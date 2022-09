630c6dcb89

b6d3b5752a

Nacional Política UDI rechazó presiones de la ultraderecha y aseguró que “continuará en el camino del diálogo” para Nueva Constitución El presidente de la colectividad, Javier Macaya, afirmó también que antes de definir el órgano que redactará la nueva Constitución, es más importante definir “principios ordenadores”. Diario Uchile Lunes 26 de septiembre 2022 15:13 hrs.

Compartir en

La directiva de la UDI, encabezada por su presidente, senador Javier Macaya, y la secretaria general, ex diputada, María José Hoffmann, rechazaron las presiones del ultraderechista grupo Team Patriota que dirige Francisco Muñoz, “Pacho Malo”, para que el proceso constituyente no continúe. Este fin de semana Macaya, Hoffmann y el comentarista Gonzalo Müller, fueron interceptados e insultados por este grupo de ultraderecha y por redes sociales, fueron calificados de “sinvergüenza”, “vende patria” y “ordinaria”, entre otros epítetos. Hoffmann indicó que la colectividad está comprometida con la democracia y “sabemos que el único camino para cumplirle a Chile a la solución de sus dolores sociales es la construcción de acuerdos, el diálogo y sabemos que eso por supuesto tensiona a los extremos y hemos visto una cadena de actos de violencia por parte de algunos grupúsculos, no solamente contra nosotros sino también contra la Casa del Rechazo y otros partidos políticos, que por supuesto queremos condenar”. Indicó que “sabemos que estos acuerdos van a generar esta atención, pero queremos también desde la UDI decir que no nos hemos dejado de amedrentar nunca, por ningún grupo extremo, ni menos por lo que ha ocurrido en las últimas semanas”. Hoffmann añadió que “sabemos que es parte del costo y que es importante para los chilenos generar acuerdos” y desde la UDI están por ese camino y también para “liberarlo”. Agregó que “la mejor manera de hacer frente a la violencia, es estar dispuestos a dialogar” y “ponernos al nivel de estos grupos extremos, los resultados son evidentes y pasan de las palabras a las manos. Nuestra actitud sigue siendo la misma, no nos van a amedrentar. Sabemos que Chile tiene que volver a la moderación y vamos a hacer todos nuestros esfuerzos y no nos vamos dejar amedrentar y esto no va a significar que va a poner en tela de juicio nada. A mí me sorprende que haya un sector, incluso derecha, que hoy día nos pide que no cumplamos la palabra”. Por su parte, el presidente de la UDI, Javier Macaya, reiteró el camino a dialogar porque hay mucha gente que “pretende que nosotros no dialoguemos, que no conversemos, pero el sentido común de los chilenos exige a sus políticos a conversar y eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo en lo sucesivo”. Agregó que “hay personas que pretenden hacer todo exactamente igual al proceso que fracasó el 4 de septiembre pasado, un proceso refundacional y hay personas que no pretenden hacer nada. Creo que esas personas son una minoría y le hacen mal a Chile, porque meten ruido, hacen, cancelaciones. Lo nuestro no es nada en comparación a lo que ocurre todos los días de los chilenos en materia de delincuencia e inseguridad”. Indicó que muchas personas han sufrido violencia extrema y han perdido sus emprendimientos y esfuerzo de toda la vida por lo que, lo ocurrido el fin de semana, “lo tomamos como una situación accidental. Esperamos que no se repita, pero no podemos dedicarle un minuto más tampoco a una persona que hace de la cancelación, de la cultura de la violencia parte de la accionar político y esperamos que todas las personas que lo apoyan se den cuenta que no es lo que requiere Chile”. En otro tema, Macaya se refirió al proceso constituyente y las conversaciones que se desarrollan al respecto. Precisó que para su sector es mucho más importante proponer principios ordenadores de lo que debería ser el texto constitucional, antes que comience a trabajar el órgano que redactará la nueva Constitución. “Nosotros creemos que antes de ponernos de acuerdo en el órgano, porque hay algunos que ya empiezan hablar cuántos independientes, cuántos por pueblos originarios y desde qué perspectiva se trabaja el tema de la paridad, para nosotros es mucho más relevante estos principios ordenadores”, indicó Macaya. Precisó que esos principios, como el reconocimiento de los pueblos originarios, pero “no la plurinacionalidad”, la sustentabilidad del medioambiente “son principios ordenadores que perfectamente se pueden dibujar antes que comience el órgano a trabajar”.

