Política A una semana de su votación en sala: aumenta presión para que el Senado ratifique el TPP11 Durante la jornada de este martes se llevó a cabo un extenso debate en el que los parlamentarios entregaron su postura respecto de este acuerdo comercial que el próximo 11 de octubre se votará en la Cámara Alta. Daisy Castillo Triviños Martes 4 de octubre 2022 20:58 hrs.

Cuatro horas estuvieron los senadores durante la jornada del martes, debatiendo sobre la ratificación del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, conocido como (CPTPP o TPP-11). Este acuerdo comercial ha sido ratificado por Australia, Canadá, México, Japón; Nueva Zelanda; Perú; Singapur; Vietnam y Brunei. Sólo falta que lo haga Malasia y Chile. Si bien en 2019 la Cámara de Diputados aprobó el TPP11, su discusión en el Senado se ha postergado por cerca de tres años, hasta el próximo martes 11 de octubre, día en que la Cámara Alta se pronunciará sobre la iniciativa. El senador de la Democracia Cristiana (DC), Matías Walker, quien es partidario del TPP11, sostuvo que es necesario esperar los side letters, documentos que reflejan un entendimiento común de las partes sobre ciertas disposiciones. Sin embargo, hizo hincapié en que estos no crean obligaciones jurídicas adicionales o distintas a las contenidas en el acuerdo, de manera que no hay razón para dilatar el apoyo y ratificación del bloque comercial. “Es más, éstas (cartas complementarias) ya se han celebrado y pueden celebrarse durante toda la vigencia de cualquier Tratado, por lo que tomar como recurso las llamadas cartas complementarias, sólo responde a maniobras dilatorias que obstaculizan la necesaria puesta en vigor de este importante Tratado”. Asimismo, Walker, aprovechó su intervención para enviarle un mensaje al Gobierno, recordándole que “nunca un Presidente de la República ha dejado de promulgar un Tratado y, por lo tanto, depositar este instrumento en las instancias internacionales, con una sola excepción como fue (Augusto) Pinochet, respecto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos… Yo espero que este gobierno no lleve a cabo la misma maniobra dilatoria de Pinochet y si este Tratado es aprobado en el Senado, el Presidente cumpla con la voluntad soberana manifestada en este Congreso”. Hay que señalar que la sesión sobre el TPP11 de este martes estuvo cargada de tensión entre los legisladores y acompañada de emplazamientos hacia el Ejecutivo. El senador independiente Karim Bianchi emplazó al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Miguel Ahumada, para que respondiera si con este bloque comercial, los inversionistas extranjeros comenzarán a demandar al Estado chileno. “Si él puede afirmar o no, si al realizar una reforma estructural, por ejemplo, en materia de pensiones, de salud, en materia ambiental, inversionistas extranjeros pueden demandar al Estado por altos montos en base a sus expectativas futuras de utilidad, generando un costo que podría ser inabordable para el Fisco y que va a terminar restringiendo cualquier tipo de reforma”. Karim Bianchi también habló sobre cómo, a su juicio, llega ahora el tratado del TPP11, luego del plebiscito del 4 de septiembre. “Hay un sector que se arroga el triunfo que es mucho más que ese sector y quiere poner “la pata encima” al Gobierno, entonces, tira este tema del TPP11 y el Gobierno tuvo el error o la omisión de decir, en su momento, que lo vea esto el Senado, porque la verdad es que en el Senado, quizás tuvo la expectativa de contar con la confianza de quienes son aliados, pero en realidad más que aliados tienen interés en ciertas cosas”. Bianchi afirmó que luego del error del Gobierno, “vimos que aparecieron dos PPD, dos DC, dos socialistas y que unos tiraban para que esto avance y, otros, para que no. Ésa es la verdad, no es que la derecha fuera tan inteligente de pedir que esto se vea y no fue así, porque contaban con la complicidad de otro sector”.

