Diálogos constituyentes: Oficialismo se reunirá a las 18 horas para zanjar un relato común frente a los bordes de Chile Vamos

Para llegar con una postura única a la próxima reunión de los partidos políticos con representación parlamentaria, que versa sobre la continuación del proceso constituyente, es que las colectividades oficialistas se reunirán este lunes a las 18 horas en la sede del Congreso en Valparaíso. En lo medular, ambas coaliciones de Gobierno deben zanjar una respuesta común sobre las condiciones que ha presentado Chile Vamos para reiniciar la elaboración de una nueva propuesta constitucional.

En un catálogo de principios, la UDI, RN y Evópoli proponen garantizar, entre otras cosas, el mantenimiento del sistema bicameral integrado por el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas; la protección del derecho a la vida; la protección de la propiedad, en vistas a los fondos previsionales y el aprovechamiento de las aguas y la protección del derecho a elegir en materia de salud, educación y sistema previsional.

Todas propuestas que sacan ronchas en los partidos de Gobierno que abogan por la consagración del Estado de derecho y que defienden el estándar democrático del proceso constituyente. Algunas, además, reviven diferencias entre ambas coaliciones en materias sobre las cuales no hubo consenso en la Convención, tal como la continuación del Senado en el Congreso Nacional.

Pero pese a que reconocen diferencias, las dirigencias oficialistas proyectan un entendimiento en esta opotunidad, como ha ocurrido en escenarios anteriores en que ambas coaliciones se han visto desafiadas a cuadrarse en una postura común. “Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad hemos tenido hartas coordinaciones. Puede que tengamos algunos matices en algún aspecto, pero nada estructural, de modo que somos una sola articulación a la hora de conversar con Chile Vamos”, aseguró la presidenta del PPD, Natalia Piergentili.

En cuanto a la propuesta de Chile Vamos, la dirigenta dijo ver “muchos principios que son interesantes de discutir, pero que deben ser parte de una discusión constitucional propiamente tal“. “Yo espero que podamos arribar a ciertos marcos, ciertos principios mucho más minimalistas de lo que plantea Chile Vamos y lo que ellos plantean como parte de lo que significa considerar sea parte de la discusión, como derecho de propiedad del agua y otros”.

Junto a ello indicó que “no es que ellos nos propongan, nosotros le respondemos, ellos nos proponga, sino, como todos los actores pusimos nuestros planteamientos basales sobre la mesa y ahora hay que empezar a discutir y dónde vamos a tener disenso, probablemente en los bordes, pero yo tengo esperanza en que se disipen”.

A su vez, el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, aseguró que “no hay grandes diferencias entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad en cuanto a las convicciones de fondo, respecto a que sea un mecanismo democrático”, el que redacte la nueva propuesta constitucional.

“El objetivo es una nueva Constitución democrática y legitimada por el pueblo de Chile a través de un órgano democráticamente elegido. Habrá que ver el rol de las y los expertos y el tema de los bordes, que yo creo que Chile Vamos se aprovecha de la coyuntura creyendo que ese 62 por ciento que rechazó un texto de nueva constitución va hoy día a asumir ideas de derecha, que son ideas que están ancladas básicamente en la ideología de la Constitución del 80″.

“Nosotros no somos partidarios de poner o llenar de muchos bordes o amarres neoliberales a un acuerdo político que tiene que habilitar un proceso constituyente con una nueva Constitución. Otra cosa es que Chile Vamos haga campaña para elegir sus convencionales con estos principios, pero es muy distinto ponerlos como bordes y eso es lo que vamos a elaborar como oficialismo y vamos a llegar con una propuesta para el día jueves”, añadió el frenteamplista.

Por su parte, la timonel socialista, Paulina Vodanovic, señaló que “vamos a tener esta reunión ya con mayor claridad de cada uno de los partidos políticos”. “El Partido Socialista tiene una posición clara en esto que es sostener que queremos un órgano representativo, una Convención 100 por ciento electa en plazos razonables pero tampoco urgentes y vamos a revisar y a ver en profundidad los proyectos“.

Mientras, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, consideró que efectivamente tienen que haber bordes de la discusión constitucional, pero “los mínimos”. En ese sentido, indicó que hay que “ver la posibilidad de una discusión democrática en el órgano que se elija para escribir la nueva Constitución, porque si los bordes son muy anchos, entonces no queda nada por hacer y la ciudadanía haría un papel como acompañante de toda esta discusión”.

En esa línea precisó que “nosotros creemos que deben haber bordes, pero bordes lo suficientemente concretos y que no sea todo un programa de Gobierno el que se ponga en los bordes”.

En cuanto a las materias en las que hay consenso en el Congreso, Teillier apuntó a “que todos respeten su palabra, que todos han dicho que están de acuerdo con la paridad”. En ello advirtió que “todos están de acuerdo con que existan escaños, lo que no han dicho es cómo. Todos están de acuerdo con que estén los independientes, lo que no han dicho es cómo. Todavía no hay acuerdo de cómo va a ser la elección de ese órgano y todavía hay vacilaciones en algunos si va a ser un órgano mixto o 100 por ciento electo. Nosotros estamos porque sea 100 por ciento electo”.