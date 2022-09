85f317cc47

Nacional seguridad Ministra Carolina Tohá confirmó que se harán parte de querellas tras asesinato de niño de 13 años En el lanzamiento del plan “Más Seguridad, Más Comunidad”, la autoridad afirmó que este hecho “tiene que hacernos prepararnos para que tengamos realmente capacidad como Estado para enfrentar este crimen organizado con toda la fuerza de la ley”. Natalia Palma Miércoles 28 de septiembre 2022 12:20 hrs.

La jornada de este miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la muerte de un niño de 13 años en la comuna de Pudahuel, quien recibió un balazo luego que desconocidos atacaran su domicilio. Tohá señaló que “es una situación que nos tiene que conmocionar, que no podemos tolerar, por eso desde el mismo momento en que esto pasó se activaron todas las alarmas, está trabajando Labocar, está trabajando el OS9, tenemos imágenes de lo que sucedió, se están haciendo peritajes balísticos, hay una serie de testigos que están contribuyendo en la investigación” e hizo un llamado a las personas que vieron o saben algo que pueda aportar a la indagatoria a colaborar. Asimismo, comentó que como Ministerio del Interior “ya hemos tomado contacto con la familia a través del programa de apoyo a las víctimas, vamos a también a ser parte de las querellas para contribuir a la investigación”. Según apuntó, este hecho “tiene todo el aspecto de ser la acción de un grupo de una banda organizada, de aquellas que ocupan este tipo de tácticas de disparar para amedrentar, para vengarse, son personas y son grupos criminales de un nivel de crueldad, de maldad y de organización que nos tiene que hacer prepararnos para que tengamos realmente capacidad como Estado para enfrentar el crimen organizado con toda la fuerza de la ley, del estado de derecho y de una comunidad que no quiere vivir nunca más este tipo de cosas”. Estos dichos de la autoridad se dieron en el marco del lanzamiento del plan de inversión para la prevención y convivencia “Más Seguridad, Más Comunidad” realizado en la misma comuna, cuyo fin es el de financiar proyectos de recuperación de espacios públicos por más de 30 mil millones de pesos y que, además, tiene previsto más de 100 intervenciones hasta fin de año. En la misma línea, el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, manifestó su consternación por esta situación y reforzó el compromiso del municipio de seguir trabajando en prevención, utilización y resignificación del espacio público. “El tema de la seguridad no se aborda necesariamente desde una manera o foco, sino que es un problema multifactorial que debe abordarse desde todos los factores, sobre todo desde la prevención, de las oportunidades. No puede ser que niños y niñas, adolescentes se sientan más atraídas por el narco, por el mundo delictual, que por el mundo de la educación, del trabajo y de otro mundo que no sea el que nos lleva por un mal camino”, cuestionó. En tanto, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, sostuvo que “estamos dando una tremenda noticia para municipios, alcaldes y alcaldesas de todo Chile, pero que también con un recordatorio bien permanente que tenemos respecto a que mientras existan víctimas, mientras la violencia siga avanzando, nosotros como Gobierno no vamos a parar”. Por lo mismo, destacó que este fondo de inversión impulsado por el Ejecutivo busca avanzar en justicia territorial. “En una misma región y en un mismo país conviven comunas que tienen presupuestos que no superan los $150 per cápita en prevención del delito; mientras otros que tienen más de $40.000. No es quitarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen, sino que asumir nuestro rol y responsabilidad como Gobierno de entregar los recursos, invirtiendo en las comunidades para nivelar la cancha hacia arriba”, afirmó.

