Política Proceso Constituyente Diputada Francesca Muñoz afirma que Rechazo volvería a ganar en nuevo plebiscito La parlamentaria de RN aseveró que de realizarse otro referéndum constitucional este sería rechazado e incluso podría "superar el 62%", teniendo en cuenta como se está llevando a cabo el diálogo por una nueva carta magna en el Congreso. Diario UChile Sábado 1 de octubre 2022 16:57 hrs.

La diputada por Renovación Nacional, Francesca Muñoz, habló respecto a las conversaciones que se están dando en el Congreso por un nuevo acuerdo constitucional. En ese contexto, la parlamentaria aseveró que “así como se está construyendo el nuevo proceso constituyente, entre 4 paredes, el rechazo se mantendría o inclusive puede superar el 62% porque se necesita escuchar a la ciudadanía, ya que se debe tener claro un diagnóstico de los hechos que nos llevaron a esto”. Sumado a lo anterior, Muñoz mencionó que “hay algunos sectores que quieren las mismas reglas o similares al del proceso anterior y por lo tanto el resultado será el mismo”. “La única diferencia serán los millones que se gastarán en un proceso que no está escuchando a la ciudadanía, inclusive no están considerando realizar un plebiscito de entrada para consultar si se quiere o no un nuevo proceso o reformas”, expresó la diputada, además de indicar que en el primer proceso constituyente fueron utilizados $22.000.000 millones. Cabe recordar que los diálogos en el poder Legislativo continuarán la próxima semana, en un acuerdo donde los puntos en común han sido difíciles de hallar. Prontamente además se cumplirá un mes desde que la opción Rechazo triunfó en el referéndum constitucional. Foto: Agencia Aton.

