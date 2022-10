dc7d07cee0

57d8f6f4a0

Nacional Política Pablo Iglesias en Chile: “La izquierda no puede gobernar si no abre el debate para democratizar el poder mediático” El dirigente participó en el Foro sobre medios de comunicación organizado la Facultad de Comunicación de la Universidad de Chile, donde abordó la falta de pluralidad y el poder que tienen de organizar y jerarquizar los temas. Osciel Moya Plaza Viernes 30 de septiembre 2022 20:51 hrs.

Compartir en

“La izquierda puede ganar elecciones y que la izquierda puede ganar la batalla a sus adversarios mediáticos cuando se da en un contexto de blitz (bombardeos), cuando digamos que se producen eventos sociales a mucha velocidad, como un estallido social, incluso como una campaña electoral, pero cuando el debate o la pelea ideológica se estabiliza en el tiempo es prácticamente imposible que la izquierda pueda doblegar a quien tiene el poder de organizar y jerarquizar los temas”, sostuvo en parte de su exposición Pablo Iglesias, ex vicepresidente de España y fundación de PODEMOS en el Foro sobre medios de comunicación y conflicto político organizado por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. En el evento también participaron Ana María Castillo, profesora de la U. de Chile; Nicolás Copano, periodista, streamer y podcaster; Eugenio Tironi, sociólogo y consultor en comunicación política; y Beatriz Sánchez, periodista, ex convencional constituyente y ex candidata presidencial. En su planteamiento, Iglesias abordó la falta de pluralidad, la necesidad de democratizar los medios ya que finalmente son éstos los que tienen el poder político de las sociedades democráticas actuales, con modelos y estructuras institucionales neoliberales. Es, sostiene, precisamente el poder que tiene la dictadura mediática de organizar y jerarquizar los temas que se deben discutir en la contingencia política y contra los que tiene que luchar la izquierda y donde es imposible ganar la batalla ideológica. En su presentación, Iglesias afirmó que después de la dictadura, el neoliberalismo ha logrado “constitucionalizarse tanto en lo ideológico, como en lo jurídico, y que las fuerzas políticas de la izquierda ya no puedan ni en el mejor de sus sueños, plantear nada que se parezca a un programa de transformación de la realidad en un sentido socialista, sino que genéricamente todos los programas políticos de todas las izquierdas que se presentan las elecciones en cualquier país occidental, son básicamente programas de redistribución de la riqueza”. Precisó que “ya no hay ninguna izquierda que se presente a las elecciones que diga queremos construir el socialismo a partir de reformas en el marco de la legalidad liberal. Esto en Chile se convirtó en un paradigma que definía lo posible que es probablemente lo que signifique, perdón por la redundancia, como significante la palabra Concertación, la imposibilidad de gobernar un país sin llegar a consensos con la derecha“. Puntualizó que “esto definió la política chilena durante mucho tiempo, creo que definió también la posición tanto del Frente Amplio como del Partido Comunista y creo que es una tensión que está permanentemente en los debates que siguen teniendo en este país. La manera en la que en el mundo entero miramos no tanto el estallido social, sino que en Chile hay un elemento fascinante y es que el estallido social tendría traducciones institucionales”, pero que también se traduce en la elección de Gabriel Boric y la historia de Apruebo Dignidad en las últimas elecciones presidenciales en el país, acotó. En este escenario, Iglesia se refirió al problema que enfrenta el Gobierno en un país donde no existe pluralismo informativo. “En condiciones democráticas los medios de comunicación son el terreno fundamental de la política, quizá en un contexto de guerra el campo de batalla sea el terreno fundamental de la política, pero en contextos democráticos el espacio ideológico que media entre los ciudadanos y su momento de ejercicio más obvio de su poder político que es el voto de los procesos electorales,en ese contexto, son los medios de comunicación, los mediadores fundamentales. Y los medios de comunicación, lejos de ser una suerte de actores neutrales, meros transmisión de la información, son básicamente grandes aparatos ideológicos. Grandes aparatos de valores que son capaces ,no solo de organizar los temas de la discusión, sino de jerarquizar esos temas y convertirse en los actores políticos más importantes”, expuso el ex vicepresidente de España. Iglesias añadió que a su juicio, en los países donde no hay pluralidad de los medios de comunicación, “la izquierda tiene enormemente difícil lograr sus objetivos cuando está en el gobierno y si no se abre un debate sobre la necesidad de democratizar el poder mediático, igual que sea democratizado del poder electoral o el poder económico a través de las legislaciones fiscales, es muy difícil que podamos hablar de democracia plena si no hay pluralidad de los medios de comunicación. Los déficits democráticos son absolutamente insoportables y no se está compitiendo en igualdad de condiciones. Un sistema que permita o que identifique la libertad de información con el derecho de los multimillonarios a ser propietarios en general de empresas poco rentables económicamente como televisiones, radios o periódicos, es un sistema enormemente limitado. A mi juicio, es necesario que la izquierda tenga este debate sobre la necesaria democratización del poder mediático como condición de posibilidad para que la democracia funcione con condiciones de calidad aceptables”.

