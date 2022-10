Aborto sin causales: Oposición busca sofocar proyecto del Gobierno comprometiendo diálogos constituyentes

Diversos cuestionamientos ha recibido la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, luego que afirmara que el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley que legalice el aborto sin causales. Según consignó la secretaria de Estado, la cartera ha propiciado una discusión social sobre la materia y en ello, una conversación respecto a “cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer”, dadas las resistencias que hay en el Congreso sobre la iniciativa.

Cabe destacar que en el país, el aborto está permitido bajo las causales de riesgo materno, inviabilidad fetal y violación, las que se contemplan en la ley 21.030. Las carteras de Mujer y Salud anunciaron que revisarán los reglamentos e implementación de la norma, dadas las múltiples denuncias que han hecho instituciones y organismos sobre las dificultades que tendrían las mujeres para acceder al procedimiento.

Pero así como reconoció Orellana, el aborto sin causales es una iniciativa de difícil viabilidad en el Congreso. Esta mañana parlamentarios de la Democracia Cristiana adelantaron que buena parte de la colectividad se manifestará en rechazo a la medida. Así lo afirmó la diputada Joanna Pérez, quien en agosto del año pasado votó en contra a la idea de legislar el proyecto que despenalizaba el aborto en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara.

“Chile habló claro en muchas materias y también desde el punto de vista de ciertas ideologías que querían instalar (…) Yo tuve la valentía en el Congreso de votar en contra de un mal proyecto que era y decía que era un aborto libre y gratuito y seguro en circunstancias que no lo era y por lo tanto, tampoco lo vamos a apoyar de manera como lo está proponiendo hoy día la ministra de la Mujer“, afirmó.

En ese sentido indicó que “la Democracia Cristiana va a trabajar por los temas que a la ciudadanía le interesan y que ha puesto como prioridad; seguridad ciudadana y reactivación económica, y los otros temas, el Gobierno tendrá que ver dónde consigue los votos para tener reforma tributaria, para tener pensiones, pero claramente en estos temas no nos va a tener los votos de la mayoría de la bancada de la Democracia Cristiana”.

En la UDI, criticaron los dichos de Orellana y comprometieron los diálogos sobre la reanudación del proceso de redacción de una nueva constitución que llevan los partidos con representación parlamentaria. “Vamos a seguir conversando en el tema constituyente, pero nos parece que son situaciones que van de alguna manera generando algún ambiente que se empieza a opacar bastante. Es un tema que significa una cuestión tan importante en la agenda de la UDI como es la defensa al derecho de la vida”, señaló el presidente del partido, Javier Macaya.

En tanto, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, afirmó que un proyecto de aborto sin causales “cambia el eje del tono del diálogo. La verdad es que para nosotros es mucho más difícil sentarnos a conversar cuando tenemos un Gobierno que lo que está haciendo es buscar el camino del enfrentamiento, en un tema doloroso, en un tema donde hoy existe el aborto en tres causales, más allá de que nosotros lo hayamos votado en contra“.

“Por tanto, genera un enfrentamiento completamente innecesario, queremos saber qué está detrás de esta estrategia que nos parece errática y provocadora”, añadió.

Desde Renovación Nacional, la diputada Sara Concha aseguró que la discusión del abortó ya está regularizada en el país a través de las tres causales, por tanto exigió a la ministra abocarse a otras prioridades. “Le pediría al Gobierno, y en específico a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, que pueda ocupar ese tiempo en realizar políticas públicas que vayan en directo beneficio de la mujer, entendiendo que estamos viviendo un tiempo post pandemia, en que la salud mental se ha visto realmente afectada”, exhortó.

En tanto, su correligionaria en el Senado, María José Gatica, aseguró que un proyecto de aborto sin causales no tiene los respaldos necesarios en el Parlamento. “Mi llamado al Gobierno es a que no pierda el tiempo enviando un proyecto de aborto que no tiene apoyo en el Senado y que derivará en una discusión que no tiene realismo político”, afirmó y emplazó a Orellana a que “invierta el tiempo en temas que realmente son importantes, como es el postnatal de emergencia que acaba de vencer el 30 de septiembre y que tiene a miles de mujeres en la incertidumbre sobre lo que va a ocurrir con el cuidado de sus pequeños lactantes”.

