Diputado Schalper sobre condiciones de Chile Vamos para el diálogo constituyente: “El Presidente Boric habló de bordes, nosotros hablamos de principios orientadores”

El diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, abordó las condiciones que presentó Chile Vamos para reanudar el proceso constituyente, entre las que se encuentra un catálogo de principios a garantizar como la unidad de la nación chilena; la existencia de un Congreso bicameral; la protección del derecho a la vida; la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y la protección de la propiedad, haciéndola extensiva a los fondos previsionales y al aprovechamiento de aguas.

Principios que a juicio del parlamentario no perjudican la discusión democrática, en cuanto son elementos que deben converger en el proceso. “Las cosas avanzan de acuerdo a su sentido común y uno mira qué sentido común observas hoy día en la realidad, primero que la ciudadanía solicita y pide que haya una instancia de deliberación democrática, nadie se explicaría que no haya una instancia como esa, pero hay otros sentidos comunes bastante avanzados, que es que hay espacio para la experiencia, que hay espacio para no refundar Chile de nuevo, es decir espacio para las certezas y espacio para la deliberación democrática“.

“El Presidente Boric habló de bordes, nosotros hablamos de principios orientadores, tiene que estar pero también obviamente, y en eso que tengan tranquilidad los chilenos, tiene que haber espacios de deliberación democrática“, añadió.

En esa línea, se refirió a las críticas que se han enarbolado desde el oficialismo a Chile Vamos, donde han apuntado contra delimitar contenidos previo al establecimiento del órgano redactor. “El oficialismo no es un coro monocorde, y la verdad es que nos gustaría que lo que dicen puertas adentro lo repitieran puertas afuera”, replicó Schalper.

“Yo lo que observo en gran parte de Socialismo Democrático e incluso del Frente Amplio es que han entendido que este afán de poner principios inspiradores no es algo que se nos ocurra a nosotros, es algo que observamos con mucha claridad en la ciudadanía que quiere tener tranquilidad que vamos a discutir de muchísimas cosas, vamos a poder discutir la profundidad del Estado social de derecho, cuántos derechos sociales consagramos, cuáles son las composiciones, todo lo que quiera, pero ciertas tranquilidades como que Chile es solo una nación, por ejemplo”, sostuvo.

Consultado por los cuestionamientos hacia Chile Vamos, relativos a la capacidad del sector de ordenar a los militantes que se han manifestado en contra de una nueva Constitución -cuestión por la que el Presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, dijo desconocer si tendrán los respaldos suficientes en el Congreso– el diputado aseguró que se podrá avanzar en una nueva Carta Fundamental gracias a la rebaja del quórum para reformas constitucionales.

“A mí no se me olvida que el senador Latorre cuando estábamos tramitando la reforma de los 4/7 ¿Usted se acuerda cuál era el único senador que le puso palitos a la tramitación de ese proyecto? Ese senador fue el senador Latorre, entonces yo le pediría mejor fe y que vea lo que hemos dicho reiteradamente en todos los tonos posibles: Vamos a trabajar para una nueva y buena Constitución para Chile, y a diferencia de él que puso trabas a la tramitación de los 4/7, hoy día por suerte los 4/7 nos dan la tranquilidad de que vamos a poder encontrar un arco transversal de personas que construyan ese camino para el futuro de Chile“, señaló.

Medidas contra la delincuencia

El diputado vertió las declaraciones tras la reunión que miembros de la bandada de diputados RN sostuvieron con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para entregar 100 propuestas para combatir la delincuencia. Las ideas radican en políticas desde el punto de vista administrativo, operativo y legislativo y están ordenadas bajo siete ejes: trabajo de las policías; Ministerio Público, Tribunales de Justicia, persecución penal y cumplimiento de condenas; crimen organizado y tráfico de drogas; terrorismo; migración y delincuencia; delitos de alta connotación social y delincuencia urbana; y responsabilidad penal adolescente.

“Mientras las familias ven en sus casas cómo la delincuencia les pasa por arriba y no pueden salir tranquilos de sus casas, lo mínimo que espera es que nosotros seamos capaces de enfrentar de manera coordinada y en conjunto, dejando nuestras diferencias de lado este fenómeno que lamentablemente tiene muy atemorizada a cientos y miles de familias”, señaló el jefe de bancada de diputados RN, Andrés Longton.

En ese sentido indicó que “queremos que esta sea la prioridad número uno y que en el corto plazo demos respuestas claras y señales firmes, políticas y ciudadanas desde el punto de vista de las medidas que se están avanzando”.

Algunas de las propuestas del partido, por ejemplo en el eje de Ministerio Público, es la creación de la Defensoría de las Víctimas; elevar requisitos para acceder a la libertad condicional, otorgando audiencia y derecho de oposición a la víctima; modificar la integración de las comisiones de libertad condicional, excluyendo a los ministros de las Cortes de Apelaciones; y notificación, audiencia y facultad de oposición de las víctimas ante un indulto presidencial.

En Crimen Organizado y Tráfico de Drogas, algunas son la facilitación para la interceptación de comunicaciones; inclusión de empresas de giro y envío de dinero hacia el extranjero para que reporten movimientos a la Unidad de Análisis Financiero y fortalecer a esta última; reforma constitucional que extienda el plazo de detención en caso de flagrancia de delitos graves vinculados al crimen organizado; y tipificar el sicariato como una forma supra agravada de homicidio.

En el eje de Terrorismo, se busca incorporar como delito base el delito terrorista de ilícito informático; fortalecimiento de medidas de protección a la identidad y seguridad de testigos, peritos y cooperadores eficaces y sus familiares; restringir los beneficios a condenados por terrorismo; crear la figura de Cooperador Eficaz, entre otros.

En Migración y Delincuencia: tipificar como delito el ingreso clandestino a territorio nacional; facultar al Ministerio Público realizar diligencias investigativas en el extranjero; cancelación de nacionalización como pena accesoria de crímenes; expulsión como pena accesoria ante crímenes graves; y agilizar los procesos de expulsión.