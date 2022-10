6d8dcb16df

b2b8202506

Nacional Política Bancada PC insiste en acuerdo que coloca a Karol Cariola en la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas El diputado Boris Barrera recordó que existe un documento firmado por todos los partidos políticos incluyendo a la DC y el PDG que ahora podrían desconocer las tratativas que permitían que Cariola sucediera a Raúl Soto a partir del 22 de octubre. Diario Uchile Martes 4 de octubre 2022 13:02 hrs.

Compartir en

Molestia existe en la bancada de diputados del Partido Comunista luego que se cuestionara la posibilidad de que Karol Cariola asuma la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas a partir del próximo 22 de octubre. La posibilidad que la legisladora comunista llegue a reemplazar a Raúl Soto se alcanzó en el denominado acuerdo de gobernabilidad de la cámara baja del 10 de marzo pasado, donde se determinó que las presidencias de los próximos cuatro años estarían divididos en periodos de seis meses. El primero sería el PPD Raúl Soto, luego Cariola para luego ser sucedida a partir de junio de 2023 por un representante de la DC. Pero el acuerdo es cuestionado precisamente por la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, colectividad que también suscribió el documento firmado en marzo. Esto porque a raíz de la llegada de Cariola al comando de Apruebo Dignidad durante la campaña por el plebiscito de salida del proceso constituyente, algunos sectores de ambos partidos cuestionaron la representatividad de la diputada comunista. Esta posición se habría reforzado luego que el 4 de septiembre el Rechazo se impuso ampliamente. Ante el escenario, el jefe de la bancada de diputados del PC, Boris Barrera, expresó que “son rumores. Nadie nos ha planteado de manera formal algo”. Sin embargo, el parlamentario mostró el documento firmado por los representantes de todos los partidos, incluidos los de la DC y el PDG. “Todos conociendo esos nombres firmaron este acuerdo”, precisó Barrera. Al recordar las conversaciones con los dirigentes del PDG en su sede, Barrera señaló que lo primero que les señalaron fue que no tenían certezas de negociar con los partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático “porque ustedes no cumplen los acuerdos”. “Eso fue lo primero que nos dijeron: ‘ustedes no cumplen los acuerdos’. Y claro, está la experiencia del periodo anterior cuando algunos parlamentarios y parlamentarias no cumplieron el acuerdo cuando el voto era secreto. Nadie supo quién lo hizo, nadie supo quién fue el que no lo cumplió”, recordó Barrera respecto a lo ocurrido en la anterior legislatura. Esta situación llevó a que se perdiera la presidencia de la Cámara, destacó el parlamentario, quien agregó que terminó por dejar en las mismas presidencias las comisiones de la institución legislativa. “Yo espero que en post de la transparencia, de cuando uno da la palabra, porque uno dio la palabra el 10 de marzo y dijo ‘esto no está sujeto a nada’, porque eran partidos que tenían distintas posiciones políticas en hartos temas, tenemos muchas diferencias. Por lo tanto era difícil llegar a un acuerdo que dijera que había que comprometerse a tramitar algunos proyectos o votar de tal forma, cuando sabíamos que venía un plebiscito”, precisó. Pero el resultado del 4 de septiembre habría abierto un nuevo panorama político debido a lo expresivo del resultado a favor del Rechazo. Y si bien la DC y el PDG buscarían hacer cumplir el acuerdo, hay algunos parlamentarios que están abiertos a negociar con Chile Vamos y al menos evitar el cambio de la presidencia comprometido para el próximo 21 de octubre. Ese día se espera que el actual presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas renuncie dando paso a la votación. Y como hoy el voto será público, una de las ideas que se baraja para evitar su salida es que los parlamentarios se ausenten de la sesión impidiendo dar quórum y no dejar que Soto salga de la testera e impidiendo que sea sucedido por Cariola.

Molestia existe en la bancada de diputados del Partido Comunista luego que se cuestionara la posibilidad de que Karol Cariola asuma la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas a partir del próximo 22 de octubre. La posibilidad que la legisladora comunista llegue a reemplazar a Raúl Soto se alcanzó en el denominado acuerdo de gobernabilidad de la cámara baja del 10 de marzo pasado, donde se determinó que las presidencias de los próximos cuatro años estarían divididos en periodos de seis meses. El primero sería el PPD Raúl Soto, luego Cariola para luego ser sucedida a partir de junio de 2023 por un representante de la DC. Pero el acuerdo es cuestionado precisamente por la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, colectividad que también suscribió el documento firmado en marzo. Esto porque a raíz de la llegada de Cariola al comando de Apruebo Dignidad durante la campaña por el plebiscito de salida del proceso constituyente, algunos sectores de ambos partidos cuestionaron la representatividad de la diputada comunista. Esta posición se habría reforzado luego que el 4 de septiembre el Rechazo se impuso ampliamente. Ante el escenario, el jefe de la bancada de diputados del PC, Boris Barrera, expresó que “son rumores. Nadie nos ha planteado de manera formal algo”. Sin embargo, el parlamentario mostró el documento firmado por los representantes de todos los partidos, incluidos los de la DC y el PDG. “Todos conociendo esos nombres firmaron este acuerdo”, precisó Barrera. Al recordar las conversaciones con los dirigentes del PDG en su sede, Barrera señaló que lo primero que les señalaron fue que no tenían certezas de negociar con los partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático “porque ustedes no cumplen los acuerdos”. “Eso fue lo primero que nos dijeron: ‘ustedes no cumplen los acuerdos’. Y claro, está la experiencia del periodo anterior cuando algunos parlamentarios y parlamentarias no cumplieron el acuerdo cuando el voto era secreto. Nadie supo quién lo hizo, nadie supo quién fue el que no lo cumplió”, recordó Barrera respecto a lo ocurrido en la anterior legislatura. Esta situación llevó a que se perdiera la presidencia de la Cámara, destacó el parlamentario, quien agregó que terminó por dejar en las mismas presidencias las comisiones de la institución legislativa. “Yo espero que en post de la transparencia, de cuando uno da la palabra, porque uno dio la palabra el 10 de marzo y dijo ‘esto no está sujeto a nada’, porque eran partidos que tenían distintas posiciones políticas en hartos temas, tenemos muchas diferencias. Por lo tanto era difícil llegar a un acuerdo que dijera que había que comprometerse a tramitar algunos proyectos o votar de tal forma, cuando sabíamos que venía un plebiscito”, precisó. Pero el resultado del 4 de septiembre habría abierto un nuevo panorama político debido a lo expresivo del resultado a favor del Rechazo. Y si bien la DC y el PDG buscarían hacer cumplir el acuerdo, hay algunos parlamentarios que están abiertos a negociar con Chile Vamos y al menos evitar el cambio de la presidencia comprometido para el próximo 21 de octubre. Ese día se espera que el actual presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas renuncie dando paso a la votación. Y como hoy el voto será público, una de las ideas que se baraja para evitar su salida es que los parlamentarios se ausenten de la sesión impidiendo dar quórum y no dejar que Soto salga de la testera e impidiendo que sea sucedido por Cariola.