Nacional Política Huelga en farmacias Salcobrand y Ahumada afectará venta de medicamentos a pacientes GES Los diputados de la Comisión de Salud apoyaron a los trabajadores de las cadenas de farmacias que votaron la huelga que se podría concretar en los próximos días y llamaron a los empresarios a abrir el diálogo y responder a demandas legítimas. Osciel Moya Plaza Lunes 3 de octubre 2022 16:05 hrs.

“Esta es una huelga sin precedentes no solo para los trabajadores, sino para la comunidad, para los miles de pacientes, especialmente en Salcobrand que tiene un convenio de exclusividad con cinco de las más grandes Isapres del país, que producto de la indolencia de nuestro empleador no van a adquirir sus medicamentos para dar continuidad a sus tratamientos crónicos, todos los pacientes GES”. Así lo expresó el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias y presidente del Sindicato N°2 de Salcobrand, Mauricio Acevedo, quien precisó que cerca del 90 por ciento de los empleados de esta cadena de farmacias rechazaron la oferta de la empresa, que consistía en 90 pesos de movilización y 380 de colación, por lo que harán efectiva la huelga legal, medida de fuerza que también se llevará acabo en Farmacias Ahumada y que se podría materializar en los próximos días. Este lunes, los trabajadores recibieron el apoyo de las y los diputados de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino, Ana María Gazmuri, Karol Cariola, Helia Molina y Patricio Rosas. El dirigente sindical denunció que “estas cadenas de farmacias siguen lucrando con el incentivo perverso a la venta de medicamentos. Una crueldad, especialmente por la inflación que afecta a miles de trabajadores del país y la economía familiar, que con los altos costos de los medicamentos se hacen imposible poder adquirirlos”. Acevedo indicó que el gobierno tiene la obligación de fiscalizar “el pago de incentivos a la venta de medicamentos y de productos que la gente no necesita, porque esas son las estructuras de sueldo que se han impuesto desde los meses más crueles de la pandemia, con los nuevos modelos de contratos en función del pago de estos incentivos”. Por su parte, la diputada del PC Karol Cariola, junto con expresar su apoyo a los trabajadores indicó que el hecho que “no se llegue acuerdo con los trabajadores, que no se haga atención a demandas tan básicas como la que se están planteando, nos parece que no sólo es un desconocimiento de la labor que los trabajadores de la farmacias tienen en la salud de nuestro país. Como lo dijo el dirigente, lo que se pone en riesgo respecto de las coberturas GES en el ámbito privado, pero también en particular lo que significa que las farmacias privadas en Chile paralicen la totalidad de la atención de la salud en el país. Nosotros sabemos que gran parte de la cobertura de medicamentos la entregan las farmacias, esa es una realidad, mientras Chile no tenga una política de acceso a los medicamentos distinta a la que tenemos el día de hoy”. La diputada hizo un llamado a los “dueños de las grandes cadenas de farmacias. Ellos saben que la cantidad de recursos y utilidades que obtienen a propósito de la venta de medicamentos es tremendo. Saben que incluso todavía se sigue incumpliendo las normas que establecimos hace un tiempo que es la llamada ‘canela’ y lamentablemente de esto todavía no asumen su responsabilidad”. En tanto, el presidente de la comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomarsino (PR), afirmó que la huelga de estas cadenas de farmacias es parte de un lucha por mejoras en sus condiciones laborales en el contexto de un país donde la inflación está afectado a todos los chilenos. Además, subrayó que la movilización se da en un momento en que una de las “farmacias tiene convenios de exclusividad con varias Isapres y pone presión a esta cantidad de 67 mil garantías de oportunidad GES vencidas y esperamos que el Ministerio de Salud pueda ayudar para que estos riesgos se eviten”, puntualizó.

