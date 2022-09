a2fe9e5f15

Nacional Política Pese a críticas a su gestión, fiscal Jorge Abbott dejó su cargo con la convicción de haber actuado con “decisión frente al delito” El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, señaló que el legado de Abbott deja mucho que desear porque desde su instalación hubo un intento por tapar casos escandalosos relacionados con política y dinero. Osciel Moya Plaza Viernes 30 de septiembre 2022 16:00 hrs.

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, enfrentó una serie de cuestionamientos a su gestión, en el marco de la ceremonia de cierre de gestión 2015-2022 que cumple este sábado 1 de octubre al cumplir 75 años de edad. “Cuando asumí la conducción de la Fiscalía Nacional hace ya siete años, Chile era un país distinto”, partió señalando quien fuera la tercera persona en asumir el rol de fiscal nacional, tras las gestiones de Guillermo Piedrabuena y Sabas Chahuán. Aseguró que “hemos actuado con entereza y decisión frente al delito“, y que “en las últimas décadas hemos asistido a un dramático deterioro de la legitimidad de la democracia y de sus instituciones“. “En numerosas ocasiones hemos escuchado críticas desinformadas y también malintencionadas respecto a los fiscales y el resultado de investigaciones de alto interés”, expresó, ante las reacciones que tuvieron algunas medidas judiciales, como las conocidas clases de ética a las que fueron sometidos los controladores del grupo Penta. Al término de la ceremonia que contó con la presencia de las máximas autoridades de los organismos pertenecientes al Sistema de Justicia Penal y de Seguridad Pública, Abbott respondió a una serie de consultas relacionadas a su gestión como el financiamiento ilegal de la política, la persecución a los grandes empresarios, como el caso Cascada o SQM y los casos de corrupción en la implementación de la ley de pesca, conocida como Ley Longueira y la condena del ex senador Jaime Orpis. Sobre el tema de las clases de ética con que se condenó a los empresarios Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano en el caso Penta, el fiscal afirmó que esa fue una decisión de los tribunales y no de los fiscales. “Se ha faltado la verdad respecto de la situación de sobre las causas del financiamiento irregular de la política. Hacen una afirmación que es falsa en término de que el Ministerio Público tiene alguna responsabilidad en lo que dice relación con con las clases de ética para quienes fueron sometidos los empresarios que fueron objeto de un procedimiento abreviado y condenados a una pena de cuatro años”, indicó el ex fiscal. Precisó que “la clase de ética fue una condición que impuso el juez de la causa, no el Ministerio Público. El Ministerio Público no tuvo ninguna incidencia en esa forma de cumplir la pena sustitutiva que está aplicando el tribunal, pero se afirma categóricamente que ha sido el Ministerio Público el que ha resuelto el conflicto con clases de ética y eso no es efectivo”. Recordemos que conocido los fallos en los casos Penta y SQM, parlamentarios de izquierda acusaron al jefe del Ministerio Público de intervenir en la sentencia. Al respecto diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, señaló que el legado de Abbott deja mucho que desear porque desde su instalación hubo un intento por tapar casos escandalosos relacionados con política y dinero. “La gestión del fiscal Abbott deja bastante que desear. Nosotros desde el comienzo vimos en su instalación un intento de echar tierra a una serie de casos que fueron tremendamente escandalosos en la política chilena en la vinculación entre política y dinero. Los casos que todo recordamos, Penta, Soquimich, etc. En el cual desde que él llegó habló de apurar esas causas y de no generar problemas al Poder Legislativo y el mundo político”, indicó el parlamentario Recordó que por eso “presentamos junto a otros diputados y diputadas una acción para removerlo de su cargo finalmente, cosa que finalmente no sucedió creo que tuvo claramente la profesión de varios supremos y lamentablemente a pesar del escándalo que había sido su instalación, con almuerzos privados con algunos senadores que estaban involucrados en causas ,y una serie de otras situaciones irregulares, él siguió ahí. Yo espero que con su su salida termine un capítulo que desde mi punto de vista fue un capítulo oscuro de la fiscalía, del Ministerio Público y que podamos entrar una etapa en la que realmente se investigue cualquier situación que involucre a quien involucre sancionando del modo que corresponde por parte de la justicia” Cabe destacar que Jorge Abbott, fue designado como fiscal nacional en 2015 por la ex Presidenta Michelle Bachelet y entre las polémicas que son parte de su gestión, también se destaca el caso Operación Huracán, donde se criticó el accionar del ministerio público en el escándalo sobre el montaje contra comuneros mapuche. Tras realizar su discurso se oficializó su salida de Abbott y quedó como fiscal nacional suplente el abogado y persecutor de la región de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez.

