Nacional Política “Comienzan las innovaciones institucionales”: Karamanos anuncia desvinculación de Integra del cargo de Primera Dama La antropóloga dio cuenta del proceso de modificación estaturaria que está encabezando a fin de que las y los ministros sectoriales designen la presidencia de las fundaciones a su cargo. Con ello se concretaría su salida del Palacio a fin de año. Maria Luisa Cisternas Martes 4 de octubre 2022 14:15 hrs.

La Coordinadora Sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, dio cuenta del primer cambio en el gabinete tradicionalmente conocido como el de la Primera Dama: Su desvinculación de la Fundación Integra. El anuncio que va en la línea de las reformas que Karamanos comprometió al cargo que ha asumido la pareja del jefe de Estado, lo realizó junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana; la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky; el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y los directores ejecutivos de las fundaciones Integra, Prodemu, Artesanías de Chile, FOJI, Chilenter y Tiempos Nuevos.

“Hoy venimos a informar que comienzan las innovaciones institucionales a propósito de que ayer tuviéramos un directorio de Integra donde se aprobó unánimemente la modificación estatutaria que implica que las primeras damas como figura ya no serán quienes presidan el directorio, sino que a continuación sería el ministro de Educación”, informó. Con ello se inicia “un camino en el que las fundaciones restantes transitarán de manera paulatina y representa una innovación institucional que busca probidad y modernización”, indicaron desde la Coordinación Sociocultural, dando cuenta de un proceso de modificación estatutaria para que las y los ministros sectoriales designen la presidencia de las fundaciones con criterio de idoneidad profesional. Ello no contempla ningún cambio asociado al estatuto laboral de los y las trabajadores de las fundaciones, ni afectarán a su presupuesto. “Esto ha sido muy valorado por distintos sindicatos, son siete los de INTEGRA, con orgullo de hecho, a propósito de nuestro compromiso por cumplir con profesionalizar el trabajo y también con generar mayor coherencia entre los distintos niveles jerárquicos de las fundaciones en relación también con el sistema estatal”, añadió Karamanos. Dando cuenta de la labor de quienes la antecedieron, la antropóloga señaló que “el valioso trabajo que hicieron todas las Primeras Damas dio inicio a proyectos con un importantísimo rol público y social. Hoy aseguramos la continuidad de todo eso, fortaleciendo a todas las fundaciones vinculándolas de manera estrecha con los ministerios sectoriales”. Junto a ello informó que “esta etapa de transición va a implicar dedicación, cercanía, acompañamiento, seguir estando con las fundaciones, las y los trabajadores por lo cual estaré principalmente en sus dependencias y no ocuparé el Palacio como oficina“. También confirmó que “el rol institucional de Primera Dama como lo estamos pensando terminaría con estas modificaciones institucionales”. Ahora bien, advirtió que su salida de La Moneda no radicará en su total desvinculación con el Gobierno. “Este proceso no modifica el que yo sea pareja y compañera del Presidente y además militante de un proyecto, así que voy a seguir apoyando a mi Presidente y a mi proyecto político de Gobierno de aquí en adelante desde otros lugares, sin embargo, no desde el espacio institucional de Gobierno“, afirmó. En cuanto a la fecha de su salida, Karamanos indicó que “calculamos que estos procesos van a durar de aquí a fin de año. Sin embargo la prioridad nuestra es respetar los ritmos de las fundaciones así que me paso una o dos semanas, eso va a ser más bien por mi compromiso de responsabilidad de llevar a buen término el proceso de cada una de las fundaciones”. Imagen: Agencia ATON.

