Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Claudia Pascual y conversaciones por nueva Constitución: “Lo que no puede ser es que se nos exija solo a nuestro sector ceder y Chile Vamos no ceda nada” La legisladora afirmó que “ha mejorado el tono” de las conversaciones para la continuación del proceso constituyente. Sin embargo, manifestó sus reparos sobre la opción de extender al debate la propuesta de la oposición respecto a temas de seguridad. Diario UChile Domingo 2 de octubre 2022 10:06 hrs.

Fue a través de una reunión bilateral entre el oficialismo y la oposición que se concluyeron por esta semana los avances respecto de las conversaciones sobre el proceso constituyente. Previamente, la jornada del jueves los partidos políticos se reunieron en la sede del Congreso en Santiago en la que definieron los puntos principales a resolver de cara a la elaboración de la nueva Constitución, que tienen que ver con el sistema electoral con que se escogerán a los representantes del órgano redactor, el rol del comité de expertos y los principios orientadores o “bordes” del proceso. De modo que dichas materias serán abordadas por todas las fuerzas con representación parlamentaria el próximo lunes 3 de octubre. En entrevista con Radio Universidad de Chile, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, evaluó positivamente la evolución de las negociaciones, señalando que “ha mejorado el tono y la convicción de tener que ser, sin ánimo de soslayar las diferencias, más coadyuvante en la escucha y en el cómo transmitir lo que uno quiere”. “Desde ese punto de vista es un avance, hay una explicitación cada vez más clara tanto de partidos de Chile Vamos como de los distintos partidos que respaldamos al Gobierno, más la Democracia Cristiana en un documento conjunto que entregamos”, expresó. En todo caso, fue clara en señalar que “hay diferencias que son claras y tenemos que seguir conversando porque Chile Vamos insiste en instalar que los bordes de su primer documento, hoy día se allanan a decir que sean principios o bases, tiendan a ir a la definición de contenidos propiamente tal de cosas sustantivas que debieran estar en el debate deliberativo versus nuestro documento que plantea que esos principios sean institucionales y, por lo tanto, una cosa es dar la certeza de que no se refunda todo, pero otra cosa es meterse ya de frentón en el debate mismo de lo que debiera ser el órgano redactor”. Por lo que para la también ex ministra “lo que no puede ser es que finalmente se nos exija solo a nuestro sector ceder y Chile Vamos no ceda nada, hay que buscar mayor conversación”. También valoró la incorporación de un sector de la Democracia Cristiana en las conversaciones, especialmente luego que la tienda- a través del senador designado Francisco Huenchumilla- suscribiera a la propuesta unificada de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. “Es muy bueno que después de las primeras reuniones, en donde cada uno de los partidos por separado manifestó sus expectativas, sus primeras propuestas, había muchas coincidencias. Había muchas coincidencias en los partidos de la derecha, más allá de Chile Vamos, y en todos los demás partidos también. Por lo tanto, me parece que es bien importante que ellos se hayan incorporado en ese debate de tratar de articular más fuerzas todavía con una voz más coincidente”, dijo. Sobre la participación de la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, en la reunión del pasado jueves, la legisladora manifestó que “nos parece muy bien que esté el Gobierno porque esto significa reconocer que efectivamente cualquier gobierno, no solo este, tiene un papel fundamental como colegislador. Cuando el Gobierno acompaña estas conversaciones, no las mandata, no las dirige, permite que también esté atento a los tiempos, a los estados anímicos, a las voluntades para configurar los distintos espacios en que se está dando el acuerdo”. Además, planteó que “no hay que olvidar un tema bastante importante para todo el proceso que viene, que implica no solo legislaciones de un acuerdo de reforma constitucional, sino que también hasta presupuestaria, si hay que llevar a cabo nuevas elecciones se tienen que incluir en las leyes de presupuesto y eso no lo mandata el Parlamento solo, si el financiamiento es de única y exclusiva iniciativa del Ejecutivo”. Con todo, la legisladora evitó profundizar sobre los plazos con que debiera concretarse un acuerdo entre las fuerzas políticas; sin embargo, dijo esperar que en las próximas reuniones “avancemos más aceleradamente en cosas más concretas cosa de efectivamente ir generando un debate cada vez más acotado en tiempo para poder responder a aquello. Qué fecha exacta no me atrevo a decirle porque cada vez que se apuesta a una parece que, hasta porque no resulte, no se llega acuerdo”. Finalmente, sobre la propuesta de Chile Vamos a extender el proceso constituyente a materias tales como la seguridad pública y económica, la senadora Claudia Pascual comentó que “a mí me parece que nadie es dueño de la preocupación por estos temas tan complejos que se viven. Por lo tanto, colocar esto de forma paralela, debatiéndose en el mismo espacio donde se está tratando de llegar a un acuerdo constitucional creo que no ayuda, más bien entorpece. Todos estamos preocupados por esa situación, todos tenemos la voluntad y el tiempo del debate de eso es en el propio Parlamento”.

