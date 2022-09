071c5ac3c8

Nacional Política Proceso Constituyente Oficialismo alista documento para proceso constituyente: unitario y con nuevas propuestas para seguir la discusión Los representantes de partidos de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad se reunieron en el Congreso para avanzar en el escrito que será presentado al debate de la mesa con el resto de partidos con representación parlamentaria. Diario Uchile Martes 27 de septiembre 2022 11:42 hrs.

Este miércoles se dará a conocer el documento que presentará a los demás partidos con representación parlamentaria los bloques que respaldan al Gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, con el objetivo de dar continuidad al proceso constituyente que permita llegar a una nueva constitución para el país. Durante la tarde de ayer en Valparaíso, dirigentes políticos de todas las bancadas se reunieron para avanzar en los elementos centrales del escrito que continuará siendo trabajado la noche de este martes, según adelantaron. A la salida del encuentro de anoche, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto, indicó que esperan dar “legitimidad social”, además de “la rigurosidad técnica en el trabajo jurídico y político que se va a realizar. Estos factores están sobre la mesa”. A su turno, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, señaló que sin hacer una copia de lo planteado por Chile Vamos en la primera reunión realizada el viernes de la semana pasada, el oficialismo hará entrega de su propia iniciativa para seguir con el proceso constituyente. “No le vamos a responder a Chile Vamos, vamos a entregar nuestra propuesta de todo lo que sea necesario. Ellos hicieron una propuesta, nosotros vamos a hacer una propuesta. Ellos no pusieron líneas rojas, dijeron que no habían líneas rojas, nosotros no vamos a poner líneas rojas, rojas, rojas, sino que vamos a poner nuestros puntos para ir a la discusión. Queremos facilitar la discusión”, indicó el dirigente del PC. Teillier agregó que incluso desde Chile Vamos se encargaron de enmendar sus propias declaraciones respecto a propuestas “que serían irreductibles”, señaló el representante. “Después se aclaró, ellos dijeron que era una propuesta y después han ido aclarando de que no, que se pueden conversar estos puntos”, precisó. El dirigente comunista subrayó que “nosotros hemos tenido una posición bastante flexible, lo que no quiere decir que no tengamos nuestros puntos de vista. Los tenemos y los vamos a defender. Hay cosas que se deben discutir antes de llegar a constituir el órgano que también para nosotros es una discusión importantísima y que tiene que ir simultáneamente y cuestiones de fondo tienen que dejarse para la discusión del órgano constitucional, porque sino la ciudadanía quedaría off side”. A nombre del Partido Socialista, el diputado Marcos Ilabaca comentó que “creemos que lo último que podemos hacer es agotar el proceso de diálogo y conversación. Creemos que tenemos que llegar a un gran acuerdo transversal y por eso no queremos centrar el proceso de discusión respecto de los bordes, porque los bordes los va a dar la ciudadanía dentro del proceso constituyente”. El parlamentario agregó que “queremos facilitar un proceso de diálogo para entregarle certezas y certidumbre al país”. Mientras, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, explicó que “la palabra veto no existió dentro de esta reunión, por el contrario. cada uno fue expresando libremente los puntos que le interesaba incorporar y discutimos muchas cuestiones, la cantidad de miembros de la convención, cómo debiera trabajar, cuáles son los plazos”. En tanto, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, sostuvo que “como bloque oficialista e incluso con la Democracia Cristiana, tenemos más de un 90 por ciento de coincidencia. Hoy lo que estamos desarrollando son los detalles de la propuesta que vamos a hacer pública el miércoles y que vamos a llevar al Senado junto al resto de los partidos para ser dialogada con la oposición”. Ibáñez puntualizó que “hoy lo fundamental que debe caracterizar al proceso constituyente es que el debate sobre la sociedad que queremos esté radicada en un órgano democrático, que esté acompañado de expertos y que por cierto los bordes institucionales que ya estaban planteados en el proceso anterior, sigan siendo aquellos: institucionales. Y no se adelante la discusión sobre los elementos de fondo que es lo que tenemos que resguardar”. En el encuentro participó la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, quien destacó el carácter de acompañamiento que harán desde el Gobierno, al tiempo que aseguró su integración a la mesa que sesionará el jueves con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. “Estuvimos escuchando, sabiendo cuáles son las alternativas que se están planteando, el fondo de las discusiones. Nos interesa estar plenamente informados de lo que está ocurriendo”, subrayó.