“La izquierda puede ganar elecciones y que la izquierda puede ganar la batalla a sus adversarios mediáticos cuando se da en un contexto de blitz (bombardeos), cuando digamos que se producen eventos sociales a mucha velocidad, como un estallido social, incluso como una campaña electoral, pero cuando el debate o la pelea ideológica se estabiliza en el tiempo es prácticamente imposible que la izquierda pueda doblegar a quien tiene el poder de organizar y jerarquizar los temas”, sostuvo en parte de su exposición Pablo Iglesias, ex vicepresidente de España y fundación de PODEMOS en el Foro sobre medios de comunicación y conflicto político organizado por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. En el evento también participaron Ana María Castillo, profesora de la U. de Chile; Nicolás Copano, periodista, streamer y podcaster; Eugenio Tironi, sociólogo y consultor en comunicación política; y Beatriz Sánchez, periodista, ex convencional constituyente y ex candidata presidencial. En su planteamiento, Iglesias abordó la falta de pluralidad, la necesidad de democratizar los medios ya que finalmente son éstos los que tienen el poder político de las sociedades democráticas actuales, con modelos y estructuras institucionales neoliberales. Es, sostiene, precisamente el poder que tiene la dictadura mediática de organizar y jerarquizar los temas que se deben discutir en la contingencia política y contra los que tiene que luchar la izquierda y donde es imposible ganar la batalla ideológica. En su presentación, Iglesias afirmó que después de la dictadura, el neoliberalismo ha logrado “constitucionalizarse tanto en lo ideológico, como en lo jurídico, y que las fuerzas políticas de la izquierda ya no puedan ni en el mejor de sus sueños, plantear nada que se parezca a un programa de transformación de la realidad en un sentido socialista, sino que genéricamente todos los programas políticos de todas las izquierdas que se presentan las elecciones en cualquier país occidental, son básicamente programas de redistribución de la riqueza”. Precisó que “ya no hay ninguna izquierda que se presente a las elecciones que diga queremos construir el socialismo a partir de reformas en el marco de la legalidad liberal. Esto en Chile se convirtó en un paradigma que definía lo posible que es probablemente lo que signifique, perdón por la redundancia, como significante la palabra Concertación, la imposibilidad de gobernar un país sin llegar a consensos con la derecha“. Puntualizó que “esto definió la política chilena durante mucho tiempo, creo que definió también la posición tanto del Frente Amplio como del Partido Comunista y creo que es una tensión que está permanentemente en los debates que siguen teniendo en este país. La manera en la que en el mundo entero miramos no tanto el estallido social, sino que en Chile hay un elemento fascinante y es que el estallido social tendría traducciones institucionales”, pero que también se traduce en la elección de Gabriel Boric y la historia de Apruebo Dignidad en las últimas elecciones presidenciales en el país, acotó. En este escenario, Iglesia se refirió al problema que enfrenta el Gobierno en un país donde no existe pluralismo informativo. “En condiciones democráticas los medios de comunicación son el terreno fundamental de la política, quizá en un contexto de guerra el campo de batalla sea el terreno fundamental de la política, pero en contextos democráticos el espacio ideológico que media entre los ciudadanos y su momento de ejercicio más obvio de su poder político que es el voto de los procesos electorales,en ese contexto, son los medios de comunicación, los mediadores fundamentales. Y los medios de comunicación, lejos de ser una suerte de actores neutrales, meros transmisión de la información, son básicamente grandes aparatos ideológicos. Grandes aparatos de valores que son capaces ,no solo de organizar los temas de la discusión, sino de jerarquizar esos temas y convertirse en los actores políticos más importantes”, expuso el ex vicepresidente de España. Iglesias añadió que a su juicio, en los países donde no hay pluralidad de los medios de comunicación, “la izquierda tiene enormemente difícil lograr sus objetivos cuando está en el gobierno y si no se abre un debate sobre la necesidad de democratizar el poder mediático, igual que sea democratizado del poder electoral o el poder económico a través de las legislaciones fiscales, es muy difícil que podamos hablar de democracia plena si no hay pluralidad de los medios de comunicación. Los déficits democráticos son absolutamente insoportables y no se está compitiendo en igualdad de condiciones. Un sistema que permita o que identifique la libertad de información con el derecho de los multimillonarios a ser propietarios en general de empresas poco rentables económicamente como televisiones, radios o periódicos, es un sistema enormemente limitado. A mi juicio, es necesario que la izquierda tenga este debate sobre la necesaria democratización del poder mediático como condición de posibilidad para que la democracia funcione con condiciones de calidad aceptables”.