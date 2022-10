Diputado Sauerbaum (RN) sobre mesa paralela por nueva Constitución: “Hay que saber respetar a las mayorías”

Renovación Nacional resultó como uno de los partidos damnificados del quiebre que generó la presentación de una mesa paralela para negociar la reanudación del proceso constituyente. Los senadores independientes de la bancada RN, Carmen Gloria Aravena, Alejandro Kusanovic y Juan Castro se desenmarcaron de la conducción que lleva el presidente de la colectividad, Francisco Chahuán, en las tratativas, acusando nula recepción de sus posturas.

Una situación que desdramatizó el senador Manuel José Ossandón, asegurando que la decisión final del partido sobre el acuerdo del Congreso será dirimido por el comité de RN en su conjunto. En tanto, el senador Castro insistió en la crítica hacia la dirección de Renovación Nacional. “Yo no siento que el presidente del partido RN me esté representando, porque él no está escuchando“, dijo a Emol.

En conversación con nuestro medio, el diputado Frank Sauerbaum lamentó que la opinión de los senadores Aravena, Kusanovic y Castro haya fraccionado a la bancada de RN en el marco de los diálogos constituyentes. “Ellos tenían un espacio para hacer valer sus opiniones, pero también hay que saber respetar a las mayorías”, afirmó.

“Cuando se toma un acuerdo hay que saber respetarlo y en ese sentido Renovación, nosotros mismos en la bancada de diputados hacemos permanente reuniones con la secretaría general, con el propio presidente del partido para poder ir avanzando en este proceso y se van tomando acuerdos que son mayoritarios, pero aquí se respeta también a la opinión de la minoría. Todos tenemos derecho a poder expresarnos”, sostuvo.

Así todo el diputado advirtió que “el proceso no ha terminado, todavía seguimos conversando y es importante que todos se sientan representados para que este proceso no tenga los vicios ni los errores que cometió el anterior”.

En cuanto a la cuestionada representatividad de la mesa oficial de negociaciones, la que también ha puesto en entredicho el senador DC, Matías Walker, aduciendo que en la instancia “había más representantes que estuvieron por el Apruebo que por el Rechazo”, el legislador del distrito 19 exhortó a tener tolerancia con la diversidad de opiniones, atendiendo a que la nueva Constitución dejó de ser prioridad para la ciudadanía.

“Claramente aquí hay una situación que no se veía al inicio y hoy día esa situación es que la gran mayoría de los chilenos piensa que el proceso constituyente es un proceso más bien de los políticos y no de la ciudadanía porque la ciudadanía está agobiada con otros problemas, entonces hay senadores que quieren exponer esa situación y yo también la escucho cuando estoy en mi distrito, nadie habla del proceso constituyente, hoy día las prioridades de la gente están en la delincuencia, el crecimiento económico, el empleo, en los problemas de la lista de espera”, señaló.

Consultado por la crisis interna de la Democracia Cristiana y el entorpecimiento que eso pueda generar en los diálogos del Congreso, Sauerbaum consideró que “los partidos se tienen que fortalecer para tener una representatividad adecuada”.

“Eso quiere decir que hay que tener orden porque sino generalmente se transforman en una pelotera y fue justamente lo que sucedió en el proceso constituyente donde había una gran cantidad de independientes que no tenía una línea, ni tenían con quien entenderse”, añadió.

En otras materias, el diputado abordó el giro de Renovación Nacional sobre la obligatoriedad del voto, luego que el secretario general de RN, Diego Schalper, lo declarara como un instransable de la colectividad para acordar la reanudación del proceso constituyente. Al respecto, el legislador reconoció como un error haberse opuesto a la iniciativa.

“Yo mismo voté a favor del voto libre, digamos sin obligación, pero hoy día la situación sobre todo en tema constituyente es tan importante que no podemos dejar de contar con la participación de los chilenos. Creo que hoy día no podemos seguir hablando de derechos sociales sino tenemos un mínimo de deber de poder elegir el procedimiento o el camino que el país va a seguir durante los próximos 40 años y por eso a mi me parece que hoy día es discutible y mucho más serio tomarse el voto obligatorio como una parte de este proceso”, aseveró.

Y agregó que “no podemos seguir tomando decisiones con minorías que son muy frágiles y eso le pasa a todos los gobiernos, porque finalmente todos los Gobiernos anteriores que no han tenido voto obligatorio, a la dos semanas que asumen, tienen una desaprobación salvaje justamente porque no van tomando la opinión mayoritaria, porque con el voto voluntario siempre vota menos del 40 por ciento, un poquito menos del 50, y eso hace que los gobiernos tampoco se fortalezcan y se sostengan en la ciudadanía”.

“Quizás yo reconozco que se pudo haber cometido un error en el voto voluntario, yo mismo lo voté a favor pensando que la ciudadanía era libre de poder elegir, pero finalmente la democracia se va debilitando con ese efecto de menor participación”, cerró.