La directiva de la UDI, encabezada por su presidente, senador Javier Macaya, y la secretaria general, ex diputada, María José Hoffmann, rechazaron las presiones del ultraderechista grupo Team Patriota que dirige Francisco Muñoz, “Pacho Malo”, para que el proceso constituyente no continúe. Este fin de semana Macaya, Hoffmann y el comentarista Gonzalo Müller, fueron interceptados e insultados por este grupo de ultraderecha y por redes sociales, fueron calificados de “sinvergüenza”, “vende patria” y “ordinaria”, entre otros epítetos. Hoffmann indicó que la colectividad está comprometida con la democracia y “sabemos que el único camino para cumplirle a Chile a la solución de sus dolores sociales es la construcción de acuerdos, el diálogo y sabemos que eso por supuesto tensiona a los extremos y hemos visto una cadena de actos de violencia por parte de algunos grupúsculos, no solamente contra nosotros sino también contra la Casa del Rechazo y otros partidos políticos, que por supuesto queremos condenar”. Indicó que “sabemos que estos acuerdos van a generar esta atención, pero queremos también desde la UDI decir que no nos hemos dejado de amedrentar nunca, por ningún grupo extremo, ni menos por lo que ha ocurrido en las últimas semanas”. Hoffmann añadió que “sabemos que es parte del costo y que es importante para los chilenos generar acuerdos” y desde la UDI están por ese camino y también para “liberarlo”. Agregó que “la mejor manera de hacer frente a la violencia, es estar dispuestos a dialogar” y “ponernos al nivel de estos grupos extremos, los resultados son evidentes y pasan de las palabras a las manos. Nuestra actitud sigue siendo la misma, no nos van a amedrentar. Sabemos que Chile tiene que volver a la moderación y vamos a hacer todos nuestros esfuerzos y no nos vamos dejar amedrentar y esto no va a significar que va a poner en tela de juicio nada. A mí me sorprende que haya un sector, incluso derecha, que hoy día nos pide que no cumplamos la palabra”. Por su parte, el presidente de la UDI, Javier Macaya, reiteró el camino a dialogar porque hay mucha gente que “pretende que nosotros no dialoguemos, que no conversemos, pero el sentido común de los chilenos exige a sus políticos a conversar y eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo en lo sucesivo”. Agregó que “hay personas que pretenden hacer todo exactamente igual al proceso que fracasó el 4 de septiembre pasado, un proceso refundacional y hay personas que no pretenden hacer nada. Creo que esas personas son una minoría y le hacen mal a Chile, porque meten ruido, hacen, cancelaciones. Lo nuestro no es nada en comparación a lo que ocurre todos los días de los chilenos en materia de delincuencia e inseguridad”. Indicó que muchas personas han sufrido violencia extrema y han perdido sus emprendimientos y esfuerzo de toda la vida por lo que, lo ocurrido el fin de semana, “lo tomamos como una situación accidental. Esperamos que no se repita, pero no podemos dedicarle un minuto más tampoco a una persona que hace de la cancelación, de la cultura de la violencia parte de la accionar político y esperamos que todas las personas que lo apoyan se den cuenta que no es lo que requiere Chile”. En otro tema, Macaya se refirió al proceso constituyente y las conversaciones que se desarrollan al respecto. Precisó que para su sector es mucho más importante proponer principios ordenadores de lo que debería ser el texto constitucional, antes que comience a trabajar el órgano que redactará la nueva Constitución. “Nosotros creemos que antes de ponernos de acuerdo en el órgano, porque hay algunos que ya empiezan hablar cuántos independientes, cuántos por pueblos originarios y desde qué perspectiva se trabaja el tema de la paridad, para nosotros es mucho más relevante estos principios ordenadores”, indicó Macaya. Precisó que esos principios, como el reconocimiento de los pueblos originarios, pero “no la plurinacionalidad”, la sustentabilidad del medioambiente “son principios ordenadores que perfectamente se pueden dibujar antes que comience el órgano a trabajar”.