constituyente. “Aún las hojas en blanco tienen bordes definidos en ciertos principios como que Chile es una sola nación, materias básicas como la iniciativa exclusiva del Presidente en el gasto público, la separación de poderes del Estado y otros que son bordes bastante razonables que además entregan una certeza que este país sigue funcionando”, subrayó. Consultado por la función del Gobierno en el proceso, el dirigente de la UDI coincidió con su par de RN en el sentido de que debe ocuparse de los problemas que afectan a la ciudadanía. “No es posible que el Presidente Boric a seis meses de su mandato no haya visitado la Araucanía y no haya atendido presencialmente el principal dolor de Chile; no es posible que hoy día tengamos los indicadores de delincuencia que tenemos; no es posible que estando ad portas de una debacle económica mundial y en Chile, se desaproveche una oportunidad de entregar una señal contundente en materia económica como es la aprobación inmediata del TPP 11”, agregó. Se espera que en los próximos días continúen los encuentros y las otras colectividades entreguen sus propuestas para intentar avanzar con el proceso constituyente. Foto: Agencia Aton

Un Estado Unitario, tres poderes del Estado y la protección del derecho a la vida y la propiedad, son algunos de los “bordes” planteados por los partidos de Chile Vamos en la reunión sostenida este viernes en la sede del Congreso en Santiago, donde se reunieron los partidos políticos con representación parlamentaria para avanzar hacia una nueva propuesta constitucional. Sin embargo, lo planteado por este sector de la oposición sería “el marco mínimo” con el cual estarían dispuestos a continuar en esta iniciativa luego que el primer documento entregado por la Convención Constituyente el 4 de julio fuera rechazada ampliamente en el plebiscito del 4 de septiembre. “Lo que dijo la ciudadanía ese día fue un país en unidad”, recalcaron los dirigentes de Chile Vamos a la salida del encuentro, destacando que hay temas que no son debatibles desde su perspectiva. “Varias de ellas son acordadas como ‘intransables’ para varios, a propósito de la experiencia anterior. Recordemos que parte de la voluntad de definir un nuevo proceso es no cometer los mismos errores y los excesos que se cometieron en el proceso anterior”, señaló al respecto la presidenta de Evópoli, Luz Poblete. Sin querer ahondar en los temas de fondo, el presidente de RN, Francisco Chahuán, aprovechó de dar una nueva señal al Gobierno respecto a su labor en este proceso: sólo como acompañante. “Necesitamos que el Gobierno de manera paralela y no condicionada, pueda dedicarse a hacer la pega, debe dedicarse a resolver los dolores sociales, debe dedicarse a resolver los problemas de orden público, debe dedicarse a apurar la reforma previsional y la reforma a la salud que los chilenos esperan”, precisó. Además, profundizó puntualizando que con el Ejecutivo no habrá “ni acuerdo con cueca del 18 ni tampoco pauteo respecto de cuáles o cuántos debieran ser los bordes o contenidos; lo que nosotros queremos señalar es que acá es acompañamiento, porque acá quien tiene que resolver, de acuerdo a la propia delegación que hizo el Ejecutivo, es el Congreso Nacional que debe habilitar el nuevo proceso”. Respecto a la función del Presidente Gabriel Boric, Chahuán indicó que “tiene que entender que tiene que facilitar el diálogo, facilitar que las fuerzas políticas sean capaces de ponerse de acuerdo y no pautear”, rechazando las afirmaciones del mandatario que pidió mayores definiciones respecto de “los bordes”. Mientras, el presidente de la UDI, Javier Macaya, fue más claro al señalar que hay elementos base para seguir discutiendo, los que además serán el rayado de cancha para el resto del debate constituyente. “Aún las hojas en blanco tienen bordes definidos en ciertos principios como que Chile es una sola nación, materias básicas como la iniciativa exclusiva del Presidente en el gasto público, la separación de poderes del Estado y otros que son bordes bastante razonables que además entregan una certeza que este país sigue funcionando”, subrayó. Consultado por la función del Gobierno en el proceso, el dirigente de la UDI coincidió con su par de RN en el sentido de que debe ocuparse de los problemas que afectan a la ciudadanía. “No es posible que el Presidente Boric a seis meses de su mandato no haya visitado la Araucanía y no haya atendido presencialmente el principal dolor de Chile; no es posible que hoy día tengamos los indicadores de delincuencia que tenemos; no es posible que estando ad portas de una debacle económica mundial y en Chile, se desaproveche una oportunidad de entregar una señal contundente en materia económica como es la aprobación inmediata del TPP 11”, agregó. Se espera que en los próximos días continúen los encuentros y las otras colectividades entreguen sus propuestas para intentar avanzar con el proceso constituyente. Foto: Agencia Aton