Réplica del Gobierno

Requerida por esta materia, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, precisó que lo anunciado por la ministra Orellana fue la apertura de un debate relativo a la interrupción voluntaria del embarazo y si bien reiteró que el proyecto no se presentará durante este año, aseguró que si se ingresará en el marco de esta administración. “Es un compromiso de programa de Gobierno y nosotros estamos aquí para cumplir”, señaló.

“Cada proyecto tiene su tiempo y su conversación. Nosotros establecimos las prioridades para este año en cuanto a lo legislativo estamos avanzando en reforma tributaria que contó con un diálogo previo, estamos avanzando en las 40 horas, estamos avanzando en agenda de seguridad, en la agenda de reactivación y avanzaremos también a través de la presentación de agenda previsional”, acotó.

En cuanto a las reacciones de la oposición, la secretaria de Estado acusó “una falsa polémica respecto a declaraciones que fueron bastante claras de parte de la ministra de la Mujer y Equidad de Género” y recordó que “la discusión sobre la interrupción involuntaria del embarazo, y en eso tanto la fiscalización para que se cumplan las tres causales, como el debate que está en nuestro programa”, nace del proyecto de derogación del aborto que presentó el Partido Republicano.

“Quisiera poner en contexto por qué estamos hablando de la interrupción del embarazo y esto surge por las aberrantes declaraciones de un parlamentario de ultraderecha, el diputado Urruticoechea que trató de instalar con una misoginia la verdad preocupante que las mujeres no se desviolaban y pretendió a través de una iniciativa hacer retroceder en las conquistas que hemos tenido las mujeres. En ese contexto la ministra fue muy clara en decir que no vamos a permitir que un grupo de parlamentarios haga retroceder avances históricos para las mujeres”, indicó.

En cuanto al diálogo sobre el aborto que ha propiciado la ministra Orellana, Vallejo aseveró que “ningún demócrata en nuestro país en pleno siglo XXI puede oponerse a que se abran espacios de diálogo sobre lo que es la salud de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos”.

“Eso es lo que está haciendo nuestro Gobierno de forma responsable, al mismo tiempo que trabaja intensamente por combatir toda forma de violencia hacia las mujeres y por eso, en la ley de presupuesto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género ha sido muy enfática en señalar que se materialicen ahí también las voluntades del Gobierno para combatir la violencia, y eso se expresa en planes y programas para la protección de las mujeres como también la implementación del control telemático en el caso de que, cuando las mujeres denuncian, pueda cumplirse las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento de los agresores”, sostuvo.

“Estamos trabajando en la prioridad que tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres mientras tanto también el Gobierno a través de la ministra de la Mujer y Equidad de Género abre una diálogo sobre cómo avanzar, en la realidad de nuestro país, en un compromiso que es programático y sobre el cual entre otras cosas también logramos una aprobación como Gobierno y salimos electos y electas”, concluyó la ministra Vallejo.

Otras mociones

Desde la bancada feminista Julieta Kirkwood, han anunciado que llevarán adelante un proyecto de reforma constitucional que garantice derechos sexuales y reproductivos, vale decir, que incluya la perspectiva de género al derecho a la salud. De ello ha dado cuenta la diputada comunista y presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, Carolina Tello.

“Sentimos que es el momento de evitar cualquier tipo de relativización que se busque hacer en materia de derechos y de género”, afirmó, criticando el proyecto de Republicanos que busca derogar el aborto y la declaraciones sobre las mujeres que han sufrido violación. “Es muy importante entender que hechos como éstos atentan contra derechos que han costado años especialmente en derechos fundamentales en que las mujeres fuimos excluidas”, añadió.

En cuanto a las declaraciones de la ministra de la Mujer, Tello dijo coincidir con Orellana en la necesidad de reforzar “los protocolos existentes para garantizar la correcta aplicación de la ley del aborto en 3 causales, para así poder garantizar efectivamente los derechos de mujeres y niñas que lo requieren” y en la importancia de abrir el debate sobre el aborto libre en el país.

Imagen: Agencia ATON.