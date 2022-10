6d8dcb16df

Nacional Política Luciano Cruz Coke y Gloria Hutt encabezan listas para postular a la Directiva Nacional de Evópoli La colectividad realizará sus elecciones internas el próximo 22 de octubre, en el que sus militantes tendrán que definirse por el nuevo representante para el período 2022-2024. Diario UChile Martes 4 de octubre 2022 15:09 hrs.

De cara a las elecciones internas del partido, Evópoli presentó las listas que competirán por la dirección de la colectividad para el período 2022-24 y así suceder al actual timonel, Luz Poblete. “Elige Libertad” será la lista presidida por el senador y ex ministro de Cultura y las Artes, Luciano Cruz Coke, junto a Paulina Monti, abogada y encargada de transparencia y relaciones internacionales de la tienda, como secretaria general. Dicha opción también propone al ex director nacional del Sence, Juan Manuel Santa Cruz, como primer vicepresidente/tesorero; a la alcaldesa de Vitacura y ex ministra del Trabajo, Camila Merino, como segunda vicepresidenta; y a la ex convencional y ex intendenta de Aysén, Geoconda Navarrete, como tercera vicepresidenta. En tanto, el ex presidente del Tribunal Supremo, Óscar Olavarría, y Johanna Fernández, fundadora de Evópoli y actual presidenta regional de Atacama, se presentaron como cuarto y quinta vicepresidenta. Otra de las listas corresponde a “Unidos x Evópoli”, presidida por una de las fundadoras del partido y ex ministra de Transportes, Gloria Hutt, como secretario general, Juan Carlos González, ex jefe de gabinete de Hutt, ex jefe legislativo de Pedro Pablo Errázuriz y actual vicepresidente de la Directiva Regional Metropolitana. En la primera vicepresidencia, quedó inscrita María Ignacia Galilea, quien actualmente es la tercera vicepresidenta de la Directiva Nacional y ex presidenta nacional de la Juventud de Evópoli. En tanto, apunta a María José Herrera, concejal por La Reina; María Emilia Undurraga, ex ministra de Agricultura y actual integrante de la Directiva Nacional; Elizabeth Arévalo Pakarati, quien es CORE de Valparaíso representando a la provincia de Rapa Nui; y José Ignacio “Cote” Moreno, jefe de gabinete del diputado, Francisco Undurraga y miembro del Consejo RM de Evópoli, se presentaron como segunda, tercera, cuarta y quinto vicepresidente. También fue presentada la única lista de la Juventud Nacional “Construir Futuro”, liderada por Fefa Ulloa, como presidenta, quien actualmente es la presidenta RM y fue vocera por el Rechazo; Chris Martinez, actual presidente de Coquimbo, como secretario general; Tomás Márquez, ex jefe de gabinete de Geoconda Navarrete, como vicepresidente. Asimismo, fueron inscritos como vicepresidentes, Johan Pérez, actual presidente de Arica y Gustavo Alarcón, actual presidente de O’Higgins. También fueron inscritas las candidaturas a consejeros regionales, directivas regionales y juventud regional.

