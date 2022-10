Aldo Mardones sobre Rincón y Walker: “Creo que cometieron un error que hiere profundamente a la militancia del partido”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente interino de la Democracia Cristiana, Aldo Mardones, abordó el quiebre de la falange y su repercusión en los diálogos constituyentes que lleva a cabo el Congreso. Y es que con la designación de Francisco Huenchumilla -por parte de la directiva DC- como representante del partido en la mesa negociadora, los senadores Matías Walker y Ximena Rincón promovieron una mesa paralela de negociación, de la que si bien posteriormente se descartaron, desordenó las conversaciones que llevan las colectividades con representación parlamentaria.

Algo que lamentó Mardones aduciendo que la postura de Walker y Rincón “es de bastante indisciplina con el partido, no es con la directiva“. “El nombramiento del senador Huenchumilla como representante de la mesa lo hicimos por su trayectoria, porque es un hombre que genera consensos y además es especialista en materia constitucional, por lo tanto a nosotros nos deja sumamente tranquilos y contentos, lo cual ha manifestado también la militancia, de que él pueda participar de este proceso colocando el acento en los temas que son de la Democracia Cristiana, colocando en el centro de las políticas públicas a las personas”, sostuvo.

Dada la relevancia de los diálogos constituyentes, el actual timonel de la falange exhortó a los parlamentarios a no centrarse en las discusiones. “Aquí queda muy claro la postura que tiene Ximena y Matías el día de ayer cuando, para lograr un fin determinado, toman la opción de aliarse con el partido Republicano. Yo creo que el fin no justifica los medios, creo que cometieron un error el cual hiere profundamente a la militancia del partido”, afirmó.

Si bien Mardones reconoce que los parlamentarios tienen un rol en la construcción de políticas públicas y que la discusión constituyente está asentada en el Congreso, consideró que ello no justifica que se altere la institucionalidad del partido. “Tienen que respetar que existe una directiva que fue electa democráticamente, y evitar generar golpes blancos, como se ha dicho, a la mesa. Están tratando de convocar a algunos sectores a una Junta Nacional extraordinaria para exponer, creo yo, liderazgos no de manera muy democrática, por lo tanto hay que respetar la institucionalidad, más allá de que uno no esté de acuerdo con la directiva”.

Las afecciones que genera la indisciplina afecta a la estructura partidaria y ese es un mensaje que Mardones asegura haberlo comunicado a ambos senadores. “Las diferencias son conversables al interior y no a través de los medios de comunicación”, indicó.

“Todo lo que he planteado, se lo he dicho personalmente a Ximena, a Matías, he conversado con Eric Aedo, he conversado con ex presidentes en orden a buscar puntos de consenso y encuentro, ese es el objetivo que tienen quienes dirigen un partido político”.

De hecho Mardones dio cuenta del intercambio que tuvo esta mañana con Walker, luego que el senador afirmara que la falange está descabezada. “Yo hablé con Matías y me dijo que hizo un punto político; le dije ‘Matías si tu quieres fortalecer el partido que dices tanto querer, comunicate directo conmigo, conversa conmigo para solucionar las diferencias, pero esa no es la forma”.

“Yo creo que cuando se quieren recuperar espacios de poder para recuperar influencia, para poder tomar decisiones y responder a intereses personales se llega a la descalificación. Creo que la búsqueda de los encuentros y los consensos tiene que estar primero”, añadió.

Consultado por la presunta colectividad que irían a fundar los senadores díscolos de la actual directiva, el timonel DC afirmó que “nadie está obligado a pertenecer a un partido político. Yo lamento que el camino sea renunciar al partido y fundar un movimiento que creo que también es una definición que está tomada con anticipación. Yo creo que lo que ha pasado estos últimos meses en el partido puede ser la excusa para irse”.

“Hay movimientos que están siendo creados de forma paralela e inscritos con anterioridad a la Junta Nacional que definió estar por el Apruebo, por lo tanto espero que no sea la excusa para romper con la institucionalidad de la Democracia Cristiana“, advirtió.

Así las cosas Mardones descartó que la presencia de Huenchumilla y de Walker en la mesa negociadora para el proceso constituyente vaya a significar dos posturas distintas de la DC. “Hoy día conversamos y hay consenso por lo menos en que se tiene que establecer un proceso breve, que sea rápida la conversación política”.

“También hay consenso en que tiene que ser elaborada por un órgano cien por ciento electo, que sea paritario, que se respeten aspectos institucionales del Estado, tratados internacionales, resolución de asistencias judiciales; existe consenso en que tenemos que dar la pelea para que se restablezca el voto obligatorio como mecanismo de participación en los plebiscitos y en las elecciones. Tenemos varios puntos de encuentro, yo creo que la forma no nos ha acompañado mucho y de repente pueden parecer posturas irreconciliables, pero dentro de la mesa siempre va a estar la posibilidad del diálogo fraterno”, afirmó.

Por lo demás indicó que “nosotros hemos analizado la posibilidad de incorporar a algunos parlamentarios en el trabajo de la mesa con el objetivo de ampliar el espacio de propuestas dentro del partido“.

En cuanto a la crisis del partido, el presidente (s) de la DC aseguró que las problemáticas de la colectividad no son responsabilidad de la actual directiva. “Recibimos un partido completamente dañado en lo político, institucional, económico y administrativo y esto no es culpa de quienes hoy día estamos liderando este proceso dentro del partido”.

“Estamos levantando el partido, estamos reorganizándonos económicamente, estamos tratando de levantar el espíritu de la militancia que se encuentra bastante afectada por las administraciones anteriores que no representan la DC”.

En esa línea, dio cuenta de que “hemos tenido congresos ideológicos que no han sido respetados. Por ejemplo, en el proceso constituyente con el único representante entre comillas que tuvo la DC, que fue Fuad Chahín, donde se representó únicamente su pensamiento, que puede ser válido o no, pero no representó a la DC”.

“Abandonamos el territorio, abandonamos las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales y dejamos de representar mucho al ideal que buscan las personas comunes y corrientes, entonces creo que esta es una oportunidad única que tenemos hoy día de recoger un momento de crisis”, afirmó.